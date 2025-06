Los empresarios argentinos de mayor éxito bendicen el milagro económico de Milei: "El país va a toda velocidad"

Javier Milei lleva año y medio al frente de la presidencia de Argentina. El también economista ha logrado cumplir con lo que prometió en su campaña, "sacar la motosierra para erradicar al Estado", con una inflación, eterno problema en el país y objetivo número 1 de Milei, que ha disminuido del 25,5% en diciembre de 2023 hasta el 1,5% actual y tocando mínimos no vistos desde 2020. A esto hay que sumar los buenos datos del PIB (un 2,1% superior al cuarto trimestre de 2023) demostrando que la economía argentina ya genera hoy más riqueza que antes de su llegada.

Las decisiones de Milei no han pasado desapercibidas para propios y extraños en todo este tiempo. Ni siquiera para los grandes empresarios de Argentina, que también se han sumado para dar su opinión acerca de todos los movimientos del máximo mandatario argentino. El más exitoso es Marcos Galperín, CEO y fundador de Mercado Libre, la plataforma en línea más grande de América Latina y segunda empresa más valiosa de la región tras Petrobras.

Con una fortuna estimada en 9.400 millones de dólares, este empresario, fiel defensor de las reformas de Milei, no duda en afirmar que "lo que hace por Argentina es genial", con una gestión "impresionante", destacando los superávits presupuestarios mensuales, la caída de la inflación y la creciente confianza de los mercados.

"Deseo que la gente tenga paciencia y le dé tiempo hasta que se vea que estos cambios realmente pueden crear beneficios para todos en el medio y largo plazo"

Aunque reconoce que las transformaciones son difíciles, el experto en economía y finanzas Galperín pide paciencia a la población. "Espero que funcione. Los cambios son dolorosos, pero deseo que la gente tenga paciencia y le dé tiempo hasta que se vea que estos cambios realmente pueden crear beneficios para todos en el medio y largo plazo", dijo hace un mes en una entrevista a la CNBC.

Para este empresario de éxito, hablar de la economía argentina es como hablar de un enfermo. "Es como un deportista que una vez fue el mejor del mundo. Ahora está obeso, es un adicto a las drogas, tiene cáncer, sida y es alcohólico", declaró. "Quitaron el alcohol y las drogas, pero aún queda mucho por hacer", apuntó.

Alejandro Bulgheroni, empresario energético. Foto: Alamy

Alejandro Bulgheroni es un empresario energético, presidente de Pan American Energy, la primera productora privada de petróleo y gas natural de Argentina que opera en las cuatro principales cuencas del país: Golfo San Jorge, Noroeste, Neuquina y Marina Austral. La compañía aporta el 14% de los hidrocarburos que se producen en el país y da empleo a más de 21.000 personas.

"Es el primer presidente que veo en 60 años que tiene claro cuáles son las problemáticas y las soluciones y que tiene la firmeza para avanzar en ellas"

Respecto a la situación económica, Bulgheroni, que cuenta con un patrimonio de 5.000 millones de dólares, asegura que "Milei va por buen camino" y que "esta nueva Argentina es una tierra de oportunidades". Además, cree que se han logrado avances importantes, destacando que el "país va a toda velocidad" y asegurando que "es el primer presidente que veo en 60 años que tiene claro cuáles son las problemáticas y las soluciones y que tiene la firmeza para avanzar en ellas". Además, celebró el levantamiento del cepo cambiario (acabar con los controles de capital en Argentina), al que calificó como clave para planificar nuevas inversiones en el país. "Es muy positivo salir del cepo, viene muy bien la institucionalización que está llevando adelante Milei".

El petrolero también ha respaldado la política energética llevada a cabo por el Gobierno, haciendo especial hincapié en el deseo de convertir a Argentina en principal exportador de recursos energéticos. En ese sentido, destacó las reservas de litio, cobre y uranio, así como las de gas y petróleo.

"Hay que tomar decisiones mirando al mercado externo, ver lo que pasa en Estados Unidos, y tomar decisiones para convertir a la Argentina en exportador mundial. El gobierno de Milei, en forma acertada, está desarrollando una serie de acciones para lograr que Argentina, que produce 400.000 barriles de petróleo por día, se posicione como un gran proveedor de recursos energéticos a nivel mundial", explicó. Con esto, Bulgheroni apoya el trabajo del presidente para generar las inversiones necesarias para el desarrollo de recursos energéticos, así como de las "obras de infraestructura relacionadas a ello, que implican decenas de decenas de millones de dólares por año", remarcó.

Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América. Foto: EP

El tercer empresario de mayor éxito de Argentina es Eduardo Eurnekian, cuya fortuna alcanza los 3.600 millones de dólares. Este hijo de inmigrantes armenios es el presidente de Corporación América, un conglomerado de empresas que abarcan sectores como el aeroportuario, la agroindustria, energía, minería, infraestructura y servicios bancarios, aunque realmente se le conoce como el magnate de los aeropuertos. Es el empresario con más ascendencia en el gobierno. Además de Milei, Nicolás Posse y Guillermo Francos fueron sus empleados en Corporación América.

Comparte una historia curiosa con el actual presidente, y es que ambos coincidieron en Corporación América. Allí, Milei, con el rango de economista de perfil bajo, realizaba informes para el grupo. Sin embargo, a pesar de las diferencias de edad (ahora con 54 y 92 años, respectivamente) y trayectoria, la conexión entre los dos fue inmediata. Eurnekian siempre valoró las opiniones de Milei, pero sin renunciar jamás al control total de los hilos de la empresa. Su feeling fue a más y su relación comenzó a coger un tono más personal: Eurnekian invitaba a Milei a cenas familiares y a encuentros sociales donde el economista, siempre carismático y polémico, deslumbraba con sus conocimientos. En una entrevista, el empresario no dudó en calificarle como un "excepcional" trabajador que "buscó la presidencia".

"Milei es un tipo que sabe y mucho"

Sin embargo, la situación, aparentemente, cambió cuando Milei incitó a los empresarios argentinos a invertir y comprometerse con el país. Ante esto, Eurnekian, algo molesto, respondió: "Si me pide a mí que invierta, decirle que yo digo que ponga las bolas y que dirija el país". Aún así, el multimillonario, ante los rumores de distanciamiento con Milei, no dudó en él teniendo fe en poder revertir las cosas. "Lo de la dolarización es muy técnico, yo no puedo hablar sobre ese tema, pero creo que tiene sentido, si lo dice Milei... Cuidado que Milei es un tipo que sabe y mucho", aseveró. "De economía entiende, y realmente entiende. Dejémoslo un poco, porque mal no nos va", pidió.

Si en algo no estuvo de acuerdo El Armenio con Milei fue cuando le preguntaron en septiembre de 2023 (cuando Milei aún era candidato a ser presidente) sobre la dolarización. "Sabemos que no tenemos moneda, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar otra moneda? La americana, la traemos, no la traemos y la generamos nosotros, hacemos un sacrificio y tenemos el orgullo de decir que no tenemos moneda", dijo. "Eso es algo que tenemos que decidir nosotros, tengamos un orden, una disciplina, dolarizar es secundario", aclaró.

El empresario inmobiliario Eduardo Costantini. Foto: EFE

Por último, Eduardo Costantini, que con una fortuna de 1.300 millones de dólares puede presumir de ser el empresario detrás del bróker financiero ONE618 y la desarrrolladora de real estate Consultatio, además de fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Es, de los anteriormente citados, el multimillonario con más cautela respecto a la gestión de Milei.

"Me ha sorprendido la contundencia y velocidad de acción de Milei sobre los temas económicos"

En este año y medio al mando de la presidencia de un país tan complicado y complejo como Argentina, Costantini reconoció que le ha "sorprendido la contundencia y velocidad de acción sobre los temas económicos" del gobierno de Milei. En este sentido, el empresario valoró la "drástica caída en el nivel de inflación" y la reducción del gasto público. También destacó que Milei "no fue un demagogo" y que "antes de haber ganado dijo, en una reciente entrevista con Bloomberg, que la economía iba a sufrir", y así fue, provocando un tono menos negativo de lo normal en la población.

Costantini hace una comparación de la gestión de Milei y la de Macri y afirma estar "más entusiasmado" con la de Milei "porque hay más cambios estructurales". Confiesa que votó a Milei (también a Macri) "porque quería un cambio en general en nuestro país", aunque no comparte completamente la visión económica del actual presidente: "Es un libertario extremo. Es cierto, yo no lo soy. Eso define un montón de cosas, define el tamaño del Estado, por empezar".

Identifica la inflación y el mantenimiento del equilibrio fiscal como los principales desafíos para el crecimiento económico sostenido del país. El empresario reconoció que el gobierno de Milei logró obtener superávit fiscal casi desde el inicio de su gestión a través de un ajuste, pero advirtió sobre la importancia de mantener ese logro y no volver a políticas del pasado. "La inflación es el principal dolor de cabeza que tiene Argentina, ya que genera una distorsión enorme en la economía", expresó Costantini.

Sin embargo, el multimillonario alertó sobre el impacto negativo que podría tener en el futuro levantar el cepo. Costantini sostiene que con el actual tipo de cambio, Argentina no puede "acumular reservas y liberar absolutamente el cepo". "Este tipo de cambio no es el que permite terminar de liberar al mercado cambiario", anticipando que el gobierno deberá hacer "una modificación en el margen de la política cambiaria". "La esperanza que yo tengo es que tengamos un periodo intermedio, de transición en la política cambiaria". Con esto, el empresario inmobiliario alertó sobre riesgos a largo plazo si no se modifica el rumbo cambiario y se acumulan reservas. "Es peligroso", finalizó.