Aragón quiere defender sus intereses frente a la financiación singular de Cataluña pero no se logra unidad de acción

Defender los intereses de Aragón sí, pero sin frente común y unidad de acción. Esta es la principal conclusión que se puede extraer de la ronda de contactos con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha mantenido con los principales representantes de los partidos políticos en la comunidad aragonesa tras el anuncio del acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para una financiación singular de esta autonomía.

Durante el día de hoy, Azcón se ha reunido, en encuentros individuales, con los líderes de los partidos políticos en Aragón para abordar esa "financiación privilegiada" para Cataluña y su impacto en la comunidad aragonesa, además de tratar de fijar un frente común para defender el interés de Aragón.

Y sí. Todos los partidos políticos han coincidido en defender el interés de Aragón y de los aragoneses, pero no se ha logrado formar ese "frente común" para ir "todos a una" con el fin de evitar un impacto negativo en el territorio aragonés por el cupo catalán. Además, dentro de la defensa de los intereses de la comunidad aragonesa, también ha habido diferentes posiciones.

La primera de ellas la mostraba el PSOE. Su secretaria general en Aragón, Pilar Alegría, ha sido la primera en acudir a esta cita en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, con el presidente Jorge Azcón. Un encuentro que ambos han coincidido en calificar de "decepcionante" y que se ha convertido en un cruce de acusaciones con un marcado carácter de confrontación. Alegría ha defendido que este acuerdo anunciado el lunes es un "banderín de salida" y que el modelo es extrapolable a otras autonomías, rechazando que pueda tener un impacto negativo en Aragón.

Desde Chunta Aragonesista (CHA), siguiendo la línea mostrada ayer por su diputado nacional Jorge Pueyo, integrado en sumar, se ha rechazado apoyar cualquier modelo que no beneficie o excluya a Aragón, ha afirmado Isabel Lasobras, quien ha asegurado que desde CHA se seguirá defendiendo, como siempre se ha hecho, los intereses de la comunidad aragonesa y de los aragoneses tanto en Madrid como en Europa y en cualquier foro e institución en el que la formación política tenga representación.

Lasobras ha sido crítica con Azcón porque "ya la convocatoria no anunciaba nada de cumplir con el Estatuto de Autonomía ni con los derechos de los aragoneses. Ya nos ocurrió en la reunión previa -en alusión a la que mantuvieron con el presidente de Aragón antes de su encuentro con Pedro Sánchez-, en la que pedimos que trasladara que se cumpliera el acuerdo económico-financiero, recogido en el artículo 108, pero Azcón no lo hizo y tampoco lo defendió en La Moncloa".

Las críticas no han cesado aquí, ya que la diputada de CHA ha afirmado que "Azcón no es de fiar" porque "el PP sí defiende su cupo en Euskadi y Navarra", para añadir a continuación que tanto PP como PSOE llevan casi 20 años manteniendo un sistema de financiación que "margina a Aragón". Para CHA, la solución pasa por cumplir el Estatuto de Autonomía de Aragón y que se impulse la Agencia Tributaria de Aragón, mandato que se aprobó por unanimidad en las Cortes de Aragón hace siete meses.

Son dos medidas -Estatuto y Agencia de Hacienda de Aragón-, que el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha apoyado, pero no en este marco y como consecuencia del acuerdo previo con Cataluña. Guitarte ha afirmado que se oponen a ese acuerdo porque va en contra de los principios de igualdad y solidaridad recogidos en la Constitución Española, además de perjudicar a Aragón y esconder un cambio de modelo de Estado para dar paso a un modelo confederal en el que sólo existiría País Vasco, Cataluña y España y que lo han perseguido siempre los partidos independentistas.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe ha reiterado a su vez la preocupación por el déficit histórico de financiación de la comunidad aragonesa sobre el que ha pedido a Azcón que lo corrija, aparte de alentar que el acuerdo con Cataluña contribuiría aún más a acentuar las diferencias entre territorios, especialmente los de la España vaciada, frente a una comunidad catalana que contaría con el doble de financiación. "Unos defienden vivir en chalet con piscina, mientras otros no pueden vivir en chabolas", ha añadido.

No hay caso

Desde el PAR, el diputado Alberto Izquierdo, ha aseverado que en Aragón lo que hay que hablar es de la Hacienda foral porque el acuerdo para el cupo catalán no va a salir adelante porque el presidente "Pedro Sánchez no tiene los apoyos necesarios. Es humo para sostener el poder". Además, ha añadido a continuación, que si se aprueba, es porque "alguien ha mentido", ya que hay formaciones como Chunta Aragonesista que, a través de su diputado Jorge Pueyo, integrado en Sumar, ha dicho que votará en contra.

Izquierdo ha incidido Cataluña no tiene derecho a una financiación singular y que los derechos históricos corresponden a Aragón, recordando que se aprobó en el parlamento aragonés una propuesta, impulsada por el PAR, para que explorase la posibilidad de recuperar los derechos históricos, aparte de incidir en la necesidad de explorar el artículo 108 del Estatuto de Autonomía. "No se ha hecho nada". También se ha preguntado qué pasará en la comunidad aragonesa si Cataluña gestiona 20.000 millones de euros más y las inversiones que se están ejecutando. Aragón no puede estar en el vagón de los torpes".

Desde Izquierda Unida, el diputado Álvaro Sanz, ha afirmado que ha acudido por "respeto institucional" a este encuentro, que ha transcurrido con cordialidad, "como siempre", pero que "ha sido una escenificación más en el marco de la confrontación y de una política estéril. IU no va a seguir convalidando el uso torticero de las instituciones".

Sanz ha asegurado además que "no hay caso" puesto que lo que se ha firmado es un protocolo entre dos organizaciones que se tendrá que desarrollar. "No hay cifras" por lo que ha cuestionado la denuncia de que este acuerdo pueda suponer una merma, que el propio Azcón "no sabe explicar. Nunca ha dicho cómo se concreta esa merma. Es un ejercicio de cinismo y poco riguroso desde un Gobierno de Aragón".

El portavoz de IU ha añadido que es necesario hablar de reforma de financiación autonómica, de fiscalidad y de evitar el dumping fiscal de otros territorios como la Comunidad de Madrid o Andalucía, aparte de avanzar hacia un "modelo más federalizante, más multilateralizante, más eficiente y solidario y que pase por la reforma del sistema que tenemos". No obstante, Sanz ha afirmado que IU Aragón no estará en ninguna reforma de la LOFCA que implique una merma de financiación en las comunidades de régimen común.

Desde Podemos Aragón, han asegurado que "no vamos a entrar en el juego de confrontación territorial al que, a lo mejor, recurre siempre el PP. Cataluña nos ha adelantado como lo harán el resto de comunidades" por lo que ha instado a Azcón a que "no pierda el tiempo" y se ponga a trabajar "para defender los derechos de Aragón y de los aragoneses". Desde Podemos se ha asegurado que no se rechaza el acuerdo alcanzado con Cataluña para añadir a continuación que "exigimos el mismo trato para todas las comunidades y que haya igualdad".

Alejarse de la mafia

Muy crítico ha sido el portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, quien ha pedido a Azcón "alejarse de la mafia", cuestionando que "si la prioridad es atender los intereses de los aragoneses y evitar la quiebra de la igualdad entre españoles, no entendemos qué hace Azcón reuniéndose con toda la izquierda".

Además, se ha preguntado "si de verdad se puede hacer frente común para la defensa de los servicios públicos con todos los partidos que han apoyado al Gobierno criminal del tirano Sánchez, si Azcón cree que juntarse con cargos del PSOE Aragón nombrados por Santos Cerdán es la mejor manera de velar por los intereses de los aragoneses. Por supuesto que no, es como hacer un plan antidroga y encargárselo al Chapo Guzmán".

Nolasco ha cargado las tintas contra los partidos de izquierda sobre los que ha asegurado que son formaciones "absolutamente nocivas para el interés general de los españoles", de manera que reunirse con ellos "es una pésima manera de hacer frente a los chantajes de los separatistas de Junts y ERC, que viven pensando en sus poltronas; es como elaborar un plan educativo para enseñar en las aulas el daño que hizo ETA y encargárselo a un Indar Gorri".

También ha asegurado que Azcón, en sus declaraciones tras el encuentro con Pilar Alegría, ha cometido "el terrible error de insinuar que hay un PSOE bueno" al comparar el PSOE de Javier Lambán con el de Pilar Alegría. Además, ha recordado que "ayer dijo que el PSOE es un partido estructural de la democracia y en la Comunidad Autónoma, y no es así. Le recomiendo la lectura del libro 'Historia criminal del PSOE'".