Mazón dará más ayudas directas a los afectados por la DANA: 3.000 euros por hogar, 2.500 euros por coche y hasta 3.000 euros para trabajadores

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para los afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. El montante asciende a un total de 350 millones de euros adicionales a los ya anunciados hace meses, que serán ingresados "de forma automática y sin burocracia" entre las familias, propietarios de vehículos, autónomos y trabajadores en ERTE afectados por las inundaciones.

En una declaración institucional realizada este mismo martes, el jefe del Consell ha detallado que este paquete de ayudas será aprobada en el Pleno de este viernes y "no será el único", ha enfatizado. El presidente valenciano ha destacado que urge completar "aquellas ayudas del Gobierno de España que están tardando demasiado en llegar, de manera inasumible". "Vamos a pasar de 'Si necesitan ayuda, que la pidan' a 'Como sabemos que necesitan ayudas, aquí la tienen", ha sentenciado.

Las nuevas subvenciones, ha avanzado, se ingresarán "directamente a los afectados que ya cumplen los requisitos" y que cobraron las primeras ayudas. "Se acabó el infierno burocrático y se acabaron las excusas para no pagar", ha prometido, "los beneficiarios recibirán las ayudas en su cuenta corriente, sin necesidad de pedirlas, ni que tengan que hacer absolutamente nada".

De este modo, ha recalcado que la Generalitat empezará a transferir las ayudas a los beneficiarios "antes de que termine este mes de septiembre" con el objetivo de que "todos los pagos estén resueltos a mediados de octubre".

En concreto, las familias que ya han recibido 6.000 euros para adquirir bienes de primera necesidad recibirán otros 3.000 euros adicionales por hogar para cubrir gastos que se hubieran ocasionado con motivo de la riada. Para ello, se contempla una partida global de 120 millones de euros.

Asimismo, Mazón ha detallado que las ayudas para las personas que han perdido sus vehículos "se van a doblar", de manera que "más de 87.000 propietarios volverán a recibir a fondo perdido hasta 2.500 euros". Mazón ha recordado que estas ayudas adicionales, que suponen 171 millones de euros, van dirigidas tanto a particulares como a empresas y "no están vinculadas a la compra de un nuevo coche, ni al pago de ningún impuesto".

Trabajadores en ERTE y autónomos

El jefe del Consell ha incidido además en que las ayudas a los autónomos sin empleados también se verán "reforzadas" con otros 55 millones de euros. En concreto, la Generalitat dará otros 3.000 euros a todos aquellos autónomos que "no pudieron levantar la persiana y se han visto obligados a tirar de ahorros para llegar a fin de mes".

La Generalitat también destina 4,4 millones de euros para repetir las ayudas a los más de 12.000 trabajadores que estuvieron en ERTE con el fin de que reciban otros 360 euros.

En conjunto, el nuevo paquete ayudará a los más 40.000 hogares que se vieron afectados por las riadas; a más de 12.000 trabajadores que se vieron forzados a acudir a un ERTE; a más de 18.000 autónomos que vieron su actividad truncada y a los más de 87.000 solicitantes de ayudas por la pérdida o daños en sus vehículos.

Se trata, según Mazón, de "un esfuerzo de inversión sin precedentes de la Generalitat que solo en ayudas directas, ágiles y sin impuestos autonómicos, ya alcanza los 1.157 millones de euros, sin recibir ni un euro a fondo perdido por parte del Gobierno. A pulmón y con nuestros propios medios".