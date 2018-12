Valerio espera que los cambios en la reforma laboral cuenten con "el mayor acuerdo posible"

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se mostró este martes convencida de que las modificaciones en la reforma laboral de 2012 para derogar los aspectos más lesivos "van a salir adelante, espero que con el mayor acuerdo posible".

Así lo dijo la ministra en el Pleno del Senado en el que fue preguntada por el senador de Unidos Podemos Óscar Guardingo sobre la forma en que va a cumplir el acuerdo con este grupo parlamentario para derogar antes de finalizar 2018 los aspectos más lesivos de la reforma laboral.

Valerio señaló que estas modificaciones de la reforma laboral están en la mesa de diálogo social y confió en que se produzca "el mayor acuerdo posible" con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios en la tramitación.

La ministra se refirió a la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores referido a la subcontratación, que se encuentra en fase de ponencia en el Congreso de los Diputados, y explicó que se han introducido enmiendas relativas a la primacía del convenio de sector frente al de empresa y a la recuperación de la ultraactividad. En este punto, confió en llegar a un acuerdo en el parlamento para "poner coto a los abusos" en las subcontratas.

También incidió en el registro horario porque, si bien el plan contra la temporalidad fraudulenta del 'Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020' ha funcionado, reconoció que el plan contra la parcialidad abusiva "no ha tenido tanto éxito" porque "no hay manera de saber si un trabajador está en el tiempo parcial" dentro de su jornada laboral o no.

(SERVIMEDIA)

18-DIC-18

MMR/gja