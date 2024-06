La ultraderecha francesa de Le Pen deja en evidencia que no podrá cumplir su programa electoral

Aunque no oficialmente, la campaña de las legislativas en Francia ha comenzado y parece que la teoría de que Macron quiere "dejar hacer" a la ultraderecha para exponer su falta de proyecto está empezando a mostrar algún que otro resultado. El líder de Agrupación Nacional y eurodiputado electo, Jordan Bardella, aseguró en una entrevista en la radio RTL que si llegan al Ejecutivo "no será una prioridad" la abolición de la reforma de las pensiones llevada a cabo por Emmanuel Macron.

Preguntado sobre qué iba a hacer con las pensiones, el presidente de RN, que ya se considera primer ministro, respondió que "ya veremos". Según un informe del Consejo de Orientación de Pensiones, publicado este mismo lunes, asegura que, pese a la reforma de 2023, el déficit de las pensiones será mayor de lo esperado este año. En concreto, lo cifran en un incremento de 5.800 millones de euros y, para 2030 el monto será de 14.000 millones. De seguir así, aseguran, el agujero de las retraites llegará al 0,8% del PIB en uno de los sistemas de jubilaciones más caro de Europa.

En este sentido, Bardella, excusó su argumento de no abolir la reforma de las pensiones en que heredarán una "situación económica complicada, no voy a mentir a los franceses", djo. Reiteró que "hay que establecer prioridades" y cumplir su promesa de abolir la reforma de las pensiones no está entre ellas.

Todo esto repitiendo el mantra de que si llega a ser el jefe del Ejecutivo luchará por aumentar el poder adquisitivo, la seguridad y abordar la inmigración.

En cuanto a las medidas que llevará a cabo su Gobierno, en el caso de que gane los comicios el próximo 7 de julio en la segunda vuelta, el líder ultra propuso "rebajar la presión fiscal de los franceses" y acto seguido empezó por la rebaja del IVA al 5,5% en la energía, la electricidad el gas y los carburantes, algo que repitieron constantemente durante la campaña de las europeas. "Hoy en día calentarse o desplazarse en nuestro país es un artículo de lujo", declaró.

Pero esto es algo que no podrán hacer al momento, ya que existe una directiva europea que no permite rebajar los impuestos indirectos de los carburantes más allá del 15%. En tal caso, deberían pedir autorización a la Comisión Europea y, teniendo en cuenta "la mala situación económica" que van a heredar, es poco probable que Bruselas dé su visto bueno. Bardella incluso mencionó "salir" del mecanismo europeo de tarificación eléctrica

De hecho, Bruselas pronto estará muy pendiente de Francia. Se espera que el 19 de junio, a escasas dos semanas de la primera vuelta, la Comisión Europea someta al país vecino al procedimiento de déficit excesivo de acuerdo con el pacto fiscal. Las instituciones europeas van a exigir reformas para corregir el déficit y deuda excesivos.

Francia registró un déficit en torno al 5,5% del PIB en 2023 y se prevé que para el cierre de este ejercicio se acorte muy poco y sea del 5,3%. La deuda también sorprendió fuertemente al acabar en los 147.400 millones de euros, es decir, en el 110,6% del PIB, cuando las estimaciones de Bercy (así se le conoce al Ministerio de Economía y Finanzas) era del 109,7%, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadísticas y estudios Económicos (INSEE).

Esto se debe a que el pasado ejercicio fiscal las arcas galas ingresaron muy poco con el IVA, las cotizaciones a la Seguridad Social y por el impuesto de la renta, por tanto, una rebaja del IVA en las energías no sería lo más aconsejable. Lo cierto que tanto los plantes del Ejecutivo de Gabriel Attal, actual primer ministro, como los planes de RN no pasan por subir impuestos, y menos ahora que están en campaña.

Pero el crecimiento económico no juega nada a su favor. La economía gala cerró 2023 con un crecimiento del 0,9% y el primer trimestre aumentó un pírrico 0,2% y el pronóstico es que la economía gala se ralentice este año, cerrando en un crecimiento del 0,7%. Según Bruselas esto se debe a una contracción de la inversión.

Así, si Francia sigue en esta línea, no le quedará más remedio al próximo Ejecutivo que subir impuestos. Es eso, o abandonar el objetivo de déficit del 3% del PIB. Porque, por mucho recorte de gasto que hagan, las cuentas no salen.

Ante esto, la solución de Bardella pasa por "simplificar la economía francesa". El líder de RN reiteró que Francia "no quiere ser un país de consumidores, quiere ser un país de productores". Explicó que habló con muchas empresas y "a día de hoy no quieren producir y lo que yo les prometo es simplificar la economía francesa". Explicó que para poder hacer frente a la elevada deuda del país en el futuro "hay que relanzar el crecimiento y poner a nuestras empresas a producir".

El político recordó que Francia tiene un "récord de deuda" debido a todas las "tonterías" que ha hecho el gabinete económico de Macron, pero no mencionó ninguna medida concreta más allá de "luchar contra el fraude, reservar las ayudas y alquileres sociales a las familias francesas y restablecer el orden y la seguridad". Al mismo tiempo, propuso la aplicación del "patriotismo económico" y reducir la presión fiscal sobre las empresas.

Apoyo de los liberales republicanos

Mientras la izquierda francesa optó por concurrir a estos comicios del 30 de junio en bloque, Macron y su partido apelaban a Los Republicanos (el Partido Popular de Francia) para formar un cordón sanitario contra la ultraderecha, formando una alianza liberal moderada. Estos rechazaron la mano tendida del centro y apostaron por dar un volantazo a la derecha y aliarse con Agrupación Nacional.

El líder de la derecha tradicional francesa, Eric Ciotti, anunció este martes su deseo de formar parte de una alianza con RN en las Legislativas. Esto no ha gustado nada entre las filas de los militantes y simpatizantes de los liberales conservadores, incluso le tacharon de "traidor".

Denunciando una "alianza antinatural con los rebeldes", Eric Ciotti declaró en la cadena privada gala TF1 que necesitaban "una alianza, sin dejar de ser nosotros mismos, con la Agrupación Nacional y con sus candidatos". Y agregó: "Espero que mi familia política avance en esa dirección, muchos me siguen". El líder conservador apela a luchar conjuntamente contra "el macronismo" y el "melechonismo".

Según cifra el periódico francés Libération, un total de 79 diputados de LR salientes de la Asamblea Nacional están totalmente en contra de la unión con RN. Solamente 6 apoyarían la decisión de Ciotti de concurrir en una misma candidatura. Muchos medios incluso hablan ya de "un presidente solo".