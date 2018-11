May asegura que el borrador del pacto del Brexit está "cerca" de lo que se votó en el referéndum

La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado que el borrador del acuerdo sobre el Brexit sitúa al Reino Unido "cerca" de cumplir con el resultado del referéndum de 2016, en el que los votantes de su país apoyaron la salida de la Unión Europea (UE). En la sesión semanal de preguntas en la Cámara de los Comunes, May no quiso dar detalles del documento, pero insistió en que se trata de un "buen acuerdo" que protegerá empleos y la integridad territorial del Reino Unido.

La líder conservadora celebra esta tarde una reunión extraordinaria del Gobierno para conseguir que los ministros den su apoyo a las condiciones de salida del Reino Unido recogidas en el texto, aprobado ayer a nivel técnico por los negociadores de Londres y Bruselas.

"El gabinete se reunirá esta tarde para considerar el borrador de acuerdo alcanzado por los equipos negociadores en Bruselas. El gabinete decidirá los próximos pasos por el interés nacional", señaló la jefa del Gobierno. May indicó que volverá, a su debido tiempo, a la Cámara de los Comunes, para informar sobre el resultado de la reunión que celebra hoy con sus ministros.

La expectación es máxima y medios británicos apuntan a una cascada de dimisiones ante la posible desaprobación del acuerdo. Algunos diarios apuntan a que tres ministros podrían abandonar el Gobierno de May a lo largo del día. Se trataría de Andrea Leadsom, Penny Mordaunt y Esther McVey. También se especula con la marcha de David Gordon Mundell, secretario de Estado para Escocia.

Así las cosas, se espera que la reunión extraordinaria del Gobierno, que empezó a las tres de la tarde en España, dure cerca de cinco horas, y que hacia las 9 (hora peninsular española) comparezca May en rueda de prensa. Además, se hará público el borrador de acuerdo, que, según los medios, contiene 500 folios. El documento incluye una salvaguarda para evitar el restablecimiento de una frontera estricta entre las dos Irlandas tras el Brexit, clave para sus economías y el proceso de paz.

Según esa cláusula, el Reino Unido permanecerá temporalmente en una unión aduanera con la UE, mientras que se añadirán provisiones específicas para reforzar el alineamiento de Irlanda del Norte con ese área económica y con las reglas del mercado único comunitario.

El problema de la frontera irlandesa era el principal escollo de las negociaciones, aunque el borrador, si es aprobado hoy por todos los ministros, deberá ser sometido a una votación de los diputados en el Parlamento.

El Reino Unido saldrá de la UE el 29 de marzo de 2019, tras lo cual empezará un periodo de transición que durará hasta finales de 2020.