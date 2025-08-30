Milei, vaya veranito: le salpica la corrupción, pierde confianza del electorado y le apedrean en un acto

Después de ser investido como presidente de Argentina el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei inició una carrera meteórica de reformas y medidas para reajustar la economía que dio sus frutos. Logró que la economía creciera, reducir la inflación y la pobreza, consiguió atraer la inversión extranjera, puso a Argentina de nuevo en los mercados financieros internacionales y consiguió el aval del Fondo Monetario Internacional, que ha llegado a prestar 20.000 millones de dólares al país.

Sin embargo, todo parece haber cambiado este verano, en el que a Milei se le ha torcido casi todo. El mandatario argentino ha sido implicado en un escándalo de corrupción que le ha hecho perder confianza del electorado e incluso ha sido apedreado en un mitin electoral con miras a los comicios provinciales del día 7 de septiembre y a las elecciones legislativas del 26 de octubre, vitales para Milei puesto que necesita elevar el apoyo en el Congreso si quiere optar a la reelección en dos años.

El ataque, atribuido por Milei al kirchnerismo, se produjo el pasado miércoles en la provincia de Buenos Aires. Los manifestantes comenzaron a insultarle, rodearon su comitiva y empezaron a tirar piedras y otros objetos contra el coche del presidente.

La confianza del electorado en Milei se ha desplomado. Lo hizo especialmente en la primera quincena del mes de agosto, que fue la peor en términos de confianza para su gestión. Según publica La Nación citando a la Universidad Torcuato di Tella, el Índice de Confianza en el Gobierno ha caído de 2,45 puntos a 2,12 puntos en un mes, lo que representa un descenso del 13,6%.

De hecho La Nación recoge que "la imagen de la administración de Milei cayó ocho puntos en las últimas seis semanas y descendió al tercer puesto en el ranking de dirigentes políticos, detrás de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y la expresidenta Cristina Kirchner, los dos principales dirigentes opositores".

"Todo es mentira"

Karina y Javier Milei

Estos datos llegan después de conocerse unos audios que implican a la secretaria presidencial y hermana del mandatario, Karina Milei, en un turbio asunto. Y es que podría estar relacionada con una presunta red de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Javier Milei se ha defendido afirmando que se trata de "burdas acusaciones difamadoras" de quienes quieren "frenar el proceso de cambio que el país está atravesando".

Se acusa a Karina Milei, en todo caso, de recibir mordidas en el pago de medicamentos a personas con discapacidad, que supondrían hasta el 3% del valor de esos productos, según recoge AFP.

La hermana del presidente no se ha pronunciado sobre este asunto, mientras que Javier Milei ha asegurado que "todo es mentira y lo vamos a llevar a la justicia".