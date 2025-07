Andalucía elabora su Presupuesto 2026 a ciegas y con un límite de gasto "coherente con las reglas fiscales"

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un acuerdo sobre el límite de gasto para 2026. ¿Cuál es ese límite? Ya se verá ¿No hay una cifra? No, sólo el acuerdo de que "será coherente con las reglas fiscales aplicables el próximo año y los recursos de financiación con que contarán las comunidades autónomas, que el Ministerio de Hacienda del Gobierno central aún no ha comunicado". Así, con esa indefinición, está elaborando el Gobierno andaluz los Presupuestos Generales de la comunidad para el año próximo.

"La Junta de Andalucía aprueba su techo de gasto antes del 1 de agosto, como marca la ley. El problema es que no podemos saber cuál es nuestro techo de gasto porque el Gobierno no ha hecho su trabajo. El Ministerio de Hacienda está inmerso en destruir el Estado de las Autonomías y en darle a Cataluña su financiación singular, atentando contra la igualdad. Estamos en ascuas, sin regla de gasto ni objetivo de estabilidad. Pero seguimos trabajando, no vamos a incumplir la ley", ha explicado la consejera de Hacienda, Carolina España.

No sólo no hay noticias de los límites de gasto nacionales. Tampoco ha informado de los ingresos con los que pueden contar las comunidades "en un contexto marcado por la quiebra, en la práctica, del sistema de financiación autonómica por la firma de un acuerdo bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña que contempla un modelo 'ad hoc'".

"A pesar de ello, el Consejo de Gobierno andaluz ha acordado mantener su compromiso de cumplimiento formal de la obligación que establece el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de sometimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, una vez sea aprobado el objetivo individual para Andalucía por el Consejo de Ministros", asegura el ejecutivo.

¿Y entonces qué se puede adelantar del Presupuesto andaluz 2026?

Formalmente el Presupuesto se está preparando desde el mes de mayo pasado, cuando la consejera firmó la orden correspondiente.

50.000 millones

El Gobierno andaluz tendrá que administrar por primera vez un presupuesto de más de 50.000 millones de euros. El que está en vigor se aprobó por una cuantía de 48.836 millones de gastos en 2025, 2.065 millones más que en 2024. En 2018, último año de administración socialista en la Junta, el presupuesto ascendió a 34.759 millones de euros, lo que da una idea de la escalada en los últimos ejercicios.

Hay también incógnitas sobre cómo influirá el hecho de que 2026 es año electoral. Las elecciones tocan en junio, aunque Juanma Moreno ya ha adelantado que podría adelantar si la inestabilidad a nivel nacional aboca a unas generales antes de tiempo. Pero no va adelantar sin presupuestos. Así que los plazos se cumplirán, preferentemente en la parte corta de la horquilla.

Además, en sus años de presidencia Moreno ya ha rebajado todos los impuestos en los que la comunidad tiene competencias, con exenciones y deducciones en el tramo autonómico del IRPF en la medida de sus posibilidades. La Junta insiste en sus seis rebajas fiscales. En 2025 apostó por bonificar la vivienda. Hay poco margen, pero en las cuentas de 2026 se echará el resto, más aún sabiendo que los andaluces pueden ir a votar con la campaña de la Renta aún abierta.

En un informe reciente, la Airef advirtió que en el ejercicio 2025 Andalucía puede incumplir la regla de gasto, del 3,2%, y superar incluso el 8%. La administración andaluza se justificó diciendo que el dato está distorsionado por la sobreejecución de fondos europeos. Pero es un aviso de que debe ajustarse más.

El mensaje que se transmite insistentemente desde el Ejecutivo andaluz es que en la comunidad es rutina que los trámites para elaborar y aprobar un presupuesto se hagan en tiempo y forma. Algo que en otras latitudes políticas es utópico.