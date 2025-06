CEOE plantará al Gobierno en la primera reunión del Consejo Estatal de la Pyme

El Ministerio de Industria ha convocado el próximo martes 1 de julio la primera reunión del Consejo Estatal de la Pyme desde la renovación que puso en marcha en 2024. Se trata de un órgano consultivo que depende del área de Jordi Hereu y en el que CEOE y Cepyme tendrán que compartir la representación de las organizaciones empresariales con Conpymes y Pimec. Este es el motivo por el que el presidente de la gran patronal, Antonio Garamendi, trasladó en la última reunión de la Junta Directiva su intención de no acudir a esta cita.

Así lo apuntan distintas fuentes empresariales consultadas por este periódico y que estuvieron presentes en la reunión celebrada el pasado 18 de junio. El líder empresarial expresó que no habría ningún representante de CEOE en la convocatoria anunciada por el ministro catalán hace casi un mes, en protesta por la integración de las patronales lideradas por José María Torres y Antoni Cañete.

Desde la organización empresarial rechazan hacer comentarios al respecto, al tiempo que alguno de los vocales consultados abre la puerta a que finalmente acuda una persona de perfil bajo y carácter técnico, dado que este criterio no era compartido por toda la asamblea. En el Ministerio de Industria afirman desconocer quién acudirá en representación de las organizaciones empresariales y sindicales. Si bien, lo habitual es que acudan cargos con capacidad de decisión, que son los que asisten frecuentemente a las mesas de negociación y así se hará en el caso de los sindicatos.

Esta era la primera vez que estaban llamadas a encontrarse las cuatro organizaciones empresariales en una reunión de estas características, por lo que CEOE buscaría hacer un gesto con el que manifestar su rechazo a los intentos del Gobierno de incluir a estos empresarios en instituciones como el Consejo Económico y Social (CES) o la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). Este órgano, creado en 2013 se ha reunido un total de nueve veces y la última de ellas tuvo lugar en marzo de 2022, antes de que se dictara su remodelación.

Se trata de un foro "consultivo, asesor y de colaboración" sobre los aspectos que afectan directamente a las empresas de menor tamaño y que está presidido por el titular de la cartera de Industria. Los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y Hacienda, María Jesús Montero, ocupan las dos vicepresidencias y hay otras 18 vocalías en representación del resto de ministerios. Asimismo están convocadas todas las comunidades autónomas, la Cámara de Comercio, el ICEX, el ICO o Red.es, entre otras entidades dependientes de la Administración Pública.

En los pasillos de Diego de León, 50 hay asentado un firme rechazo a todos los pasos dados por el Gobierno en los últimos años para incluir en las sillas asignadas a los representantes empresariales a portavoces que no pertenecen ni a CEOE ni a Cepyme. Aunque este no es el caso de este órgano, por no haber un número limitado de vocalías para estas organizaciones, en otros como los ya señalados o el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) estas organizaciones han visto mermados sus asientos para dar cabida a Pimec.

No obstante, la reforma de mayor cabida será la que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó a los agentes sociales que tenía previsto poner en marcha en el corto plazo. Se trata de los cambios en la representación de las pequeñas y medianas empresas en las mesas de diálogo social en las que se abordan, por ejemplo, los cambios legislativos en materia laboral. Se trata de un aspecto recogido en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar y que se traducirá en la inclusión de Conpymes o Pimec, que se disputa la representatividad en Cataluña con Foment del Treball. Sin embargo, todavía no tiene hueco en el calendario político.

El Ministerio de Trabajo sí asegura estar avanzando en paralelo en la renovación de los órganos en los que ya han reconocido el espacio de estas organizaciones (CES, CESE, CCNCC) con el objetivo de publicar el nombramiento de los nuevos representantes tan pronto como sea posible. CEOE recurrió uno de estos procesos ante la Audiencia Nacional, en la que cuestionó el reconocimiento de un asiento para Pimec en el órgano sobre los convenios colectivos en calidad de organización más representativa.

La patronal de Garamendi se aferra a que este reconocimiento a nivel autonómico es incompatible con el hecho de estar integrada en otra organización de ámbito nacional (Conpymes), por lo que demandaron medidas cautelares que por el momento no han sido adoptadas, según apuntaron fuentes gubernamentales, por lo que sigue adelante el proceso de renovación de puestos.