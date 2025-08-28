Bruselas comienza el proceso para eliminar los aranceles a EEUU para que Trump rebaje ya la tasa a los coches

La Comisión Europea ha propuesto este jueves dos medidas para reducir los aranceles a las importaciones estadounidenses, lo que permitiría aplicar de forma retroactiva desde el 1 de agosto el acuerdo firmado con EEUU que limita al 15% los aranceles generales a productos de la UE, especialmente a los coches, que actualmente están gravados al 27,5%.

La primera medida propone eliminar los aranceles a los productos industriales estadounidenses y dar un acceso preferencial al mercado comunitario a una serie de productos pesqueros y agrícolas no sensibles de EEUU, mientras que la segunda defiende prolongar el trato libre de aranceles para la langosta, incluyendo ahora además la langosta procesada, explicó la CE en un comunicado.

En el comunicado, la Comisión recuerda que tanto el Consejo Europeo -es decir, los jefes de Gobierno de la UE- como el Parlamento Europeo tendrán que aprobar las medidas. Pero mientras tanto, el acuerdo obliga a Washington a bajar los aranceles aplicados a los productos europeos al 15% "desde el primer día del mes en que se introduzcan las propuestas legislativas", es decir, el pasado 1 de agosto.

Los principales beneficiarios de esa rebaja serían los coches, que actualmente están gravados al 27,5%. Esa reducción, añaden, supondrá unos 500 millones de dólares de ahorro para las filiales estadounidenses de las automotrices europeas. El acuerdo, añade la CE, también implica bajar al 0% los aranceles impuestos por Trump a productos europeos sensibles como corcho, medicamentos genéricos o piezas de aviones desde el próximo 1 de septiembre.

La CE también recuerda que la UE ya aplica un arancel cero "o muy bajo" al 67% de las importaciones industriales estadounidenses. Esa reducción supone, en la práctica, una rebaja de impuestos a los importadores europeos de unos 5.000 millones de euros. Entre los productos estadounidenses que se verán rebajados están maquinaria, automóviles y piezas de automóviles, madera y pulpa, papel y cartón, cerámica o cuero.

El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, ha asegurado que "El acuerdo entre la UE y EEUU es un paso hacia la estabilidad y la base para una verdadera cooperación en desafíos compartidos, como el acero. Su total implementación es clave".

Hay que recordar que los tribunales de EEUU están tramitando un recurso de importadores estadounidenses contra los aranceles impuestos por Trump. La primera instancia ya los ha declarado inconstitucionales, ya que la ley estadounidense otorga al Congreso, y no al presidente, el poder de crear aranceles. Esa sentencia está recurrida por Trump, y en el aire queda la posibilidad de que una sentencia firme anule por completo todos los aranceles impuestos por Trump a la UE y al resto del mundo.