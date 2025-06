En España se pierden 126 horas al año por la mala integración de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) se postula como uno de los grandes aliados para los equipos financieros, pero estos profesionales se ven saturados por la mala integración de este tipo de herramientas, lo que les obliga a perder hasta 126 horas al año al tener que navegar entre herramientas que no se comunican correctamente entre sí. Y es que, muchas veces se aplica la IA para no quedarse atrás en materia tecnológica y no se estudia la más adecuada para el modelo de negocio que se desarrolla. Es una de las principales conclusiones de la última investigación de Pleo.

Y es que, en España, el 79% de los responsables financieros que usan IA de afirma sentirse capacitado para generar un impacto transformador en su empresa. Por su parte, entre los que no la utilizan, ese porcentaje cae al 60?%. Este empoderamiento se relaciona directamente con la capacidad de la IA para liberar a los directores financieros de tareas operativas y permitirles enfocarse en decisiones estratégicas que tendrán un mayor impacto positivo en la compañía.

La realidad de esta situación, sin embargo, es más compleja. El 55% de los directores financieros españoles asume responsabilidades más allá de sus funciones tradicionales, incluyendo recursos humanos (46%), ciberseguridad (43%) o contratación (41%), en un contexto macroeconómico incierto. A esto se suma que el 71% declara vivir niveles de presión sin precedentes, y un 32% realiza hoy más tareas administrativas que hace cinco años.

Aunque la IA promete agilidad en muchas tareas, sobre todo las que son más monótonas y repetitivas, el 52% de los responsables financieros cree que su empresa usa demasiadas herramientas, lo que genera ineficiencias. Esto se debe, en parte, por la mala integración, ya que lo importante no es contar con muchas herramientas, sino que las que se utilicen sean las adecuadas. De media, trabajan con siete plataformas diferentes, y el 38% de ellas están mal o nada integradas, lo que obliga a los equipos a perder tiempo navegando entre sistemas desconectados. En este sentido, Álvaro Dexeus, director de Pleo para el sur de Europa, señala la realidad a la que se enfrentan estos profesionales en sus puestos de trabajo: "En el panorama actual, la agilidad y la toma de decisiones rápidas y fundamentadas son fundamentales. Sin embargo, los equipos financieros no solo se ven limitados por la cantidad de herramientas que utilizan, sino también por la mala integración de dichas herramientas.

A medida que la Inteligencia Artificial se consolida en el ámbito financiero, la integración fluida se convierte en una condición esencial que deben tener en cuenta las empresas. El estudio revela que el 79% de quienes usan IA intensamente consideran que la integración entre herramientas es clave. Este dato cae al 73% entre los usuarios ocasionales, y al 65% entre quienes rara vez la usan. Para que la IA cumpla su promesa, debe estar plenamente conectada al sistema digital de las empresas.