Un abogado laboralista avisa de que las empresas pueden despedir a los trabajadores que huelen mal: "Puede crear un perjuicio dentro de la convivencia"

Los trabajadores tienen una serie de obligaciones que han de cumplir de forma escrupulosa y que, en paralelo a todos sus derechos, son irrenunciables porque con ellas se garantizan ciertos mínimos de convivencia con sus superiores y sus compañeros. No cumplirlas suponen consecuencias...y a menudo, graves.

Esas obligaciones a veces son formales y otras veces son las más mundanas de la vida. Por ejemplo, oler bien. O, mejor dicho, no oler mal. Respetar las normas básicas de higiene es también una obligación para los trabajadores y, de no cumplirse, puede llevarles a un despido procedente.

Es lo que asegura el abogado laboralista Juanma Lorente. En su perfil de TikTok, el letrado advierte de que "tu empresa te puede despedir por oler mal", aunque tras esta frase tan contundente existen mecanismos legales que hay que respetar en todo momento.

Con todo, Lorente insiste en que "a esa persona que no huele bien en tu trabajo la empresa le puede despedir disciplinariamente sin indemnización por ese motivo debido a que ese olor lamentable puede perjudicar a sus compañeros, puede crear un perjuicio dentro de la convivencia de la empresa".

Esto sería "totalmente legal", asegura el abogado que explica que en esos casos está permitido "que se plante tu jefe con tu compañero que huele mal en un despacho y le plante una carta de despido en la que ponga 'te despido por oler mal'".

Antes de llegar a ese extremo, informe el letrado, la empresa está obligada a lanzar varios avisos a ese trabajador, ya que el despido disciplinario obedece a determinados procedimientos que hay que respetar para garantizar que no se vulneran los derechos de los empleados.

Por eso, afirma Lorente, "antes la empresa le debería dar algunos toques de atención, algunas sanciones por oler mal". Si lanzados esos avisos no hay cambios en la situación, "ese señor tendrá que terminar en la calle".

Por todo esto, Lorente finaliza su vídeo con un consejo para todos los trabajadores: "Te recomiendo que si algún día dudas si ducharte o no antes de ir a trabajar, dúchate, porque te pueden despedir por no ducharte e ir oliendo fatal a tu trabajo".

#Despido #Trabajo #Laboralista ? sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista ? ¿Te pueden despedir por oler mal en el trabajo? ? Aunque suene increíble, en algunos casos las empresas alegan motivos de higiene o convivencia para justificar sanciones o incluso despidos. Pero ojo ?: no todo vale. La empresa debe demostrar que existe una causa real, continuada y que afecta al funcionamiento del trabajo. ? En este vídeo te explico hasta dónde llega la ley, qué derechos tienes y cómo protegerte ante un posible despido por esta causa. #DerechoLaboral