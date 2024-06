Ayuso presume de un Madrid "sin impuestos propios ni trabas burocráticas" ante 50 empresarios alemanes

Díaz Ayuso está de visita oficial en Alemania para atraer nuevas inversiones a la Comunidad de Madrid. En su primer día en el país germano ya ha firmado un acuerdo con Siemens para impulsar la formación y el empleo en el sector tecnológico y ha ratificado la construcción de la nueva sede de la multinacional en el norte de la capital por 160 millones de euros. Pero también ha presumido de Madrid y de sus "políticas liberales" ante medio centenar de empresarios y directivos alemanes.

Durante un encuentro organizado por Invest in Madrid en Múnich, Isabel Díaz Ayuso ha presentado a Madrid como "el motor económico de España" y como "una plataforma excepcional para la expansión de empresas y negocios y de aspiraciones personales".

"Madrid es libertad, es la consecuencia de políticas liberales que llevamos años implementando" ha destacado la presidenta regional, al tiempo que ha anotado que desde su Ejecutivo se defiende "la creación de riqueza desde los pequeños autónomos a los grandes empresarios".

"Somos conscientes de lo importante que es crear un marco adecuado para que los proyectos se conviertan en realidad", ha señalado durante su intervención en la Casa de la Comunicación de Múnich, uno de sus encuentros programados en el viaje oficial a Alemania, país donde sigue con su estrategia de búsqueda de inversiones en regiones europeas como Lisboa, París, Lombardía, y ahora, Baviera.

"Desde las administraciones lo que tenemos que hacer es fomentar, no tutelar, no dirigir, no imponer. Tratamos a los ciudadanos como adultos y a sus empresas y a negocios como aliados, no como siervos a capricho de la demanda política y de los cambios de turno", ha explicado la líder popular.

"Cuando alguien va a invertir a otro sitio lo que quiere saber no sólo es lo que ha ocurrido, sino también qué va a ocurrir con la inversión, con la propiedad, con el patrimonio de los hijos de uno", ha indicado.

Menos trabas burocráticas y seguridad jurídica

Ayuso ha defendido que tiene un gobierno que "no se entromete en las decisiones de las empresas, que tampoco sube los impuestos, ni complica la vida a los ciudadanos con más trabas administrativas", sino que siempre que pueden las van "eliminando".

En este sentido, ha puntualizado que en Madrid se apuesta por la seguridad jurídica, que es "fundamental para que se pueda confiar en una administración", ya que es importante dar confianza y respeto "a las reglas del juego". "Se trata de ser serios y respetuosos con la palabra dada", ha incidido.

Asimismo, Ayuso ha recordado que Madrid es la única región de España que no tiene impuestos propios y ha sacado pecho de las rebajas fiscales que ha ido implementando, que han supuesto un ahorro de más de 31.000 millones de euros a los madrileños y a las empresas en los últimos cuatro años. También ha presumido de la nueva deducción fiscal para las nuevas inversiones extranjeras, que fue aprobada la semana pasada.

"Madrid es la primera economía española, aporta el 20% del PIB nacional, lideramos la creación de empresas en España, 68 al día. Somos la región que lidera la atracción de la inversión extranjera, la mitad de la inversión que llega a España viene a Madrid", ha indicado Ayuso, quien ha subrayado que la comunidad "está viviendo su mejor momento, probablemente el mejor de su historia".