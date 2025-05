Andalucía prepara ya el presupuesto 2026 para gestionar 50.000 millones en año electoral

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha firmado la orden de elaboración del Presupuesto de 2026, en el que por primera vez las cuentas de la administración andaluza van a ronda "o incluso superar" los 50.000 millones de euros, y que también estarán influidos en su contenido con el hecho de que serán los últimos de la legislatura y para un año electoral (las elecciones serán en junio si no hay adelanto). Ojo a las rebajas fiscales.

La cifra récord de los 50.000 millones es lógica, después de prever 48.836 millones de gastos en 2025, 2.065 millones más que en 2024. En 2018, último año de administración socialista en la Junta, el presupuesto ascendió a 34.759 millones de euros, lo que da una idea de la escalada en los últimos ejercicios.

Siendo como es Juanma Moreno un presidente predecible en sus políticas una vez trazada la trayectoria, el volumen para servicios sociales básicos (educación, sanidad y dependencia) rondará los dos tercios del gasto, y habrá gruesas partidas para incentivos económicos.

Impuestos

La incógnita está más en el capítulo de ingresos: un año electoral es propicio para arañar nuevas bajadas de impuestos. En los siete años de su administración, Moreno ya ha metido la tijera en este capítulo, suprimiendo y rebajando los impuestos en los que la comunidad tiene competencias y aplicando rebajas, exenciones y deducciones en el tramo autonómico del IRPF en la medida de sus posibilidades. La Junta insiste en sus seis rebajas fiscales. En 2025 apostó por bonificar la vivienda.Hay poco margen, pero en las cuentas de 2026 se echará el resto, más aún sabiendo que los andaluces pueden ir a votar con la campaña de la Renta aún abierta.

El mensaje que se transmite insistentemente desde el Ejecutivo andaluz es que en la comunidad es rutina que los trámites para elaborar y aprobar un presupuesto. Algo que en otras latitudes es extraordinario. Y que en términos de estabilidad y seguridad para la economía, tener la certeza que aporta un presupuesto es un intangible para nada despreciable. Moreno consiguió aprobar presupuestos en todos los años (menos uno) en los que gobernó en minoría, y en todos los de esta legislatura de mayoría absoluta.

Entregas a cuenta

Por otro lado, la consejera Carolina España ha lamentado que no hay novedades sobre las entregas a cuenta pendientes de pago por el Ministerio de Hacienda, y que a fecha 30 de abril, ascienden ya a 1.200 millones de euros. Ha querido dejar claro que, no obstante, Andalucía "no tiene problemas de tesorería" y se está "pagando bien a nuestros proveedores, pero ya hay comunidades autónomas que empiezan a tener problemas de tesorería" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no quieren solucionar un problema que ellos mismos han creado".

Según España, "lo normal es que las entregas a cuenta estuvieran actualizadas en los presupuestos generales del estado", pero si "no hay presupuestos no es culpa de las comunidades autónomas, sino que es culpa del Gobierno".

Ha insistido en que es el Gobierno central "el que tiene que promover una solución aprobando un decreto específico para actualizar las entregas a cuenta y para no asfixiar a las comunidades autónomas" (una vez que no consiguió adelante el decreto omnibús con esta medida hace meses).