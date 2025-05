Maíllo (Ayto. de Madrid): "Madrid ya es el segundo destino turístico urbano en el mundo y hace 6 años estaba en el puesto 47"

"El sector turístico es un sector estratégico y hay que darle esa importancia y reputación", ha comenzado señalando Almudena Maillo, concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid en la jornada empresarial La redefinición del turismo: Del destino a la experiencia organizada por elEconomista.es junto a Amadeus y Travel Live. En la presentación, Maillo ha puesto de manifiesto los datos que ha obtenido Madrid en los últimos años al escalar 46 puestos en el ránking de destino turístico urbano hasta colarse en el top 3 (se encuentra en el segundo puesto).

Además, la concejal delegada del Ayuntamiento de Madrid ha señalado que la capital de España ya es el primer destino turístico de congresos y reuniones, compitiendo con ciudades como Las Vegas, Dubai y París, que tienen un amplio recorrido.

Además, en 2024 se alcanzaron 16.000 millones de euros de gasto turístico internacional, lo que supone unos 3.000 millones más que hace 6 años, y puntualiza, todo ello con un incremento del número de turistas muy pequeño, "lo que certifica que apostamos en por un turismo de calidad". Maillo ha señalado que el turismo ya representa el 12% del PIB madrileño y que da trabajo a 444.000 personas.

Debido a las infraestructuras con las que cuenta la capital, tiene la oportunidad de convertirse también en el hub aeroportuario del Sur de Europa, ya que en 2024 se incorporaron 9 destinos nuevos, se conectó con 22 nuevas rutas y ya operan 4 nuevas aerolíneas; y para 2025 ya se han confirmado nuevas rutas con el mercado chino, que creció en 2024 un 72%. Esa interconectividad es clave para atraer un mayor gasto, "porque si logramos ser ese hub somos una puerta de entrada de Latino América a Asia y viceversa, y es una oportunidad no solo para Madrid, ya que por las infraestructuras ferroviarias se va a permitir que cualquier turista que venga puedan conocer el resto de España en 7 días a través de StopOver". En definitiva, con el turismo se presentan grandes oportunidades que, si se consiguen explotar, van a distribuir la riqueza por todas las regiones de España.

Además, el turismo es un sector muy cambiante y que todavía no ha tocado su "techo", ya que la Organización Mundial del Turismo asegura que para el año 2030 habrá unos 2.000 millones de personas viajeras en todo el mundo. Así, Maillo ha destacado que "España y Madrid no pueden perder ese tren de transformación y el turismo tiene que ser capaz de atraer talento, evolucionar en sus modelos y ser disruptivo para el país". Pero todo ello no podría hacerse sin la colaboración de los destinos, empresas privadas e instituciones públicas, "que deben estar en alerta a la oferta, adaptarla y repensar los canales e integrar la tecnología para convertir la experiencia del viajero en una experiencia emocional".

Con todo, la concejal delegada del Ayuntamiento de Madrid ha puesto de manifiesto el Plan Estratégico que ha aprobado el consistorio de la capital para 2025 y que marca una hoja de ruta clara: "Sostenibilidad, digitalización, descentralización, autenticidad y equilibrio entre turistas y madrileños, lo que nos permitirá repartir los beneficios por toda la ciudad". Además, ha presentado la campaña Te faltan calles, con la que pretenden descentralizar y desestacionalizar el turismo con una visión más amplia de la ciudad. "Madrid quiere crecer con un rumbo definido y queremos que el turismo sea motor económico y sinónimo de bienestar compartido", ha sentenciado Maillo.