Trabajo subirá las pensiones tomando como referencia la media del IPC de los últimos doce meses

El Gobierno ha confirmado que la paga compensatoria a los jubilados por la desviación de la inflación se calculará en base a la media de los IPC interanuales de los últimos 12 meses (desde diciembre a noviembre). Una cifra que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, calcula se sitúe en el 1,7%, es decir, una décima superior de la subida aplicada a los pensionistas en julio, en virtud del pacto presupuestario de 2018 que recogía el alza del 1,6%.

Este sistema lo quiere utilizar ya para la paga compensatoria que se abona a principios del próximo año para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Un sistema que el Gobierno ya ha enviado a los agentes sociales.

Un coste de 257 millones

En el marco de un evento organizado por la Cámara de Comercio de España sobre emprendimiento el secretario de Estado aseguró que el coste de la medida tendrá un alcance de unos 257 millones de euros para las arcas de la Seguridad Social.

Concretamente, el coste se computaría con la premisa de que la subida se consolidará en la nómina de los pensionistas que implica un coste por cada décima de desvío de 128,6 millones de euros más una cantidad similar por la consolidación.

Aseguró que esta paga compensatoria se abonará a todos los pensionistas, independientemente de lo que hayan subido sus pensiones este año.

Así, Trabajo elaborará una norma el próximo año que habilite este cambio y deberá convalidarse en las Cortes, con lo que el mecanismo se aplicaría ya plenamente en 2020. Además, incluirá una cláusula de revisión a final de cada año.

De este modo, se despeja la duda que venía acuciando en los últimos meses sobre cuál sería el indicador de referencia para calcular el desvío de la subida en 2018, ya escasas semanas atrás el propio Granado especuló con utilizar el indicador de diciembre, toda vez que hasta octubre lainflación encadenaba incrementos internaules por encima del 2%. Así, fundamental para el abaratamiento de la factura que ha de afrontar la Seguridad Social en enero ha sido el frenazo a la subida del precio del petróleo que venía presionando al alza la infalción en los úlitmos meses.

Sin embargo, el secretario de Estado no confirmó cuando podría llevar a acabo la operación, toda vez que asegura "no existe la norma en estos momentos" aunque sí el dinero para hacer efectiva. Otra pista sobre este extremo la dio en sede parlamentaria la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que los PGE son de "sentido común" y "lógico" y permitirán la revalorización de las pensiones con el IPC, para lo que se aplicará en el primer trimestre una paga compensatoria por el año 2018 para no perder poder adquisitivo.