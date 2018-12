El Gobierno refuerza los instrumentos del Banco de España y la CNMV para prevenir crisis

El Consejo de Ministros ha adoptado este viernes un real decreto ley con el que se dota al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones de nuevas herramientas macroprudenciales para prevenir perturbaciones en los mercados financieros y futuras crisis, en el marco de la creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), cuyo real decreto ha sido publicado para consulta pública y que previsiblemente se constituirá en el primer trimestre del año 2019.

Así lo ha detallado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que las economías y las crisis son cada vez más abiertas e interconectadas, por lo que es "imprescindible" la constitución de instrumentos de supervisión macroprudencial para prevenir riesgos sistémicos, perturbaciones en el mercado financiero de tal intensidad que puedan tener un impacto negativo en la economía real y futuras crisis.

Calviño ha destacado la importancia de la creación de la nueva Autoridad Macroprudencial para reforzar la capacidad de supervisión del sistema financiero y prevenir crisis futuras, así como para garantizar y contribuir a que el sistema financiero tenga un papel positivo en la estabilidad y el crecimiento, y ha recordado que solo España e Italia no contaban en la Unión Europea con un organismo de este tipo hasta la fecha.

Por ello, ha explicado que se ha adoptado un real decreto ley que dota de nuevas herramientas macroprudenciales a los organismos supervisores (Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) para que dispongan de instrumentos adicionales y puedan prevenir el surgimiento de riesgos sistémicos en sus áreas de responsabilidad.

En concreto, se dota al Banco de España de la capacidad de establecer restricciones cuantitativas directas a la concesión de crédito para complementar los derechos de actuación indirecta, que ya tenía mediante establecimientos de colchones o exigencias de capital.

Para establecer estos límites, podrá tener en cuenta, entre otros factores, la relación entre el nominal del préstamo y el valor de la garantía o la relación entre el pago periódico de intereses y la renta periódica del prestatario.

Además, se le habilita para establecer límites a la exposición de determinados sectores por parte del sector bancario, o contrapartes específicas, así como un colchón de capital adicional relativo a este tipo de exposiciones.

Asimismo, a la CNMV se le dota de nuevas herramientas para poder exigir a las entidades bajo su supervisión un volumen mínimo de activos, especialmente líquidos, para hacer frente a posibles retiradas de fondos en un contexto de tensión en el mercado.

Según Calviño, esta herramienta macroprudencial nueva complementa la existente de límite al apalancamiento y coloca a la CNMV en un plano de igualdad respecto a la supervisión bancaria. "Va a favorecer que se actúa de forma coordinada", ha apostillado.

Por último, a la Dirección General de Seguros se le habilita para establecer límites a la exposición a determinados sectores (hasta ahora solo podía limitar de manera individualizada, y no sectorial) de actividad económica y categorías de activos y a las operaciones de transferencia de riesgos y carteras de seguros.

Con la aprobación de estos instrumentos, España se sitúa como "pionera" en el establecimiento de herramientas macroprudenciales en el ámbito de fondos de inversión y de seguros.

Creación de la Autoridad Macroprudencial

La ministra ha explicado que este real decreto ley que dota de más herramientas a los organismos supervisores se enmarca en la creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), que se va a constituir mediante un real decreto que el Gobierno ha publicado este viernes para audiencia pública con el fin de recoger observaciones de instituciones, organismos y ciudadanos interesados.

El borrador contempla la creación de la Autoridad como órgano colegiado con independencia funcional, adscrito al Ministerio de Economía, que tiene por objetivo prevenir y mitigar el riesgo sistémico para la estabilidad financiero y en su diseño destaca la "independencia y el carácter transversal".

Según fuentes ministeriales, la Junta Europea de Riesgo Sistémico creada en 2010 estableció que cada Estado miembro debía crear su propia herramienta macroprudencial antes de julio de 2013, por lo que diversos organismos han recomendado sistemáticamente a España que llevase a cabo su constitución. Los únicos países que no lo han hecho todavía son Italia y España.

El modelo español guarda similitudes con el alemán. Así, la gestión de las herramientas macroprudenciales se deja a los supervisores sectoriales (Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros), respetando su ámbito de actuación y experiencia, pero éstos deberán comunicar con anticipación a la Autoridad su intención de establecer los instrumentos, modificarlos o retirarlos.

El texto del real decreto establece como objetivo el análisis de posibles factores de riesgo, la emisión de opiniones y alertas y la realización de recomendaciones a los supervisores sectoriales, aunque estas recomendaciones no son vinculantes. En cualquier caso, si los supervisores deciden no cumplirlas deberán explicar y justificar su determinación.

Antes de llevar a cabo una actuación, los supervisores deben notificarlo a la Autoridad, si bien no necesitan esperar a que esta les remita su opinión, por lo que no se retrasarán los procedimientos. Tampoco supondrá ningún incremento del gasto, puesto que los supervisores no varían ni tampoco sus medios.

La Autoridad Macroprudencial publicará anualmente un informe sobre posibles riesgos para la estabilidad del sistema, que será presentado en el Congreso por la ministra de Economía.

Todas las recomendaciones de Amcesfi serán de carácter público, mientras que la publicación de las advertencias dependerá de su naturaleza, reservándose el derecho de no hacerlo en los casos en que puedan poner en peligro la estabilidad financiera.

El nuevo organismo contará con un consejo que se reunirá cada seis meses, integrado por la ministra de Economía y Empresa que ejercerá las funciones de presidenta, el gobernador del Banco de España, que será el vicepresidente; la subgobernadora del Banco de España, el presidente y la vicepresidenta de la CNMV, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones.

Asimismo, contará con un comité técnico, que se reunirá trimestralmente y que estará formado por nueve representantes de los organismos integrantes de Amcesfi y presidido por la subgobernadora del Banco de España.