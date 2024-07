Hacienda exime a las CCAA de registrar superávit y les permitirá un déficit del 0,1% hasta el 2027

El Gobierno permitirá a las CCAA cerrar durante los próximos tres años -2025, 2026 y 2027- con un déficit del 0,1%, dos décimas más de margen a lo establecido en el plan de estabilidad pactado con Bruselas, según han adelantado fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero. El ministerio de Hacienda ha comunicado a los consejeros autonómicos el reparto del esfuerzo fiscal incluido en el techo de gasto que regirá los próximos presupuestos, y que será aprobado mañana en Consejo de Ministros. La regla permitirá un déficit del 0,1% para que las regiones redacten unas cuentas más expansivas, en un año crucial en el que éstas estarán bajo el listón que impone la directriz europea. Así se lo ha trasladado María Jesús Montero en un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) protagonizado por un nuevo enfrentamiento entre la vicepresidenta primera y los barones populares a cuenta de la financiación singular propuesta para Cataluña, tal y como han anticipado varios consejeros antes del inicio de la reunión.

De poco ha servido el intento de Montero de desligar el acuerdo sobre la senda fiscal del debate sobre la financiación a medida que Hacienda plantea para seducir a Natàlia Mas, de ERC, con la intención de allanar la investidura de Salvador Illa. Todos los consejeros del PP han entrado a la reunión, convocada a las 12.30, cargando -en declaraciones a los medios- contra la maniobra gestada en torno a las negociaciones para amarrar la presidencia de la Generalitat, y que han provocado que hoy -por primera vez en cinco años- el Ejecutivo catalán haya decidido enviar a su consejera para contar con derecho a voto dentro el CPFF. Las CCAA gobernadas por el PP han criticado en bloque que el Gobierno trate de retorcer el sistema de financiación autonómica para "comprar" la presidencia de Illa, a pesar de que el año que viene recibirán 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, según adelantan fuentes del Ejecutivo. Se trata de un 9,5% más en recursos provenientes del Estado que las que recibieron en 2024, lo que supone un nuevo récord en financiación para las autonomías.

La reunión ya fue tensa el pasado mes de diciembre, cuando las autonomías populares rechazaron el déficit del 0,1% planteado por Hacienda -igual al propuesto hoy- condenando al techo de gasto a naufragar en el Senado bajo el veto del PP. La formación no contarán en esta ocasión con la carta del bloqueo en la Cámara Alta después de que PSOE y Sumar se conjuraran para impulsar una enmienda a la ley de estabilidad presupuestaria que arrebata este poder a los de Núñez Feijóo. Montero deberá doblegar también la presión que ha ejercido Natàlia Mas sobre la vicepresidenta primera. La consejera catalana ha acudido al encuentro exigiendo que se aplique de forma "urgente" una financiación especial que permita a Cataluña salir de un sistema "que le perjudica", lo que -según fuentes autonómicas- ha encendido aun más el debate a puerta cerrada. "En esa singularidad nosotros solo vemos un cupo que a los madrileños les puede costar entre 300 y 1.500 millones para que nuestro presidente del Gobierno siga en La Moncloa con los votos de los independentistas", ha denunciado la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert. "No podemos permitir nuevos agravios", ha insistido la andaluza, Carolina España

De hecho, los barones populares han insistido en la necesidad de cambiar los estatutos del CPFF para restar peso a Hacienda en las votaciones. Los de Montero tan solo necesitan el apoyo de una sola CCAA -Cataluña- para aprobar su financiación singular y otorgarle el poder de recaudar la totalidad de los impuestos, tal y como exige la Generalitat. El reglamento establece que los acuerdos del Consejo sobre la ley de la financiación autonómica requieren -en última instancia- de una mayoría absoluta para salir adelante. Conscientes de ello, los consejeros del PP proponen una modificación de las reglas con la intención de revertir el sistema de mayorías, reduciendo el dominio actual de Hacienda en el CPFF -del 50%- en un intento de frenar el acuerdo en el seno del órgano. No obstante, Montero se reserva -también- la llave sobre cualquier modificación propuesta en los estatutos, al contar el ministerio con la mitad de los votos.

La disputa política entre Moncloa y PP también amenaza con estancar la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente de revisión desde 2014. Montero insta a Génova a presentar una propuesta de cambio, algo que los populares se niegan a hacer al entender que debe ser el Ejecutivo quien tome la iniciativa y presente un borrador. "Cuando nos sentemos y nos cuenten lo que quieren hacer, les daremos nuestra opinión", afirman fuentes populares.