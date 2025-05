Vox pide al PP una bajada de impuestos dificultada por la ausencia de presupuestos de Aragón para 2025

Impuestos y presupuestos de la comunidad aragonesa han confrontado a PP y VOX en el pleno de las Cortes de Aragón en la que el grupo parlamentario de VOX, a través de su diputado, Fermín Civiac, ha interpelado al consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, sobre la reducción de los tributos cedidos con el fin de conocer cuál es la política general que el Ejecutivo aragonés va a seguir en este ámbito.

Civiac ha recordado que "a VOX y a los votantes del PP les gusta que el Gobierno baje los impuestos", además de indicar que el Ejecutivo aragonés ha anunciado una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales por la compra de vivienda al 6 o al 4%. Una reducción que el diputado de VOX ha calificado de "necesaria" para dinamizar la compraventa de viviendas, aunque ha considerado que es más relevante rebajar el impuesto de sucesiones, en relación al grupo II. Una modificación tributaria sobre la que ha preguntado a Bermúdez de Castro cuándo va a producirse.

Para Civiac, el impuesto de sucesiones "es inmoral", además de apuntar su carácter meramente "confiscatorio". Una situación que, a su juicio, debe solucionarse, considerando que ahora es un buen momento, puesto que desde el Gobierno de Aragón se está impulsando una nueva ley para facilitar la transmisión de empresas familiares.

El diputado de VOX también ha apelado a otros impuestos como el IRPF sobre el que el PP igualmente anunció nuevas deducciones por actividades extraescolares a las que se han podido acoger "muy pocas familias". Civiac ha incidido en que el programa electoral del PP incluía una rebaja de este gravamen.

Sin embargo, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que para que se produzca una rebaja tributaria es preciso que haya una ley específica o unos presupuestos de la comunidad autónoma sobre los que ha añadido que, "como parece que va a suceder, este año no va a haber presupuestos autonómicos", aunque tampoco lo ha descartado al 100%.

Este sentido, el diputado de VOX ha aclarado que ahora "no se puede venir diciendo 'no podemos bajar los impuestos por culpa de VOX", dado que "no tenemos obligación de aprobarle nada, estamos en la oposición. El Gobierno está obligado a traer una ley de presupuestos".

Sin embargo, el consejero de Hacienda ha incidido en la importancia de los presupuestos para acometer la bajada de impuestos porque "una rebaja de fiscalidad diferenciada no la puede haber en una ley de ayuda a los pequeños municipios. O hacemos una ley concreta, o bien hacemos unos presupuestos de la comunidad que, como parece que va a suceder, este año no va a haber", ya que, por las fechas en las que se están, la aprobación sería ya para el mes de agosto.

No obstante, Bermúdez de Castro ha recalcado que la intención del Gobierno de Aragón es que haya unos impuestos más justos y acordes a la comunidad autónoma, pero también con las necesidades de gasto por lo que ha matizado que "hay que equilibrar la rebaja de impuestos" porque, además, "estamos peor financiados que otras comunidades", lo que lleva a que los servicios públicos sean más caros. En este sentido, ha explicado la inviabilidad de rebajar el ITP al 4% para todas las viviendas porque supondría que Aragón dejaría de ingresar 100 millones de euros.

Además, para rebajar sucesiones, tal y como la ha preguntado el diputado de VOX, el consejero ha explicado que primero habría que decidir de dónde se quitan los 40 millones, que supondría esta merma tributaria.

Bermúdez de Castro también ha cuestionado las medidas fiscales de VOX en el ámbito nacional puesto que, si nadie paga impuestos, no se podrán pagar los servicios por lo que ha tildado esa propuesta de "canto al sol" porque, aparte, no se indica de dónde recortar. "Estamos a favor de bajar impuestos de manera gradual, siempre y cuando no se vean afectados los servicios" porque "no podemos perder los servicios públicos. Cuando uno gobierna tiene que ser responsable".

Los argumentos del consejero de Hacienda no han convencido totalmente al diputado de VOX que ha considerado que el PP "sí que va a bajar los impuestos, pero en la recta final de la legislatura", en una clara alusión a las próximas elecciones autonómicas.

