Carlos Mazón: "Si todos exigimos lo que ERC mañana se acaba España tal y como la conocemos"

El primer año del popular Carlos Mazón como presidente valenciano ha estado marcado por los continuos choques con el Gobierno de Pedro Sánchez. A los que califica como "tres principales insultos del sanchismo" a los valencianos (financiación autonómica, agua y presupuestos generales dignos) se suma el acuerdo fiscal singular para Cataluña que su Gobierno prevé recurrir.

Ha calificado el concierto singular para Cataluña un "golpe de estado fiscal". ¿Cuáles son los motivos?

Es gravísimo que nos hayamos enterado por un comunicado de Esquerra. Esto es lo que sabemos por el silencio del Gobierno de España después de haber tenido un Consejo de Política Fiscal y Financiera y después de solicitar incluso a través de los tribunales una Conferencia de Presidentes. Es la huida hacia delante de Pedro Sánchez para decirnos que el separatismo catalán va a conseguir la independencia fiscal. No se me ocurre una manera más acertada que llamarlo golpe de estado fiscal, es lo que siempre han pretendido. Los cuentos románticos de los independentistas acaban cayendo ante la crudísima realidad, que es el dinero. Han decidido evitar los rodeos e ir directamente al dinero. Es romper la solidaridad, la progresividad y la igualdad en España por la vía del dinero, lo que siempre les ha interesado, el sucio dinero.

¿Qué consecuencias cree que tendrá para los valencianos si se materializa?

Como concepto es nefasto y letal. No puede traer más que un empobrecimiento y una falta de capacidad para defender los derechos sanitarios, educativos y sociales de los valencianos. Cuando hablamos de financiación autonómica estamos hablando de la salud de la gente. No de batallas políticas entre sanchistas, separatistas, liberales y conservadores, ni siquiera entre territorios. Hablamos de la salud y de la capacidad de tener las herramientas para defender esos servicios sociales. No estamos defendiendo una idea romántica de Comunidad Valenciana ni un estatuto, que los tenemos. Defendemos los derechos sanitarios de más de cinco millones de españoles y vamos a llegar hasta el final.

¿Entonces pone en peligro los recursos para los servicios públicos de la Comunidad Valenciana?

Ya lo llevan haciendo desde hace tiempo. No cambiar el sistema de financiación hace que tengamos que hacer muchos mayores esfuerzos que los demás para defender la salud de los valencianos. Hace ya tiempo que esto viene siendo intolerable. Hemos pedido un fondo de nivelación que sea transitorio hasta que llega un nuevo sistema. No se nos ha dicho nada. Hemos pedido una conferencia presidentes y tampoco se nos dice nada. El acuerdo es un golpe mortal al sistema. Si realmente quieren que España sea una república de territorios independientes, la manera más directa de llegar ahí es la independencia fiscal, evidentemente.

Si sale adelante, ¿la Comunidad Valenciana planteará tener una solución singular similar?

Este es el cambio de paradigma. Ahora resulta que estamos todos habilitados para exigir lo mismo que los demás. Si todos exigimos lo mismo que los demás como el pacto con ERC mañana se acaba España tal y como la conocemos. Se acaba la cogobernanza, la solidaridad, la progresividad y el ayudarnos unos a otros. Dicho lo cual, nosotros vamos a defender hasta el último céntimo que les corresponde a los ciudadanos valencianos.

El fondo de nivelación sigue siendo la primera urgencia, pero lo importante de verdad es un nuevo sistema de financiación

El fondo de nivelación que reclaman por la infrafinanciación valenciana, que cifran en más de 1.700 millones al año, ¿sigue siendo su principal prioridad?

Sigue siendo la primera urgencia, porque no deja de ser una medida transitoria. Lo importante de verdad es un nuevo sistema de financiación autonómica. Todo lo demás hará que más pronto o más tarde volvamos a estar mal. La urgencia es el fondo de nivelación, porque nosotros no queremos un tratamiento singular para salirnos de España, lo queremos para entrar en la media española. Es exactamente lo contrario que los separatistas, lo queremos para ser más españoles. Cuando hay más de cinco millones de ciudadanos de la Comunidad por debajo de la media, lo que hay es un problema de igualdad en toda España.

El acuerdo con ERC ha coincidido con el anuncio del Ministerio de Hacienda de las entregas a cuenta de casi 14.000 millones para la Comunidad. ¿Es un respiro para las cuentas de la Generalitat?

Esto no es un dinero que nos da el Gobierno, que no se ponga ninguna medalla. Es el dinero que recauda y que nos corresponde a los territorios que lo hemos generado. En nuestro caso después de nuestro primer año de gobierno, en el que hemos atraído inversiones en el que hemos bajado impuestos y en el que estamos teniendo récord de empleo y récord de turismo. Ha anunciado la cifra, pero vamos a ver cuando nos lo va a dar, porque siempre acaba trasladándolo tarde y mal, lo que genera muchos problemas.

En los presupuestos autonómicos para 2025 ¿van a seguir la senda de crecimiento de los del Botànic y los primeros que aprobó su Gobierno el año pasado?

Estamos empezando a trabajar con los borradores, a partir de lo informes de previsiones que tanto el Gobierno como Fedea y Airef nos pueden trasladar. Dependerá de las previsiones y las estimaciones de crecimiento son incluso mejores de las que se planteaban a principios de año. Espero que cuando se confirmen los datos podamos hablar de un presupuesto expansivo, pero todavía es pronto y quiero ser prudente.

En la oposición fue muy crítico con el Botànic por el aumento del gasto. ¿Planteará medidas para reducirlo y controlarlo en una comunidad a la cabeza en déficit y deuda?

Del gasto superfluo, del gasto político, del gasto del Gobierno valenciano más caro de la historia, es de lo que sí estoy en contra. De más asesores que nunca, de un sector público desmadrado, de fundaciones y empresas públicas que hemos tenido que cerrar por duplicidades. Estoy en contra de eso. Pero del gasto sanitario y del gasto social, no. Yo tengo el orgullo de que a pesar de estar en las peores condiciones hemos tenido el presupuesto autonómico más importante de la historia para la Sanidad Pública, con casi 9.000 millones, y seguiremos en esa línea. Haremos los esfuerzos que tengamos que hacer porque la sanidad y los servicios sociales son intocables. Ahí estamos a favor de aumentar el gasto y, sobre todo, de mejorarlo. Porque no todo incremento es eficaz. Seguiremos reduciendo grasa, seguiremos reduciendo gasto superfluo y seguiremos mejorando Sanidad y servicios sociales. Eso es marca de la casa.

La ruptura con Vox, ¿va a cambiar en algo la forma de gobernar?

Cada día nos levantamos con más ilusión, así que mañana tendremos más ilusión que ayer, pero con el mismo diálogo que siempre. Antes con Vox hablábamos en el seno del Gobierno y ahora hablaremos en el seno de Les Corts. Yo apelo a su responsabilidad como también apelo a la responsabilidad de Compromís y del Partido Socialista, a los cuales se les están acabando las excusas para no apoyar iniciativas positivas para la Comunidad Valenciana.

¿Su intención es completar los cuatro años de legislatura tras el final de ese pacto?

Ese es el mandato que tenemos de los valencianos. Han votado para cuatro años y para tener estabilidad. Han votado para que un gobierno encabezado por el Partido Popular lidere el cambio que necesita esta Comunidad. Tenemos un compromiso con la voluntad de los valencianos y lo de los tacticismos para tener ventajas personales de uno o de otro, que los podría utilizar, para mí no forman parte de la responsabilidad que he asumido. Los trucos electorales se los dejo a Pedro Sánchez y a sus cartas.

Vamos a hablar con todos los partidos para los presupuestos y apelar a su responsabilidad

¿Pero Vox será el socio principal? ¿Serán con quienes busque sacar adelante los presupuestos?

Mis socios principales son Alicante, Valencia y Castellón y sus intereses. Con aquellos que apoyen lo que sea bueno para todos nos vamos a sentar en la mesa. En el caso de los presupuestos yo pido que todos asuman su responsabilidad. Nosotros vamos a asumir la nuestra y vamos a hacer una cosa que Pedro Sánchez no hizo: vamos a presentar unos presupuestos. Él directamente los prorrogó porque como está arrodillado ante Cataluña. Vamos a apelar a la responsabilidad de los grupos políticos valencianos, porque nosotros vamos a cumplir con la nuestra, que es la obligación de presentarlos.

Con el grado de crispación actual, ¿es factible lograr acuerdos con los socialistas valencianos?

Todo lo que sea para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de la Comunidad Valenciana, en mi caso me tendrán de intermediario con la pipa de la paz. No hace ni dos semanas con el ministro Puente inauguramos la primera autopista ferroviaria de España entre Madrid y Valencia para mejorar nuestro tráfico portuario, fundamental para nuestra competitividad. Acabamos de acordar con el Gobierno de España inversiones en renovables muy importantes. Pero también somos duros con el Gobierno cuando nos niega el agua para La Albufera o cuando no pone en marcha el soterramiento de las vías del tren en Alfafar (Valencia). No somos más beligerantes o menos beligerantes en función de quién gobierne. Lo somos en función de los intereses de la Comunidad Valenciana. Y lo seguiré haciendo gobierne quien gobierne en Madrid.

Una de sus grandes promesas es agilizar y reducir la burocracia con el Plan Simplifica, que presentaron como decreto ley. Tras romper con Vox ahora tendrá que aprobarse como proyecto de ley. ¿Eso ralentizará su aplicación?

Haber cambiado la tramitación para que su ratificación sea en modo de proposición de ley no significa que no esté aprobado. El decreto está en vigor, se está desplegando y está generando un efecto llamada para inversiones. Eso es compatible con una tramitación con diálogo en la que, si hay aportaciones de mejora, estaremos encantados de incluirlas. No tenemos la soberbia de pensar que las cosas buenas sólo se nos ocurren a nosotros, como el Botànic. Yo soy liberal y entiendo que las buenas ideas para mejorar los textos pueden venir de Vox, de Compromís o del PSOE. Han pasado casi tres semanas y no he visto presentar ninguna.

En estos doce meses hemos atraído más de 7.000 millones de euros de inversión internacional

¿Ya han tenido efectos las primeras medidas que pusieron en práctica?

Nada más llegar adelantamos algunos cambios parciales, como en la Ley Urbanística y para dar seguridad jurídica y simplificar ciertos trámites. En estos doce meses hemos sido capaces de atraer más de 7.000 millones de euros de inversión internacional con empresas que han cerrado acuerdos con nosotros que suponen cerca de 10.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. En eso también ha influido la reforma fiscal y la mejora de nuestra calificación de las agencias de rating. Standard & Poor's y Moody's han mejorado las calificaciones de la Comunidad Valenciana y esto no ocurría desde hace más de diez años. Creo que el paradigma de Comunidad abierta, líder y de referencia empieza a tomar cuerpo.

Tras eliminar el Impuesto de Sucesiones y las nuevas deducciones en el IRPF, ¿plantearán más rebajas de impuestos?

Vamos a seguir avanzando en la reforma fiscal, pensando en sectores muy concretos y en seguir aliviando el infierno fiscal del que estamos luchando por salir. Venimos de un doble juego muy malo para la Comunidad Valenciana. Teníamos el mayor infierno fiscal de España con el gobierno más caro de la historia en términos de gasto político. Acabar con una cosa y no con la otra no tenía mucho sentido. No puede ser que la Comunidad con peor financiación encima esté doblemente castigada con el mayor infierno fiscal junto con Cataluña.

¿Mantiene la intención de derogar los impuestos incluidos en la Ley de Cambio Climático del Botànic?

Sí, lo ratifico. Los impuestos políticos no se van a aplicar. Estos impuestos a los vehículos, a la industria y a los establecimientos comerciales eran impuestos políticos e ideológicos que iban a lastrar nuestra competitividad y que realmente no mejoraban en sostenibilidad. No van a entrar en vigor. Hay importantes inversiones que se han sentido atraídas desde que hemos hecho este anuncio. Y avanzaremos en el resto de impuestos, vamos a seguir rebajando y aliviando la carga fiscal a los valencianos.

¿Y en el caso del IRPF?

Seguiremos hablando del IRPF, estamos ahora mismo trabajando el modelo para 2025. Entendemos que la política fiscal es una política anual, no se hace una reforma para diez años porque el mundo ya no funciona así. Tenemos que seguir revisando y reformando cada año porque cada ejercicio fiscal es distinto al anterior. La economía se mueve y hay que estar atentos para incentivar a aquellos actores que nos pueden dar mayor recompensa.

Se define como un liberal. Ha llamado la atención su rechazo radical a una operación empresarial como la opa de BBVA a Sabadell.

Creo que forma parte del liberalismo, en el mejor sentido de la palabra, que los ciudadanos tengan la mayor capacidad de elegir posible. Creo que es liberal el no estar a favor de los monopolios, ni de las concentraciones, dentro de unos límites y a priori. Yo siempre prefiero que los ciudadanos tengan más lugares donde elegir que menos lugares donde elegir. Me parece importante.