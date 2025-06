España crecerá la mitad de lo previsto y perderá 54.600 empleos si Trump duplica los aranceles

España está ahora en el objetivo de la guerra comercial de Donald Trump al negarse el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a subir el gasto militar al 5% del PIB, tal y como pedía la OTAN. El presidente de EEUU amenazó a nuestro país con duplicar los aranceles ahora vigentes sobre los productos españoles, lo que implica subir el tipo efectivo hasta el 40% en varios casos. Los perjuicios serán inevitables tanto sobre el crecimiento como en el empleo. En concreto, según un informe recién elaborado de la consultora Freemarket, al que ha tenido acceso elEconomista.es, esta medida restará más de un punto al crecimiento del PIB español este año. En otros términos, el pronóstico de Moncloa que habla de un avance del 2,6% en el ejercicio actual, quedaría recortado a la mitad.

En cuanto al daño para el mercado laboral, los puestos de trabajo perdidos se situarían en más de 54.600. La tendencia tendría continuidad en 2026, de modo que la tasa de desempleo crecería dos puntos porcentuales.

El presidente y socio de la consultora, Lorenzo Bernaldo de Quirós se basa en las conclusiones del Banco de España en el Informe Trimestral sobre la Economía Española de 2019, en el que se deduce que por cada punto de crecimiento del PIB, el empleo sube 0,3 puntos. En cambio, en las contracciones, por cada punto que pierde el avance de la economía, el empleo cae 2,7 puntos. "Esto refleja con claridad meridiana la asimetría del ciclo español entre las expansiones y las recesiones", apuntaba el experto.

La economía española se verá afectada, si Trump cumple con sus amenazas, tanto de manera directa como indirecta. Desde Freemarket han usado un método de elasticidad-precio de la demanda de exportaciones, que mide la sensibilidad de la cantidad de demanda de un bien ante cambios en su precio. Así, según los cálculos realizados por Freemarket, un arancel del 40% para España reducirían "de manera directa" las exportaciones por valor de 9.800 millones de euros, es decir, esta cantidad correspondería al 0,65% del PIB de España.

Pero De Quirós advierte que no solo hay que tener en cuenta las consecuencias directas. España está muy integrada en el mercado europeo y muchos de los socios económicos se verán muy afectados si Trump sigue adelante con el arancel del 20% a los bienes importados de la UE.

Así, hay que pensar también "en el valor añadido aportado por los inputs importados de España por otros países de la UE con vistas a fabricar bienes cuyo destino sea el mercado norteamericano", asegura De Quirós en su análisis.

A lo que se refiere es que, si un coche que se fabrica en Alemania o Francia, por ejemplo, tiene un componente que se produce en España y estos dos países reducen su comercio con EEUU por los aranceles, los efectos no solo recaen sobre ellos, sino que permean a la industria España y, en consecuencia, la economía se verá afectada.

Así, en conjunto, el impacto directo estimado del aumento de los aranceles un 20% a la UE afectaría a 3.000 millones de euros, lo que equivaldría al 0,18%del PIB. Sumando ambos, daría como resultado esa desaceleración de casi un punto del PIB.

Los sectores que más se verían afectados por esta posible tarifa del 40% van desde el automotriz y componentes, pasando por el agroalimentario y bebidas, concretamente el vino y el aceite, el farmacéutico y la maquinaria y equipos.

Además, esta amenaza arancelaria llega en un momento en el que los principales organismos internacionales, nacionales y privados han revisado sus previsiones de crecimiento a la baja, precisamente, por el arancel del 20% a la UE.

El Gobierno mantuvo su previsión de crecimiento al 2,6% para este año, pero el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la AIReF revisaron a la baja sus predicciones para este año. En concreto, sitúan el avance de la economía española para 2025 en el entorno del 2,4% y el año que viene se ralentizaría aún más y creceríamos cerca del 1,8%. Aunque los organismos califiquen el crecimiento de este año de "sólido", las consecuencias de una guerra comercial EEUU contra España serían "lesivas" tanto para la actividad económica como para el empleo, recalca Bernaldo de Quirós.

Washington sí puede aplicar tarifas específicas para nuestro país

Quienes dan por seguro que la Casa Blanca tiene las manos atadas ante España, y solo podrá duplicar los aranceles que gravan a nuestro país si hace lo mismo con toda la UE, tendrán que poner sus argumentos en cuarentena, según dejan entrever, aún oficiosamente, las autoridades europeas. Así lo advierten fuentes del propio Ejecutivo comunitario consultadas por elEconomista.es, al dejar claro que "EEUU es un país soberano", lo que quiere decir que "si aplica aranceles a un determinado Estado miembro, eso no quiere decir que los aplique a toda la Unión si no lo ha decidido así expresamente". Sin duda, todo es aún "muy especulativo" y en ningún momento Bruselas se desentiende de la agresión que EEUU pueda infligir a España, y asegura que "dará la cara" por un Estado amenazado de este modo. No obstante, al menos según los límites que marca la normativa vigente, es plenamente posible imponer un arancel vis a vis como aquel con el que Trump amenazó desde La Haya.

El término arancel vis a vis es expresamente utilizado por el investigador del Instituto Bruegel Ignacio García-Bercero, quien opina que es una de las opciones por las que puede "optar" Washington para tomar represalias contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que está aún por definirse es cuál sería la autoridad a la que la Administración Trump recurriría para adoptar esta acción, según matiza García-Bercero.

Así, el brazo ejecutor de la Casa Blanca no tiene por qué ser en todo caso la Secretaría de Comercio, dirigida por Howard Lutnick. Otros expertos en economía internacional consultados por este diario, y que piden mantenerse en el anonimato, aseguran que Trump ya ha amagado en otras ocasiones con invocar razones de protección de la seguridad nacional, a la hora de actuar ad hoc contra los productos y servicios procedentes de una economía extranjera concreta. En esa situación es posible que Trump delegara las decisiones en la Secretaría del Tesoro o incluso en la Secretaría de Estado. El titular de esta última institución, Marco Rubio, ya ha tenido varios choques con la UE.