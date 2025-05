España adelanta a toda una potencia económica en PIB per cápita: el sorpasso que parecía imposible es ya realidad

El sorpasso que parecía imposible es ya una realidad. Como si esto fuera una carrera de motociclismo en la que en cada curva hay un nuevo adelantamiento, la economía de España va a adelantar este 2025 a Corea del Sur tanto en PIB per cápita como en PIB agregado (España ha vuelto a entrar en el top 12 de la economía global). En el caso del producto per cápita (más fiable para conocer la prosperidad de una sociedad), el adelantamiento llega 11 años después de que España perdiese la posición con una Corea del Sur que parecía decidida a convertirse en uno de los países más ricos del mundo, una nueva potencia que emergía tras un milagro económico sin parangón en el mundo, mientras que España se encontraba sufriendo los coletazos de la histórica crisis financiera de 2008, que en se alargó hasta 2013-2014 por el agravante de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, hoy, la economía de España crece con cierto vigor, mientras que Corea del Sur se encuentra sumida en una especie de estancamiento producto de una multitud de factores.

Corría el año 2013, España seguía sufriendo los fuertes coletazos de la crisis económica que estalló en 2008. El elevadísimo peso del sector inmobiliario en la economía y el fuerte déficit por cuenta corriente convirtieron a España en uno de los países más afectados por la crisis financiera. Si buena parte del mundo ya estaba creciendo con relativa firmeza poco después de 2008 (al menos fuera de Europa), en España no se vio cierta claridad hasta finales de 2013. Esta larga crisis, junto al buen hacer de la economía de Corea del Sur (su economía protagonizó un auténtico milagro), provocó un sorpasso llamativo en términos de PIB per cápita, puesto que, en los años 80, Corea del Sur era todavía uno de los países más pobres del mundo, mientras que España ya estaba a las puertas del mundo desarrollado. El gran milagro económico de Corea del Sur llevó a que los expertos de varios think tanks llegasen a pronosticar incluso que Corea del Sur se convertiría en la octava potencial mundial pronto... una previsión que ahora parece desvanecerse.

Hoy, la situación no es diametralmente opuesta (ni España está protagonizando un milagro económico ni Corea está en una crisis fatal), pero sí se puede decir que de cierta forma se han intercambiado los papeles. Mientras que la economía de España crece con cierta intensidad desde el fin de la pandemia del covid, Corea del Sur no encuentra el camino. La inestabilidad política, el empeoramiento del comercio internacional y el envejecimiento de su población (y escasa inmigración) se han convertido en los factores que lastran su economía. Los tres pilares de la antigua Corea del Sur son ahora los tres lastres.

Por el contrario, la economía de España lidera el crecimiento en la zona euro, la población crece, se genera empleo, el sector del turismo pasa un momento histórico e incluso la productividad ha dado un pequeño empujón en 2024. Con todo, el año pasado España ya recortó con intensidad la distancia con Corea del Sur. La economía española creció un intenso 3,2%, con un aumento del PIB per cápita de más del 2%, gracias a una intensísima creación de empleo y una leve mejora de la productividad. Por el contrario, la economía de Corea del Sur quedó casi estancada.

El resultado es este recorte que de las distancias. La brecha, que llegó a ser de 7.000 dólares (los coreanos eran 7.000 dólares más 'ricos' que los españoles en 2021), se había ya contraído hasta los 1.000 dólares. Este proceso de catch up o convergencia comenzó en 2022, pero ha ganado mucha tracción en 2024 (por la expansión del PIB español y mal momento del coreano). Este año se espera que el PIB per cápita de España supere los 36.000 dólares, mientras que el de Corea del Sur se quedarán en la zona los 35.000. El sorpasso está servido.

Una Corea venida a menos

Sin ir más lejos, el primer trimestre de este año ha sido nefasto para economía coreana. Uno de los diarios digitales más importantes del país señalaba hace unas semanas que el primer trimestre ha sido "un duro recordatorio de sus crecientes vulnerabilidades, la economía de Corea del Sur se contrajo en el primer trimestre de 2025, lo que indica una posible caída hacia un estancamiento a largo plazo". Los datos publicados por el Banco de Corea muestran que el producto interior bruto real se contrajo un 0,2% con respecto al trimestre anterior, incumpliendo la previsión del banco central de un crecimiento del 0,2%. En términos interanuales, la economía cayó un 0,1%, su primera caída anual desde la crisis financiera asiática de hace más de dos décadas.

La contracción del PIB refleja una convergencia de factores preocupantes. A nivel nacional, el caos político desencadenado por la declaración de la ley marcial y el posterior impeachment del expresidente Yoon Suk Yeol mermó gravemente la confianza de consumidores y empresas. El consumo privado cayó un 0,1%, reflejando el deterioro de la confianza.

Las exportaciones, pilar fundamental del crecimiento económico de Corea del Sur, han caído un 1,1%, lastradas por el descenso de los envíos de productos químicos, maquinaria y equipos. Ese mismo diario señalaba que "la recesión es más que un simple incidente. Desde un breve repunte a principios de 2024, cuando la economía creció un 1,3%, Corea del Sur ha registrado un crecimiento cercano a cero o negativo durante cuatro trimestres consecutivos. Esta es la primera vez desde que el Banco de Corea comenzó a recopilar datos del PIB en 1960 que el crecimiento se ha mantenido por debajo del 0,1% durante todo un año. Incluso durante la crisis de 1997 y la crisis mundial de 2008, la recuperación fue más rápida", señalan.

Los factores externos agravan el malestar. La agresiva política arancelaria de la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos cobra gran importancia y genera gran incertidumbre. Aunque su aplicación se suspendió durante 90 días, los aranceles sobre automóviles, acero y aluminio siguen vigentes, lo que afecta gravemente a la economía coreana, impulsada tradicionalmente por la exportación de estos bienes. De manera alarmante, el Fondo Monetario Internacional rebajó la previsión de crecimiento de Corea para 2025 del 2% al 1% hace unas semanas, citando, precisamente, su vulnerabilidad a las perturbaciones del comercio mundial.

España se encuentra en el lado opuesto. El FMI no solo salvó a España de los recortes, sino que además incrementó su previsión de crecimiento. La institución pronostica que la economía de España crecerá un 2,5% este año, mientras que se sigue creando empleo. Otras instituciones de prestigio como JP Morgan creen que la economía de España crecerá este año un 2,3%, algo menos que la previsión del FMI, pero al mismo tiempo prevén que Corea del Sur se expanda solo un 0,5%, un rendimiento relativamente muy inferior al de la economía de España

De este modo, todo hace indicar que España terminará superando de forma holgada en PIB per cápita a Corea del Sur este 2025, justo diez años después de que Corea del Sur superase a España por primera vez en la historia reciente. En ese momento, nadie habría apostado a que España volvería ponerse por delante de Corea en este indicador. El país asiático era una potencia en pleno auge, alabada por instituciones y economistas por su fortaleza económica, estabilidad política y gran competitividad en los mercados globales de bienes. Sin embargo, España parecía una economía muerta, sin futuro alguno y condenada a un estancamiento secular. Pero la vida da muchas vueltas y este sorpasso es prueba de ello.

