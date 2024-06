Traje perfectamente planchado, corbata y pelo escrupulosamente peinado y sin un mechón fuera de su sitio. Esta es la carta de presentación de Jordan Bardella (Drancy, 1995), el sobrino político de Marine Le Pen y candidato del partido de Agrupación Nacional que se alzó vencedor de las elecciones europeas en Francia con el 31,4% de los votos.

Bardella se podría decir que es el motivo por el cual el presidente de la República, Emmanuel Macron, disolviese la Asamblea Nacional y convocase elecciones legislativas para el próximo 30 de junio y 7 de julio (segunda vuelta). A sus 28 años de edad, este joven francés de orígenes italianos encandila al electorado más joven a través de las redes sociales, por eso se le conoce entre la prensa francesa como el "candidato TikTok" o "candidato selfie" y muchos ya lo sitúan próximo candidato al Elíseo.

Jordan Bardella se crio en uno de los barrios con más multiculturalidad de la banlieue parisina: La Seine-Saint-Denis, conocido popularmente en las canciones de rap francés como el neuf trois (93) -los departamentos en Francia se identifican por números-. Esta zona tiene fama de ser una de las zonas con mayores índices de criminalidad de toda Francia.

De orígenes italianos, se alistó con solo 16 años en Front Nationale (Precursor de Agrupación Nacional), bajo los mandos de Marine Le Pen y, en 2019, con solo 23 años, fue elegido como diputado europeo. En muy poco tiempo, pasó a ser conocido como "diputado fantasma" a doblar en intención de voto a los otros candidatos. Incluso, es más popular entre el electorado francés que su madrina política, Marine Le Pen, por quien siente una gran admiración.

Así, su popularidad se debe, en gran parte, a las redes sociales. Tiene más de un millón de seguidores en TikTok y más de 630.000 en Instagram. Bardella ha sabido encandilar al público más joven difundiendo con firmeza y sin tapujos el discurso antiinmigración e islamófobo, ejes centrales del partido. También muestra sin miramientos su euroescepticismo. Al mismo tiempo, las pocas veces que se le ve sonreír es haciéndose un "selfie" en los actos de partido con los más jóvenes, cual estrella del pop. El resto del tiempo, su semblante es totalmente serio y neutro.

Al criarse en uno de los barrios con mayor presencia de inmigración de Francia, sobre todo musulmanes, y franceses de segunda y tercera generación, asegura que es conocedor de las claves para resolver los problemas de dichas zonas.

Empezó sus estudios de Geografía en La Sorbona (París IV), pero los dejó sin graduarse para meterse en política. Tan meteórico fue su ascenso que en 2022, con 26 años, fue elegido presidente de RN, es la mano derecha de Marine Le Pen y representa la figura de lo que en la prensa gala se conoce como "la nueva extrema derecha". Al no tener el lastre del apellido Le Pen, cala más en el electorado.

La investigadora de ciencias políticas y miembro de la London School of Economics, Marta Lomier, explica que Bardella "tiene exactamente las mismas ideas que Le Pen, solo que no se llama Le Pen y tiene 28 años". La experta resalta que no hay que dejarse engañar por "la narrativa de moderación" ya que RN "no se ha moderado mucho en los últimos años. No hay nada que justifique considerarlo otra cosas que un partido de derecha radical. Bardella es solo una cara más limpia y agradable, pero no es un moderado".

A pesar de eso, su figura atrae también a los votantes más conservadores del centro-derecha que generalmente suelen votar a Los Republicanos y también resulta atractivo para un sector que rechazaba por completo el RN, los altos ejecutivos.

De su vida personal se conoce muy poco. Solamente que tiene una relación con la sobrina de Marine Le Pen y nieta de Jean Marie Le Pen (padre fundador del movimiento), Nolwenn Olivier, pero se les ha visto muy poco públicamente y publican muy pocas fotos juntos en redes sociales.

¿Bardella VS Attal en las presidenciales?

Parece que en la política francesa los candidatos más añejos están buscando una figura más joven con la que encandilar al electorado. Como si de Batman y Robin se tratase, Le Pen tiene a Bardella y Macron tiene a su primer ministro, Gabriel Attal, de 34 años.

La diferencia entre Bardella y Attal es que uno es un "chico de barrio", así lo describió Le Monde, mientras que el otro es hijo de la élite política francesa. El binomio Macron-Attal no goza de tanta popularidad como el de Bardella-Le Pen, aunque en los últimos tiempos el discípulo del presidente de la República ha radicalizado su discurso con la inmigración, algo que no gustó nada al ala de la izquierda de Renacimiento, el partido del presidente.

Sea como fuere, está claro que todo apunta a que en las presidenciales de 2027 es posible que se batan las dos figuras más jóvenes de la historia de la política francesa. Eso sí, antes están las Legislativas. Bardella cuenta con el colchón que le dejó su madrina política en las elecciones a la Asamblea de 2022 con 88 escaños y convertirse así en la líder de la oposición en Francia.