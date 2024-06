Montero reunirá en julio a las CCAA en busca de un acuerdo sobre la financiación autonómica

La vicepresidenta primera, María Jesús Motero, toma la iniciativa y cita a los gobiernos autonómicos a una reunión en julio en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La titular de Hacienda responde así a la carta enviada ayer por los barones regionales del PP, en la que solicitaron un encuentro "urgente" tras conocerse la negociación abierta entre Gobierno y ERC sobre la "financiación singular" para Cataluña. La intención de Montero es poner en los dos próximos meses, las bases de la futura reforma de financiación autonómica -caducada desde 2014- y que Moncloa había planteado -al inicio- como una de las leyes de la legislatura. Para lograrlo, Hacienda reclama una propuesta común al Partido Popular, tal y como lleva pidiendo durante los últimos meses. Por contra, las diferentes CCAA dirigidas por los populares han expresado diferentes posturas que han impedido -entre otros- aprobar un fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación de Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia.

Para solventar los obstáculos que separan a España de un nuevo sistema de financiación, será clave la implicación de Génova. Sin embargo, Montero no espera demasiado del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quién ha acusado de "no tener ganas de hacer de árbitro" entre los suyos. En este sentido, la vicepresidenta ha recordado que el líder popular rechazó reunirse con el PSOE para avanzar en el texto, "tal como le propuso el presidente Sánchez", dijo. "Pero rehusó probablemente porque no tiene ganas de meterse de árbitro e intentar poner de acuerdo, por lo menos, a estos tres territorios", ha añadido.

Techo de gasto y financiación catalana

No obstante, sobre el papel, la reunión del CPFF de julio rotará sobre los próximos presupuestos para 2025. Hacienda insiste en que se abordarán los objetivos de estabilidad, paso previo a la elaboración de las cuentas y los presupuestos que deberán comenzar a desplegar las comunidades autónomas de cara al año que viene. Cabe recordar que el PSOE aprovecho ayer -junto a Sumar- la Ley de Paridad para incluir una enmienda que busca eliminar el veto irrevocable del Senado al techo de gasto. Una cuenta pendiente del Gobierno, que a inicios de año vio como su intento de impulsar unas cuentas para 2024, se vio frustrada por el bloqueo al que el PP sometió a la senda fiscal gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Oculto en el orden del día de la reunión de Hacienda con las CCAA, se encuentra el tratamiento singular de Cataluña, algo que debe validarse en el encuentro. El Gobierno solo necesita el voto a favor de una región -que bien podría ser Cataluña- ya que el ministerio cuenta con la mitad de los votos en ella mesa. La Generalitat retomó su asistencia al CPFF el pasado 2021, después de cinco años de ausencia, en los que evitó enviar a su consejero de Hacienda. Tan solo se limitó a mandar a altos cargos del departamento de Economía, sin capacidad de voto en los asuntos tratados.

Durante los cinco años anteriores, Cataluña envió a altos cargos del departamento de Economía, que no tenían potestad de voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque en los últimos años ha decidido que acuda personalmente el consejero, que podría ser decisivo para validar un posible acuerdo bilateral en este foro. A la espera de la reunión, la decisión final sobre el futuro de la ley de financiación autonómica se encuentra en las Cortes, que serán las que deberán validad el -poco presumible- acuerdo que se pueda lograr en entre Hacienda y autonomías.