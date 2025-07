Aragón pasa a la acción para evitar perder más de 230 millones por la financiación privilegiada de Cataluña

Alrededor de 230 millones de euros cada año dejaría de percibir la comunidad aragonesa de salir adelante el acuerdo de financiación singular anunciado ayer entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña por el que la comunidad catalana tendría capacidad de gestionar la recaudación del 100% del IRPF, así como de otros tributos.

Una cuantía que supondría que Aragón tendría menos recursos para la sanidad y la educación, según los primeros datos apuntados por el Departamento de Hacienda sobre el posible impacto de la financiación singular de Cataluña en la comunidad aragonesa.

Estos datos constatan a su vez que Aragón vería reducido en un 37,7% el fondo de garantía, aparte de tener un impacto negativo de 44 millones de euros en el fondo de cooperación y de 46 millones de euros en concepto de transferencias finalistas que se destinan a las comunidades autónomas.

Además, cabe recordar que Aragón no participa en el Fondo de Compensación Interterritorial y que el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) no compensaría la pérdida de recursos económicos en el conjunto del territorio.

Son datos que avalan la oposición "frontal" del Gobierno de Aragón que se va a llevar a cabo ante el acuerdo de la financiación singular de Cataluña que también se rechaza por suponer la ruptura de los valores constitucionales y de los principios de igualdad y de solidaridad.

La oposición de Aragón se va a articular a través de varios ejes de acción. Desde el Gobierno aragonés ya se ha planteado la presentación de un contencioso-administrativo en el caso de que el acuerdo con Cataluña salga adelante.

No será el único paso, puesto que la comunidad aragonesa quiere hacer frente a la financiación singular de Cataluña con los instrumentos jurídicos disponibles y también con los parlamentarios, además de sumar el apoyo de la sociedad aragonesa a través de lo que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha denominado "rebelión cívica".

"Lo primero que tiene que hacer el Gobierno de Aragón es explicar a toda la sociedad de lo que hablamos", ha afirmado en relación a que la financiación autonómica es la base de los servicios que se prestan a los aragoneses y está vinculada en cómo se sufragan, por ejemplo, sanidad, educación, carreteras, medioambiente o vivienda, entre otros.

"La cantidad de dinero para servicios públicos tiene relación con la calidad. A Pedro Sánchez le preocupa más y le da más importancia la sanidad de Cataluña que la de Aragón o la educación en Cataluña que en Aragón", ha incidido Azcón, quien ha afirmado que el modelo de financiación anunciado ayer para Cataluña "rompe la solidaridad del país" porque, el hecho de que todas las autonomías que aportan a la caja común no estén en igualdad, "significa romper los principios fundamentales con los que se financian los servicios públicos que se prestan a todos. Sería dinamitarlos. Si ya el sistema de financiación es insuficiente, ahora el acuerdo es volar por los aires las aspiraciones de mejora".

De la rebelión cívica a las Cortes de Aragón

Son consecuencias ante las que el presidente de Aragón ha explicado que "se va a plantear a la sociedad esta rebelión cívica" para que todos los ciudadanos puedan reflexionar y mostrar su posición.

Desde el Gobierno de Aragón se plantean también otra serie de medidas como la ronda de contactos que el presidente Azcón va a mantener con los principales representantes políticos de las diferentes formaciones políticas en Aragón para debatir esta cuestión y tratar de acordar una posición mayoritaria en la comunidad aragonesa y que "ya ha existido siempre" en materia de financiación, incluyendo la etapa del expresidente socialista, Javier Lambán.

"Voy a llamar a todos y reunirme para exigir lealtad a Aragón. Nos jugamos mucho. No puede haber medias tintas", añadiendo a continuación el presidente aragonés a la necesidad de parar este acuerdo "para mirar al futuro. No es solo dinamitar servicios. Es también romper con España tal y como la conocemos. Es hablar de una España a dos velocidades", de manera que los ricos tendrán más recursos, mientras que los territorios más pobres, tendrá menos recursos.

Este debate no solo se llevará a la sociedad aragonesa, no descartándose incluso que se pueda convocar alguna manifestación o movilización, sino que también se abordará con los principales agentes económicos y sociales y se llevará a las Cortes de Aragón para su debate.

El rechazo también se mostrará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que esperan que se convoque próximamente porque "la oposición al acuerdo tiene que ser en todos los ámbitos".

Además, desde Aragón no se descarta poder hacer un frente común con las 11 autonomías del PP, así como con las gobernadas por el PSOE que ya han mostrado su rechazo. No obstante, de momento, no se ha dado este paso ni si quiera dentro del PP -no ha habido contacto con Alberto Núñez Feijoó al menos desde la parte aragonesa-, porque la "posición del Gobierno de Aragón la fija el Gobierno de Aragón", aunque no se descarta que "ante este debate largo se hable".

Aragón no cederá al chantaje

"Estoy convencido de que Aragón va a defender la igualdad y la solidaridad porque son nuestros valores". No obstante, se ha mostrado crítico con la posición que van a mantener algunas formaciones políticas como el PSOE, que ha apelado a través de su portavoz en las Cortes aragonesas a que Aragón negocie sobre la base del acuerdo de Cataluña para exigir lo mismo.

"En Aragón no somos imbéciles", ha afirmado el presidente de Aragón, quien ha incidido en que "ya nos pasó cuando nos dijeron que nos iban a perdonar la deuda", en alusión a que la comunidad aragonesa tendría que pagar la deuda de otras autonomías a las que se les condonaba la deuda. "Ahora se dice que la ordinalidad es compatible con la solidaridad. No nos vamos a dejar engañar. El PSOE no puede pensar que sólo con mentiras puede convencer a una sociedad inteligente".

Azcón ha apelado a alcanzar un acuerdo "mínimo" para defender Aragón, criticando duramente el "chantaje" y "pago político" que supone este acuerdo con Cataluña, que formaba parte del pacto con ERC para la investidura del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSOE).

"Los aragoneses no vamos a dejar de defender los valores que queremos para que Pedro Sánchez siga en el sillón de La Moncloa. El interés de Aragón está por encima de cualquier cargo" en alusión al papel del PSOE en Aragón y de la secretaria general socialista en la comunidad, y también ministra de Educación, Pilar Alegría, a la que convocará a la reunión y sobre la que ha señalado que "espero que acuda para defender Aragón y los intereses de los aragoneses. Si antepone los intereses de Aragón a Pedro Sánchez, lo tendrá que explicar".

El objetivo es que estas reuniones comiencen de forma inmediata con los diferentes representantes políticos, aunque al cierre de estas información todavía no ha trascendido ninguna fecha concreta. Por parte de Azcón, se ha mostrado partidario de empezar "mañana mismo".