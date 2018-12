Montero abre la puerta a subir el salario mínimo a 1.000 euros en 2020

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Después de que el pasado fin de semana se confirmara que el real decreto que subirá el salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019 se aprobará en el Consejo de Ministros del 21 de diciembre -justo el que se celebrará en Barcelona-, el Gobierno no descarta encadenar otra subida para 2020 que lleve estos sueldos hasta los 1.000 euros.

Así lo indicó María Jesús Montero, ministra de Hacienda, quien afirmó que el pacto de la Mesa Social -órgano que reúne a la Administración Pública, a sindicatos y a patronales- para que por la vía del convenio colectivo el SMI se suba a 1.000 euros en 2020 es "una reivindicación que permanece intacta".

Montero abordó esta cuestión tras ser cuestionada por el recién anunciado aumento del SMI a 1.500 euros en Francia. "Es obvio que cuando se propuso la subida del SMI a 900 euros al mes en España no se estaba proponiendo algo que estuviera fuera de la realidad ni que no estuviera en consonancia con los países de nuestro entorno. Ha habido muchos agoreros que vaticinan que el SMI podría plantear una destrucción de empleo, pero todo lo contrario: desde nuestro punto de vista puede servir de estímulo económico para el consumo". Así mismo, consideró que en caso galo "no he visto que los organismos internacionales ni nadie se haya llevado las manos a la cabeza. Todo lo contrario".

Chalecos amarillos

Por otro lado, la ministra de Hacienda, quien esta mañana presidió la apertura de un acto sobre los 40 años de la Constitución, descartó que la subida del diésel en España pudiera dar fruto a unos 'chalecos amarillos' a la española. Montero argumentó que el incremento de los combustibles en Francia era generalizado, y esa es la razón que ha causado el desapego social. En este sentido, recordó que el plan español es una equiparación fiscal del gasóleo y que no afectará a los transportistas.

Respecto la situación en Cataluña, Montero recordó que la Hacienda pública mantiene un "control reforzado" de las cuentas de la Generalitat y aseguró que se mantienen los planes de celebrar "con normalidad" el Consejo de Ministros del día 21.

Sobre la tramitación de los Presupuestos, aseguró que se va a seguir la hoja de ruta establecida y darlos a conocer en enero. Describió como "trámite" la presentación de los objetivos de estabilidad del Gobierno y consideró que este proceso no retrasará una eventual aprobación -o rechazo- de las Cuentas.

En este sentido, aseguró que el Presupuesto que se lleve a las Cortes estará adecuado a un objetivo de déficit del 1,3 por ciento del PIB, a pesar de que se había elaborado con el techo del 1,8 por ciento propuesto por el Ejecutivo.