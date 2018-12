Moncloa rectifica a Ábalos: sí habrá Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre

Se mantiene el Consejo de Ministros previsto para el próximo 21 de diciembre en Barcelona. Aunque el Gobierno de Sánchez no se ha planteado su suspensión, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dejado en el aire su celebración este martes en un desayuno organizado por elEconomista. En esa línea, ha defendido que no hay que "empecinarse" en hacerlo ahí si la situación no acompaña y si las razones por las que se quiere celebrar no se mantienen. Moncloa, por su parte, da por hecho que tendrá lugar.

"Si vamos a hacer una cosa para bien y lo que vamos a hacer es empeorarlo, no hay que empecinarse", ha sentenciado Ábalos. A los pocos minutos, llegaba la reacción de Moncloa a las palabras del titular de Fomento. Fuentes del Ejecutivo han afirmado que el Consejo sí se va a celebrar y que "no hay dudas al respecto".

Así las cosas, el ministro ha defendido que es una opinión personal y que "no puede adelantar nada". Así, y a la espera de nuevas noticias, Ábalos ha insistido en que el Consejo "se mantiene y se va a hacer".

Los CDR anuncian movilizaciones

La celebración del Consejo de Ministros ha llevado a los CDR (Comités de Defensa de la República) a anunciar movilizaciones, protestas y cortes de carreteras para boicotear su celebración y elevar la presión sobre el Ejecutivo Central aprovechando su presencia. Una situación que ha despertado sentimientos ambiguos en el ministro, que ha asegurado que "aunque no hay que dejarse influir por las amenazas, la obligación del Gobierno es evitar que haya disturbios".