Italia evita un expediente de Bruselas tras el acuerdo sobre sus presupuestos

La Comisión Europea ha decidido finalmente este miércoles no abrir un procedimiento por déficit excesivo a Italia tras haber llegado a un acuerdo con el Gobierno de Giuseppe Conte con respecto al plan presupuestario para 2019, que recoge un objetivo de déficit público del 2,04% frente al 2,48% previsto en el primer borrador, que fue rechazado por Bruselas.

Así lo han anunciado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, en una rueda de prensa posterior al Colegio de Comisarios en el que la Comisión Europea ha descartado la apertura del expediente, que en última instancia hubiera supuesto la imposición de una multa de unos 3.500 millones.

"El Gobierno italiano ha recorrido un largo camino. Hace pocas semanas había retórica de la confrontación. Las intensas negociaciones de las últimas semanas han resultado en una solución para 2019 que nos permite evitar en estos momentos el procedimiento por déficit excesivo", ha destacado el letón.

Según ha explicado el vicepresidente de la Comisión Europea, el esfuerzo fiscal adicional prometido por Italia para el próximo año asciende a 10.250 millones de euros. Bruselas calcula que el deterioro del déficit estructural, que era del 0,8% en el primer borrador, se reduce a cero con las medidas prometidas. La previsión de crecimiento, a su vez, se reduce desde el 1,5% al 1%.

Dombrovskis, sin embargo, ha dejado claro que "la solución no es ideal", aunque "corrige" la situación de "incumplimiento grave" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Además, ha destacado que el nuevo plan presupuestario de Roma se basa en un "escenario económico plausible".

A lot of hard work and negotiation went into finding solution on the Italian budget. Let's face it: the solution on the table is not ideal. But it allows us to avoid an Excessive Deficit Procedure at this stage, provided that the agreed measures are fully implemented #EU #Italy