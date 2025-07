El acuerdo sobre Gibraltar no altera el continuo hostigamiento de la Royal Navy a los barcos españoles

El acuerdo sobre la colonia británica de Gibraltar, la única que permanece en Europa, no ha alterado el continuo hostigamiento al que someten a los barcos españoles las lanchas de la Royal Navy en aguas que el Peñón considera propias y España suyas.

Esta semana, el Furor, Buque de Acción Marítima (BAM) de la Armada Española, ha iniciado operaciones de vigilancia en el Estrecho de Gibraltar y en su escala en Algeciras, el buque fue perseguido y hostigado por varias lanchas de la colonia.

El Furor realizó este viernes una maniobra de entrada en puerto en la que no escatimó acercarse al Peñón, lo cual se tradujo en un nuevo encontronazo, ya que la embarcación HMS Cutlass de Gibraltar hostigó al Furor, con base en el Arsenal de Cartagena, a su paso a unos 950 metros del Peñón.

Estos encontronazos con la Royal Navy son constantes por parte de las fuerzas de seguridad españolas, pero también lo son con barcos pesqueros, embarcaciones de recreo y cualquier otra que las autoridades llanitas consideren que se han adentrado en sus aguas que, por acuerdo, no tiene.

De este hecho alertó este viernes en su cuenta de X Michael J. Sánchez, observador del Estrecho, en su cuenta de X, indicando que el Furor (P-46) había entrado en la Bahía de Algeciras perseguido por la pequeña embarcación británica.

INCURSION Spanish Navy OPV SPS Furor P46 entering the Bay of #Gibraltar this afternoon shadowed by HMS Cutlass of RN Gibraltar Squadron Spanish ship only 950 metres distant from Detached Mole ?? #OPWest @NavyLookout @UKForcesTracker @GBCNewsroom pic.twitter.com/i6Zys0XenX