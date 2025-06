Por qué es difícil que Trump cumpla su amenaza de 'aranceles dobles' a España: Sánchez se escuda en la UE, pero hay un problema

Donald Trump ha dejado clara su furia con España por no querer cumplir el objetivo de inversión del 5% del PIB en Defensa, amenazando con "hacer pagar" a España con un arancel doble en el acuerdo comercial que está negociando con la UE, y ha asegurado que se sentará él mismo a negociar con Pedro Sánchez. Pero aquí el presidente español tiene una carta bajo la manga: los tratados de la UE prohíben que los países miembros negocien acuerdos comerciales individuales. Sánchez puede escudarse en Bruselas para evitar el castigo, trasladando la tensión política a la Comisión Europea.

La respuesta de Trump no es muy sorprendente. El presidente norteamericano lleva años muy enfadado porque la mayoría de los aliados no estén "pagando" a la OTAN tanto como EEUU invierte en Defensa. El hecho de que Sánchez se haya negado explícitamente a prometer que invertirá el 5% (una cifra muy superior a la que gasta ningún país miembro en la actualidad, y que difícilmente vaya a alcanzar los propios EEUU, teniendo en cuenta que su déficit ya está desbocado) ha pinchado en hueso. Y Trump ha prometido responder con su carta favorita: aranceles.

"Es terrible lo que ha hecho España. El único país que quiere quedarse en el 2%. Es terrible", afirmó el mandatario estadounidense. "Su economía va muy bien, pero podría volar por los aires si le pasara algo. Y te digo lo que vamos a hacer. Estamos negociando con ellos, y les vamos a hacer pagar el doble. Lo digo en serio. Quieren un trato gratis, pero tendrán que pagárnoslo con el comercio. Voy a negociarlo personalmente", dijo en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN.

El problema es que España, en sentido estricto, no está negociando un acuerdo comercial con EEUU, y que Sánchez, oficialmente, tiene prohibido ir a EEUU a negociar. El Tratado de la Unión Europea, en su artículo 28, prohíbe a los países tener tasas arancelarias individuales con terceros países. En teoría, este artículo está diseñado para evitar que los países más grandes y atractivos negocien aranceles preferenciales, pero también funciona al revés: un país externo no puede acordar un arancel mayor para 'castigar' a un país miembro frente a los demás. La explicación sería sencilla: dado que hay libre circulación de bienes, no sería especialmente difícil trasladar productos españoles a países vecinos, haciéndolos aparecer como portugueses o franceses para evitar ese 'arancel especial' español.

Además, políticamente, los países miembros de la UE no podrían aceptar que un tercero tratara de forma especial a uno de ellos, porque abriría una puerta a la fragmentación del mercado único: Si Trump puede castigar a España por este asunto, ¿por qué no podría imponer aranceles extraordinarios también a Irlanda por sus exportaciones de medicamentos a EEUU, o poner un tipo mayor a Alemania que a Estonia? Y en la siguiente negociación con un tercero, ¿qué les impediría ofrecer tipos preferenciales a países más atractivos comercialmente como Alemania o a Italia frente a Malta o Croacia?

El problema en este caso es que el coste político de defender a España le corresponderá a Bruselas, que se verá obligada a decirle a Trump que no, no puede poner aranceles más altos a España que al resto de países. Un nuevo obstáculo para una negociación ya muy tensada y a la que le quedan apenas dos semanas de margen, al menos si Trump no decide prorrogar de nuevo los famosos 'aranceles a la carta', que entrarían en vigor de nuevo el 9 de julio si no hay giros de última hora.

Precisamente, el compromiso iba a ser una de las cartas clave de la UE en la negociación, tal y como ha dejado entrever el presidente francés, Emmanuel Macron: "Este compromiso europeo impone de manera evidente la paz comercial. No podemos entre aliados decirnos 'vamos a gastar más' y dentro de la OTAN hacernos la guerra comercial. Es una aberración". E insistió en que Trump debería "bajar todos los aranceles que existen y que han sido reforzados".

Meses de enfrentamiento comercial

El mes pasado, Trump amenazó con poner un arancel del 50% a la UE, argumentando que Los Veintisiete fueron creados "con el objetivo principal de aprovecharse de Estados Unidos en el comercio", y criticando a Bruselas por tener "poderosas barreras comerciales" como el IVA, un impuesto que rechaza por considerar que "supone un subsidio a las exportaciones", aunque los expertos de la Tax Foundation, un think tank sin ánimo de lucro, dejan claro que no es tal cosa.

La otra clave es la insistencia de Trump en que los aranceles suponen que un país (en este caso, España) pague dinero al que los imponga (en este caso, EEUU). El republicano llegó a afirmar en una rueda de prensa que "Los países pagarán los aranceles, o lo harán los exportadores. Aunque, en algunos casos, lo harán los importadores". Sin embargo, la Tax Foundation ha recopilado una larga lista de estudios que demuestran que los aranceles, en realidad, los pagarán los ciudadanos estadounidenses, con subidas de precios y caídas de los márgenes de las firmas importadoras.

Un "arancel doble" a España dañaría a los exportadores españoles al encarecer sus ventas en EEUU, y, de hecho, el Banco de España ha alertado de que un 30% de las firmas del país ya han sufrido algún impacto por la 'tarifa plana' del 10% que Trump impone actualmente a todo el mundo. Pero el coste más directo sería a los consumidores americanos. España, como país, no "pagaría" a Washington por ellos.