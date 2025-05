La reforma fiscal de de Trump aboca a que la deuda de EEUU llegue al 142%

La "gran y bella" reforma fiscal que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevará a cabo gracias al apoyo in extremis de la Cámara de Representantes pone sustancialmente en peligro las cuentas públicas de EEUU. Según un estudio del Comité Para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés), las rebajas fiscales que plantea el magnate desbocarían la deuda del país hasta el 145% sobre el PIB en el año 2035, periodo de vigencia del documento legislativo. Asimismo, el déficit, ya de por sí desbocado, correría el riesgo de acabar el mandato fiscal ese mismo año en el 9,6%.

El documento salió por 215 a favor y 214 en contra. Ahora está en el Senado y los republicanos quieren sacarla antes del 4 de julio.

El think thank, muy próximo al Partido Republicano de Donald Trump, asegura en un informe que su estimación está en que la Ley One Big Beautiful Bill (algo así como Una bella y grande factura) "añadiría 3,3 billones de dólares a la deuda, incluyendo intereses, o 5,2 billones si sus disposiciones temporales se hacen permanentes".

Ya solo en el año 2027, año en el que estén en plena vigencia las políticas fiscales, calculan que el déficit del país aumentará en casi 600.000 millones de dólares, es decir, el 1,8% del PIB. "Ese es el efecto neto de aproximadamente 770 000 millones de dólares de nuevos préstamos y solo 180 000 millones de dólares de compensaciones", aseguran los expertos de la entidad.

"Estimamos que alrededor del 55% del aumento del déficit bruto (2,8 billones de dólares) se produciría en la primera mitad del período presupuestario. Mientras tanto, solo el 40% de las compensaciones (970.000 millones de dólares) se acumularía durante ese período. En consecuencia, el 70% del endeudamiento sin intereses se produciría en los primeros cinco años", explican los expertos de CRFB.

Esta ley plantea, tal y como prometió el magnate en campaña, una prórroga de las reducciones de impuestos implementadas en la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017, haciendo permanentes los niveles más altos de deducción estándar, con un aumento temporal de 1.000 dólares adicionales para contribuyentes solteros para los años fiscales 2025-2028. Por otro lado, los intereses de préstamos para vehículos personales son deducibles hasta 10.000 dólares al año, con una deducción para las personas de altos ingresos a partir de los 100.000 dólares (200.000 para quien hace una declaración conjunta).

Asimismo, en consonancia con sus promesas electorales, elimina también los impuestos sobre las propinas y las horas extra, aumenta el crédito tributario por hijos temporalmente hasta los 2.500 dólares por hijo entre 2025 y 2028; incrementa el límite de deducción de los impuestos locales (SALT) de 10.000 dólares a 40.000 dólares por hogar.

Para intentar compensar la bajada de impuestos, suprime diversos créditos fiscales dedicados a la promoción de energías renovables y vehículos eléctricos, así como recortes significativos en programas como Medicaid y SNAP, incluyendo requisitos laborales más estrictos y reducción de cobertura, lo que podría afectar a millones de beneficiarios.

A cambio, habla de aumentar el gasto en defensa en 150.000 millones de dólares adicionales y 70.000 millones para seguridad fronteriza, incluyendo la capacidad para deportar hasta un millón de personas al año.

El economista y presidente de Freemarket, Lorenzo Bernaldo de Quirós, calificó este plan fiscal de "insostenible". El experto reitera que las bajadas de impuestos "no se compensarán para nada con los ingresos que va a recibir por parte de los aranceles". Además, recuerda que aplicar una bajada de tasas tan amplia con un crecimiento económico tan mermado es la crónica de una muerte anunciada.

"Si el crecimiento se desacelera, no solo reduces la gestión de los ingresos corrientes, es de cajón", dice el experto.

La economía de EEUU se contrajo un 0,3% en el primer trimestre, en parte, por las políticas económicas de Trump durante sus primeros 100 días de Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja en abril su proyección de crecimiento hasta el 1,8% frente al 2,7% previsto en octubre y esto no le beneficia en nada.

Todo esto está poniendo en entredicho la máxima confianza que el mercado tenía sobre EEUU. El subdirector general de Mapfre Economics, Gonzalo de Cadenas-Santiago, asegura que "se está empezando a cuestionar si el dólar y los Bonos del Tesoro son ya el activo refugio por antonomasia". El economista también añade que el hecho de suprimir las políticas de transformación verde de Biden "aleja la inversión y elimina seguridad jurídica" a las empresas que estaban iniciando su transformación.