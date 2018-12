La revalorización del SMI beneficiará al 15% de los trabajadores españoles

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, enfatizó este martes en la presentación de los datos de afiliación del mes de noviembre, que este diciembre será un buen mes porque "se aprobará el Real Decreto que eleva el salario mínimo a 900 euros". Cuantificó en 1.327.000 los trabajadores que actualmente están cobrando el SMI en el régimen general y unos setecientos mil en los regímenes especiales agrario y del hogar que se beneficiarán de la medida.

Sin embargo, explicó que la subida de SMI tendrá efectos sobre otras personas que están cobrando según las bases mínimas de su grupo que, sin embargo, sus salarios son superiores al salario mínimo legal. En conjunto, el responsable de la Seguridad Social declaró que entre 2,5 y 3 millones de trabajadores verán aumentados sus cotizaciones y sus salarios el año próximo, un 15% del empleo actual aproximadamente.

Banco de España

Respecto a las estimaciones de pérdidas de empleos que supondrá el incremento del SMI realizadas por organismos como el Banco de España -0,8% del empleo, 150.000- o de la Airef, -40.000-, Granado reconoció que algo se perderá, especialmente en el sector agrario, aunque matizó: "no crean que será mucho". Y puntualizó que las cifras que se han barajado son una "mera elucubración, con poca base científica". No obstante, el secretario de Estado de la Seguridad Social remarcó que han abierto conversaciones con las asociaciones del sector para buscar fórmulas con la finalidad de minimizar el efecto de la subida del SMI. En el resto de los sectores no habrá pérdida de puestos de trabajo, salvo impactos mínimos en limpieza y comercio minorista.

Volviendo a la cifra de afectados por el aumento del salario mínimo, de los siete grupos de cotización actualmente de la Seguridad Social que se contabilizan por datos mensuales, cuatro tienen sus bases mínimas en 858,60 euros, equivalente al SMI actual. La subida de 900 euros (medido por catorce pagas) elevará la base mínima a 1.050 euros mensuales, un 22% o 188 euros.

Granado reconoce que los empresarios le han expresado su malestar por por el "efecto arrastre" en sueldos medios

Sin embargo, hay otros tres grupos que aunque cobran por encima del SMI, su base mínima también subirá un 22%, y que alcanzar a ese otro colectivo que puede rondar entre medio y un millón de trabajadores más según el secretario de Estado de Seguridad Social. Se trata del grupo 1 -Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores- cuya base mínima actual es de 1.199,1 euros y pasará a 1.462 euros; el grupo 2 -Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados-, con una base de 994,20 que pasará a 1.212,7 euros y grupo 3 -Jefes Administrativos y de Taller- con una base de 864,9 euros que se incrementará a 1.055.

La elevación de todos estos colectivos, más allá de los 1,32 millones actualmente en el SMI, explican los 1.500 millones de euros, 1.483 millones dijo, que la Seguridad Social espera recaudar de más el próximo año con la medida. Pero aún hay más. Granado reconoce que los empresarios le han expresado su malestar, no tanto por la subida de salarios y cotizaciones derivado de las subidas de las bases mínimas de cotización, sino por el "efecto arrastre" que tendrá sobre otros trabajadores. La subida del SMI impregna todo el mercado laboral, como también cuando se ha producido congelación, por lo que calificó de "jerarquía salarial". Los trabajadores no se conformarán con una subida ínfima, cuando sus compañeros aumentarán un 22%, lo que tirará de los salarios al alza. "Eso afectará a las empresas, pero para mí, su preocupación es alborozo, pues aumentará la recaudación de la Seguridad Social", dijo.

Por otro lado, desveló que están trabajando en variar la legislación para evitar que las empresas realicen "falso encuadramiento" como autónomos a personal que debería ser estatutario. "Actualmente, no es una infracción", aclaró.