Pilar Alegría (PSOE Aragón) niega impacto negativo de la financiación singular de Cataluña y pide a Azcón una propuesta y desarrollar el Estatuto de Autonomía de Aragón

La secretaria general de PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha negado que la comunidad aragonesa vaya a perder recursos económicos por el acuerdo alcanzado el pasado lunes entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña por el que la comunidad catalana podrá recaudar el 100% del IRPF, lo que sería también extensible al resto de tributos.

Alegría ha calificado de "trilerismo numérico" los datos proporcionados ayer por el Gobierno de Aragón, que cuantificaban en más de 230 millones de euros la cifra de pérdida de financiación por el acuerdo con Cataluña al que ha calificado de "banderín de salida", puesto que ha explicado que ahora se tiene que desarrollar, además de producirse modificaciones en la ley orgánica y debatirse en el Congreso de los Diputados.

La secretaria general del PSOE Aragón ha sido la primera en reunirse hoy con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, tras su voluntad manifestada ayer de mantener encuentros con los principales responsables de las distintas formaciones políticas para tratar de fijar una posición unánime frente al acuerdo de financiación para Cataluña. Un encuentro, precisamente con el PSOE, sobre el que Azcón se mostraba esperanzado en que Alegría acudiera a esta cita a la que ha asistido "por respeto institucional", según ha afirmado la líder socialista en la rueda de prensa posterior a la reunión con Azcón, que ha calificado de "decepcionante. No ha aportado nada nuevo y ha estado en la confrontación".

Alegría se ha mantenido firme en su afirmación de que no habrá efectos negativos para Aragón, dado que el Gobierno de Pedro Sánchez está destinando más fondos a la comunidad aragonesa. En concreto, son 9.197 millones de euros más, el 43% más, en los siete años de gobierno de Pedro Sánchez en comparación con los siete años del popular Mariano Rajoy.

En esta línea, ha recordado que también, en 2025, Aragón va a recibir 4.974 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un 9% más en relación a la cuantía percibida el año pasado y que, el próximo martes, se aprueban 337 millones de euros para la actualización de entregas a cuenta, votación sobre la que se ha preguntado si el PP votará a favor. "Es conveniente que nos lo aclaren", ha incidido.

La secretaria general del PSOE Aragón también ha recordado que la comunidad aragonesa percibe fondos europeos, habiendo llegado un total de 2.673 millones de euros, lo que ha atribuido al trabajo de Pedro Sánchez, que "se peleó en Bruselas, mientras Azcón y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ponían palos en la rueda para que los fondos no llegasen. Azcón se pone las medallas que no le corresponden", criticando a su vez que el presidente aragonés denuncie que Aragón pierde recursos cuando "pone alfombras rojas a la privatización y beneficios fiscales para las rentas más altas".

No hay diferencias entre autonomías

Durante su intervención, Alegría ha incidido en que no habrá repercusiones negativas para las comunidades autónomas por el acuerdo con Cataluña, puesto que se siguen los principios de suficiencia financiera, solidaridad y bilateralidad unida a la multilateralidad, aparte de contemplarse más financiación para atender la singularidad que "todos los aragoneses tenemos. No habrá privilegio de un territorio sobre otro".

La secretaria general del PSOE Aragón ha emplazado a Azcón a que se haga "un debate serio", "sereno" y "sosegado", dejando la confrontación. "Si tiene una propuesta seria y constructiva, que nos la cuente. El paripé se lo dejamos a él solo".

Alegría ha instado a Azcón ha abordar el nuevo modelo de financiación autonómica sobre el que ha explicado que se ha encontrado en esta reunión una posición que demuestra falta de voluntad en avanzar en ese debate, pese a que el modelo actual de financiación autonómica lleva sin actualizarse desde 2014 porque "el PP nunca quiso abordar esa reforma seria. Todas las comunidades coincidimos en que hay que mejorarlo, pero en Aragón hay una escasa o nula voluntad de afrontar ese nuevo modelo. Azcón y el PP viven de la confrontación continúa con el Gobierno central. Es su mantra. No salen de ahí".

Alegría también ha apelado a desarrollar el Estatuto de Autonomía de Aragón para que se pueda responder a las particularidades de Aragón, motivo por el que en le ha entregado un volumen a Azcón durante la reunión, aunque tiene en su despacho, "para que no se le olvide ninguno de los artículos" relacionados en este campo. Además la socialista igualmente ha instado a la convocatoria de la Bilateral, cuya última reunión tuvo lugar e 2018 con el entonces presidente socialista Javier Lambán.

¿Sin confrontación?

A pesar de que Pilar Alegría ha rechazado la confrontación en la que "vive" Azcón y el PP, la secretaria general del PSOE Aragón no ha dudado también en hacer oposición a través de diversas críticas al PP y al presidente de Aragón.

Alegría ha criticado que se cuestionase su "pedigrí aragonés", cuestionando la "arrogancia extraordinaria" de Azcón de repartir carnets de "buenos y malos aragoneses", además de diferenciar que la lealtad con Aragón es distinta a la lealtad con Azcón. "No duden de mi lealtad con Aragón", ha afirmado.

Entre los comentarios que no suavizan la relación entre ambos líderes políticos no han faltado las críticas a Azcón por su viaje a Baleares mientras había alerta por fuertes lluvias en Aragón o su estancia también en Galicia. "He venido hoy en transporte público desde Madrid y he llegado. Sabemos que, ante una emergencia, Azcón no estaba donde tenía que estar". Aparte, ha planteado que si se hace esa "rebelión cívica" proyectada por Azcón, tendrá que ser "de lunes a viernes porque los fines de semana el presidente aragonés no estará en su territorio. No comparto su forma de hacer y proyectar su política en Aragón".

Y, sobre el veto al presidente Azcón en un acto en la Universidad de Zaragoza en el que sí estará Pilar Alegría, la socialista ha afirmado que ella misma también ha sido vetada en numerosas ocasiones.