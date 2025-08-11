La creación de empresas crece un 15% en junio y alcanza su cifra más alta desde 2007

En el mes de junio se registraron un total de 10.964 nuevas empresas en España, una cifra que supera en un 15% el número registrado el año pasado y que supone un récord para este mes desde 2007. Según la Estadística de Sociedades Mercantiles publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la creación de empresas acumula tres meses consecutivos en tasa interanual tras subir un 0,3% en abril y un 36,9% en mayo. Por otro lado, el número de sociedades mercantiles disueltas aumentó un 1,4% en tasa anual, con el cierre de 1.582 sociedades. El 79,9% de ellas lo hicieron voluntariamente.

Al mismo tiempo, el capital utilizado para la constitución de estas 10.964 empresas cayó un 6,2%, mientras que el capital medio se situó en los 40.332 euros (un descenso del 18,4%). Así, en total, el pasado mes de junio se suscribieron casi 442,2 millones de euros.

La mayoría de las sociedades creadas (un 20,3%) se dedicaron a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros. Además, un 15,7% correspondieron al comercio, un 14,3% a la construcción y un 10,4% a la hostelería. En cuanto a las sociedades disueltas, el 18,2% pertenecía al comercio y el 16,4% a construcción. Además la actividad económica con mayor capital suscrito de sociedades mercantiles creadas fue inmobiliarias, financieras y seguros, con 264,69 millones de euros; mientras que las actividades administrativas y servicios auxiliares presentó el capital menor, con 4,51 millones.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital aumentó un 4,3% en junio en tasa interanual, hasta las 2.262 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.201 millones de euros, cifra un 5,3% inferior a la del sexto mes de 2024 de 2024, mientras que el capital medio fue de 530.985 euros, un 9,3% menos. En tasa mensual (junio sobre mayo), la constitución de empresas bajó un 17,1%, mientras que las disoluciones descendieron un 7,3%. En los seis primeros meses del año, el número de nuevas empresas subió un 4,3%, en tanto que el volumen de sociedades disueltas ascendió un 2,4%.

Las comunidades autónomas que crearon un mayor número de empresas el pasado mes de junio fueron Madrid (2.578 sociedades), Cataluña (1.950) y Andalucía, donde se crearon 1.835 empresas. Las regiones que menos sociedades constituyeron en el sexto mes del año fueron La Rioja (30), Navarra (78) y Cantabria (87). Según Estadística, solo dos comunidades autónomas no crearon el pasado mes de junio más empresas que en igual mes de 2024, destacando Cantabria (-7,4%) y Murcia (-5,1%). Por contra, el resto presentaron ascensos interanuales en la constitución de sociedades, principalmente, Comunidad Valenciana (+33,6%), País Vasco (+28%), La Rioja (+25%) y Castilla-La Mancha (+23%).