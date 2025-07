Jozef Síkela comisario de Cooperación de la UE: "La amenaza inmediata para Europa es Rusia, pero ayudar al desarrollo es estabilidad a largo plazo"

El comisario checo Jozef Síkela dirige la cooperación internacional en la UE, con un presupuesto de 300.000 millones entre 2021 y 2027 para su poderosa herramienta Global Gateway. En su paso por Sevilla durante la IV Conferencia de Financiación al Desarrollo de Naciones Unidas ha podido palpar el clima de tiempos de recortes a la ayuda al desarrollo incluso entre países miembros de la Unión Europea -además de en los Estados Unidos de Trump- y ha abogado por el liderazgo europeo basado en los valores con los que se ha construido la Unión, e integrar en la ayuda al desarrollo al capital privado a través de nuevas fórmulas. Lo que no es operativo, asegura Síkela, es no invertir en este campo. No sólo por una cuestión de solidaridad, sino por elemental inteligencia estratégica: desarrollo es estabilidad a largo plazo.

¿Qué evaluación podemos hacer de Global Gateway?

Una buena métrica para evaluar el progreso de Global Gateway es la cantidad de fondos movilizados, ya que eso significa que somos capaces de diseñar proyectos impactantes y confiables. En tres años, hemos logrado movilizar cerca de 190.000 millones de euros en inversiones, lo que representa más de la mitad del objetivo de 300.000 millones fijado para 2027. Actualmente hay más de 250 proyectos concretos en marcha, desde hidrógeno verde en Namibia hasta infraestructura digital en Asia Central y producción de vacunas en África.Global Gateway también representa un cambio de paradigma en nuestra cooperación al desarrollo. Debemos entender que se trata de una inversión estratégica que genera oportunidades locales mientras promueve los intereses de Europa: desde la estabilidad hasta la seguridad energética y el acceso a materias primas críticas. Por eso llamo a Global Gateway una estrategia geopolítica: combinamos la excelencia económica y el liderazgo en desarrollo de Europa con el compromiso político.

Ursula von der Leyen habló en Sevilla sobre la necesidad de que la ayuda al desarrollo genere cadenas de valor en los territorios locales, en lugar de un concepto colonialista de este tipo de financiación. ¿Está logrando esto la Unión Europea?

Diseñamos nuestros proyectos no solo para ofrecer infraestructura o un producto, sino para complementarlos con desarrollo humano y un fuerte enfoque en el valor añadido local. Por ejemplo, África representa solo entre el 1,5 y el 2% de la manufactura con valor añadido a nivel mundial. Muchos países aún exportan materias primas sin procesarlas, perdiendo así la oportunidad de generar riqueza. Porque es ese procesamiento lo que realmente crea prosperidad para la sociedad. Global Gateway está cambiando eso. Invertimos en procesamiento, en habilidades, en manufactura, no solo en extracción. Global Gateway se basa en lo que llamamos un enfoque de 360°: conectando infraestructura física con educación, capacitación, gobernanza y cadenas de valor locales.Tome el Corredor de Lobito como ejemplo. No solo estamos construyendo el ferrocarril entre Angola, RDC y Zambia. También estamos invirtiendo en formación profesional mediante el programa PROSPERA, apoyando la educación en áreas adaptadas a las condiciones locales, y ayudando a las empresas locales para que más valor se quede en la región. Esto es lo que nos diferencia de otros, y debemos continuar en esa dirección.

¿Es posible mantener el concepto actual de financiación al desarrollo sin la participación de Estados Unidos? ¿Ha muerto el multilateralismo con Trump?

Los recortes de ayuda por parte de EE UU tienen, por supuesto, consecuencias serias. Pero eso no cambia nuestro enfoque. Debemos seguir siendo eficaces y generar impacto. Y lo haremos. Europa seguirá siendo un socio fiable y con principios, que cumple sus compromisos.Junto con los Estados miembros, proporcionamos el 42% de toda la ayuda al desarrollo a nivel mundial. Pero el mundo ha cambiado, y también debe cambiar nuestra forma de trabajar. Por eso estamos construyendo un nuevo modelo bajo el marco de Global Gateway: combinando subvenciones públicas, préstamos, garantías e inversiones privadas para hacer más con menos.No somos ingenuos. En un mundo de rivalidad sistémica y presupuestos menguantes, necesitamos que cada euro cuente, tanto desde la perspectiva geopolítica como desde la del desarrollo. Pero seguimos creyendo en un sistema basado en reglas y estamos trabajando para modernizarlo. El desarrollo debe seguir siendo una responsabilidad compartida.Por eso es tan importante preservar el multilateralismo. Vivimos en un solo planeta, compartimos los mismos desafíos, nos afectan los mismos procesos y la respuesta de uno afecta a los demás. Por eso necesitamos trabajar juntos.

Jozef Síkela, comisario europeo de Cooperación Internacional.

¿Cree que aún se puede reconducir la situación?

La conferencia de Sevilla mostró una cosa: la comunidad internacional sabe lo que está en juego. El desarrollo es una responsabilidad compartida para la estabilidad global. Debemos llevar esa comprensión de vuelta a nuestros países y transformarla en políticas concretas.Quiero centrarme en lo que Europa hace y en nuestros resultados. Debemos liderar con el ejemplo y mostrarle al mundo que existe una alternativa a la lógica de suma cero que muchos están promoviendo ahora. Esa alternativa es una asociación basada en beneficios mutuos.

Derechos humanos, desarrollo sostenible, multilateralismo… Son conceptos construidos desde la cultura occidental y europea. ¿Estamos abandonando estos valores? ¿Quién llenará ese vacío?

En absoluto. Global Gateway es una estrategia basada en valores, porque nuestros valores son nuestros activos. Pero no debemos imponerlos. Debemos demostrar que producen mejores resultados. Que nuestros valores significan progreso real. Y, sobre todo, debemos liderar con el ejemplo.

¿Deberíamos ya abandonar la meta de alcanzar los objetivos de 2030 a nivel global?

Una de las reglas básicas en gestión es establecer objetivos alcanzables. Porque si se fijan metas imposibles, se pierde el rumbo. Eso es algo que no debemos permitir en el debate sobre desarrollo sostenible. Sí, vamos retrasados, la brecha de inversión es ahora de unos 4 billones de euros al año, y las previsiones indican que alcanzaremos menos del 30% de los ODS.Sin embargo, eso no significa que debamos rendirnos. Al contrario. Debemos cambiar nuestro enfoque. Los fondos públicos no son suficientes. Debemos atraer capital privado, alinear esfuerzos entre actores y centrarnos en el impacto real sobre el terreno.

¿Cómo evalúa los recortes en financiación al desarrollo en países europeos?

Europa proporciona el 42% de la ayuda al desarrollo mundial, muy por encima de su participación en el PIB mundial y aún más respecto a su población. Estamos orgullosos de este liderazgo. Pero también entiendo la presión sobre los presupuestos nacionales: inflación, energía, defensa, cambios demográficos.

Aun así, debemos recordar que recortar la financiación al desarrollo es como negarse a arreglar una gotera en el tejado para ahorrar en el fontanero. Al final, sale más caro. El desarrollo es una inversión en estabilidad, seguridad y resiliencia.Por eso necesitamos ajustar la forma en que se utilizan los fondos de desarrollo. A través de Global Gateway, estamos creando condiciones para que el capital privado intervenga y haga que nuestros esfuerzos sean más impactantes.Eso significa respaldar préstamos para el desarrollo con garantías, ayudar a cubrir riesgos cambiarios, fortalecer la capacidad institucional en los países socios y apoyar marcos regulatorios transparentes y justos.

¿Podría el aumento del gasto en defensa ser el golpe final? Guterres ya lanzó una advertencia al respecto en Sevilla.

Creo que es naturaleza humana centrarse primero en la amenaza más inmediata. Y para Europa, esa amenaza es Rusia y su comportamiento agresivo. Prepararse para esa amenaza es, por supuesto, una prioridad. Pero también sabemos que el desarrollo es necesario, no solo por solidaridad, sino porque es esencial para la estabilidad a largo plazo. Estas dos áreas deben ir de la mano.

¿En qué medida afectará la polarización política en algunos Estados a la política común de la UE sobre la Agenda 2030, la ayuda al desarrollo, etc.?

Desde mi punto de vista, el desarrollo humano no debería ser un tema polarizante. Eso sería peligroso. Pero esta es la verdad: el desarrollo no es ideológico. Es estratégico. Se trata de empleos, de prevenir la migración irregular, de garantizar la seguridad económica, de apoyar nuestra base industrial y nuestra competitividad.Debemos explicar esto a los votantes. No se trata de solidaridad: es una inversión estratégica. No es una idea de izquierdas o progresista: es simplemente una estrategia inteligente.Global Gateway forma parte de ese cambio. Replantea el desarrollo como algo que beneficia no solo a nuestros socios, sino también a la competitividad de Europa, a su seguridad energética y a su posición geopolítica.

¿Cree que el Compromiso de Sevilla responde a las verdaderas expectativas y necesidades actuales?

Una cosa está clara: las declaraciones no bastan. Necesitamos acción. Necesitamos ideas prácticas que aporten beneficios reales a personas reales y logren el impacto que esperamos.Necesitamos estrategias a nivel local —como un mejor uso de las remesas, por ejemplo, a través del acuerdo que firmamos con el FIDA aquí en Sevilla.También necesitamos iniciativas a nivel macro que combinen recursos públicos y privados, y que integren el desarrollo humano en proyectos de infraestructura a gran escala.Y por último, debemos seguir explorando nuevas formas de movilizar capital privado y ofrecer a los inversores retornos estables y previsibles, mientras usamos sus fondos para apoyar el desarrollo.