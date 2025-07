Aragón iniciará todas las medidas posibles para frenar la financiación singular de Cataluña

Aragón iniciará todas las acciones parlamentarias y judiciales que sean posibles con el fin de frenar el acuerdo de financiación singular acordado hoy entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña por el que la comunidad catalana podrá recaudar el 100% del IRPF, premisa que se extenderá también al resto de tributos.

"Va más allá de lo que pensábamos", ha afirmado el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha criticado el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones al ser lesivo para Aragón, pero también para el resto de comunidades autónomas e, incluso, para el Estado.

"Es un nuevo sistema de financiación" pactado solo con una autonomía y "hablan de un cambio de paradigma", que constituye "el hecho más relevante en los últimos años en nuestro país", que ya contó con contestación cuando el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se lo pidió a Mariano Rajoy, que ocupa en aquel momento la presidencia del Gobierno de España, y que el líder del PP rechazó, al igual que el PSOE y otras formaciones políticas de izquierda.

El acuerdo alcanzando "rompe los principios de solidaridad e igualdad" entre los territorios y los ciudadanos. "Si esto se rompe, se rompe el país y ya no queda nada. No deja de ser un privilegio", ha afirmado Bermúdez de Castro, quien ha incidido a su vez en que un ciudadano de Aragón, Galicia o Extremadura, como ejemplos de otras autonomías, deben tener las mismas condiciones para lo que es preciso que los territorios más ricos puedan aportar para generar oportunidades de futuro en el resto de España.

Con este sistema, la cuota de solidaridad pasará a concebirse como "limosna", lo que lleva a que, con este acuerdo haya dos perdedores: comunidades autónomas y Estado. "¿Cómo se van a pagar las pensiones, el desempleo o las infraestructuras? Si la principal bolsa del Estado se merma, no hay para pagar pensiones, desempleo, vivienda, aumentar gasto en defensa… Es una cuestión de número y no de ideología. Los números no dan. Si tan bueno es para España, ¿por qué no lo llevaba Pedro Sánchez en su programa electoral? ¿Por qué no se ha dejado que los ciudadanos se expresan sobre ello?" lo que sí sucedió en su momento en los casos de Navarra y País Vasco, ha cuestionado.

El acuerdo anunciado también incluye la desaparición de las entregas a cuenta para Cataluña que, además, podrá hacer deducciones. Una situación que coloca a Aragón como "el jamón de york pobre del sándwich" formado por Cataluña, Navarra y País Vasco, comunidades todas ellas con cupo financiero o financiación singular, dado que el consejero ha explicado que no es cierto que este modelo acordado con la comunidad catalana se pueda extrapolar al resto de autonomías, que estarían así en situación de desventaja y tendrían más difícil compararse con Cataluña.

Consejo de Política Fiscal y Financiera

El acuerdo anunciado entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña tiene ahora un largo recorrido parlamentario y legislativo al requerir la reforma de varias leyes en materia de financiación y tributos. Desde Aragón, no se descarta poder hacer un frente común con otras autonomías del PP e, incluso aquellas del PSOE que se opongan, para frenar esta financiación singular, aunque de momento no se ha concretado.

No obstante, como primer paso, se espera que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir sobre el contenido de este acuerdo. "Espero que tengan la vergüenza de hacerlo", ha incidido Bermúdez de Castro, quien ha calificado las medidas de "tropelía que atenta contra los ciudadanos. Esto es gravísimo gobierne quien gobierne".

El consejero de Hacienda, en rueda de prensa tras conocerse el acuerdo, ha sido también duro con la posición que probablemente tendrán el resto de formaciones políticas. Las primeras críticas se han dirigido hacia el PSOE al señalar que "nunca había imaginado que llegarían a este punto" en el caso de un Gobierno central que "vela por los ciudadanos porque se rompe el principio de solidaridad y se da más a quien más tiene"

Además, ha cuestionado qué van a votar formaciones como Podemos o Compromís e, incluso, la posición del diputado Jorge Pueyo, de Chunta Aragonesista e integrado en Sumar quien, precisamente, ha convocado rueda de prensa para mañana en Madrid.