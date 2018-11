La inmigración no basta para pagar las pensiones: importa qué trabajos tengan

La importación de mano de obra es una de las apuestas del Gobierno para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. En este sentido se ha pronunciado en varias ocasiones la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien promueve la adopción de políticas orientadas a que haya más personas trabajando -algo que pasa necesariamente por la incorporación de trabajadores extranjeros- y mejor pagadas. Sin duda, se trata de factores clave para reequilibrar las cuentas del Sistema pero no suficiente per se, ya que no basta una mera incorporación de trabajadores extranjeros: el éxito de esta apuesta requiere determinados perfiles profesionales, niveles salariales, aumentos de la productividad y la ocupación. En este sentido han apuntado Fedea y AIReF.

El FMI, en un reciente estudio, cifraba en 5,5 millones la afluencia de mano de obra foránea necesaria hasta 2050 para, unido a otras medidas, sanear la Seguridad Social. Pero, como explica el profesor del CEF Juan Fernando Robles, "permitir una masiva incorporación de inmigrantes al mercado laboral sin control como sucedió en épocas pasadas sólo tendría como efecto deprimir los salarios y elevar la economía sumergida, sin una contribución decidida al sostenimiento del sistema de pensiones". El rango salarial es clave en este debate: se trata, como bien promueve la ministra Valerio de que ingresen en el mercado de trabajo profesionales mejor pagados. Algo que en el caso general es correlativo y proporcional al nivel de cualificación del empleado. Sólo con salarios más altos se granjean ingresos mayores vía cotizaciones.

Tal como manifestaba recientemente el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, durante la presentación del informe ¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el Pacto de Toledo, para operar esa rebaja de las tensiones financieras en la Seguridad Social se necesitan extranjeros rápidamente incorporables al mercado laboral, algo que se favorece con el mayor nivel educativo y el conocimiento del idioma. De hecho, Alfonso Sánchez, uno de los autores del informe, señala que los inmigrantes pueden aliviar sólo transitoriamente la insuficiencia financiera del Sistema, pero no solucionarla, por lo que aludió a la necesidad de tomar medidas alternativas tras la retirada de la reforma de 2013.

En este sentido, el estudio de Fedea advierte seriamente del riesgo que ha añadido el hecho de revertir la citada reforma sin activar inmediatamente alternativas que palíen el aumento de gasto que supondrá la vuelta a la indexación con el IPC y la demora del factor de sostenibilidad. El informe dibuja diversos escenarios con afluencia de inmigración alta o moderada para terminar revelando que, llegue la mano de obra extranjera que llegue, habrá tensiones financieras si no se arbitran medidas que compensen la reversión de la reforma de 2013.

Objetivo: 75% de ocupación

Por otro lado, AIReF incide enque no se trata tanto de la llegada de inmigrantes en sí como del hecho de alcanzar una tasa de ocupación del orden del 75%, que permita sanear las cuentas, se logre esta tasa con la combinación que sea entre fuerza de trabajo autóctona y extranjera. Y España está aproximadamente 10 puntos por debajo de esa ratio. En este sentido incide el secretario general de Ocopen, Manuel Álvarez: lo que se necesita es incorporar al mercado de trabajo a cerca de 6 millones de personas, como sugiere el FMI, sean autóctonos o no.

Además está el factor temporal. La mano de obra foránea no va a llegar de golpe y no toda va a trabajar inmediatamente. Según Javier Santacruz (Civismo) tardaríamos cinco años en recuperar el nivel de 2,7 afiliados por pensionistas, un matiz éste de suma importancia porque no hay que olvidar que no todos los inmigrantes serán población activa ni todos tendrán empleo.