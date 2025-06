Koldo señala a Pepe Bono y Pepe Blanco en el informe de la UCO: "Han venido a pedirme de todo"

El diálogo entre Koldo García, asesor del exministro de Fomento José Luis Ábalos y el que era el secretario de organización del PSOE hasta hace unas horas, Santos Cerdán, grabado por la Guardia Civil apunta a los exresponsables socialistas José Bono y José Blanco. "Han venido a pedirme de todo (ininteligible) yo te prefiero a ti, ¿o no?, a todos" argumenta García en una la conversación recogida en el informe de la Unidad Central Operativa en la que se lamenta por el abandono al que le ha sometido el partido tras su salida del Gobierno.

"Todos los recados que he hecho a todo el mundo, de risa tío. Y llevo así toda la vida" reprocha el asesor a Cerdán en el extracto analizado por la Guardia Civil en el que alega que si se hubiera llevado dinero, no estaría pidiendo ayuda económica. "Dos años y tres meses, tirado en una esquina, como una colilla (ininteligible) tengo una hipoteca, dos, dos hipotecas, y tengo una hija de (ininteligible) y una mujer y vivimos de la pensión (ininteligible) y mira el trabajo que tiene (ininteligible)" explica al exresponsable del PSOE.

"Venían a pedir a Jose (en referencia a Ábalos) ha dicho el presi..." argumenta García en una conversación en la que advierte a Cerdán de 'Pepiño Blanco' e Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y expresidenta de Adif. "Están haciendo (ininteligible) juntos (susurra) (ininteligible)... él se hace el tonto (ininteligible) que me diga a mí lo que tenga que decir... es cierto, a cambio él de una suma brutal ¿vale?" señala el asesor en la conversación en la que acusa a Pardo de vera de "bloquear" todo.

La Guardia Civil extrae que Koldo habría terminado enfrentado con la expresidenta de Adif porque esta no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había señalado y en cambio, la habría bloqueado de las adjudicaciones públicas. No obstante, en este apartado no se vuelve a hacer referencia a los favores que habrían reclamado el fundador de Acento y el expresidente de Castilla-La Mancha.