Attal, el alumno aventajado que frenará a la ultraderecha en Francia

A sus 34 años, Gabriel Attal se ha convertido en el nuevo primer ministro de Francia, el más joven de la V República que se inició en 1958. Emmanuel Macron, que forzó la dimisión este lunes de Élisabeth Borne tras una nueva crisis por la ley de migración, pretende con este movimiento hacer remontar su popularidad de cara a las elecciones Europeas de este año y las presidenciales de 2027 y poder frenar así el avance de la ultraderecha.

Está claro que Attal no salta a la primera línea por casualidad. En el panorama político francés hay otro joven que resuena mucho en las quinielas para las europeas: Jordan Bardella, presidente de Reagrupamiento Nacional (RN), la formación que surgió de las ceinizas del extinto partido de ultraderecha francés Frente Nacional. A sus 28 años, le consideran el cachorro de Marine Le Pen y se presenta como candidato a los comicios comunitarios.



La ultraderecha retumba con fuerza como partido más votado en Francia para el Parlamento Europeo y esto supondrá un duro golpe para el macronismo, ya de por sí dividido en el seno de la Asamblea Nacional francesa y con una imagen muy desgastada. Attal es la munición que tiene Macron para poner coto a Joan Bardella. Parece que el jefe de Estado quiere jugar de igual a igual y poder allanar el camino de los suyos hacia las presidenciales del año 2027.



Así, Attal tendrá su puesta de largo en los comicios europeos y la baza que juega a su favor es que no tiene una ideología definida y que gusta a todo el mundo. De hecho, fue el ministro mejor valorado entre la ciudadanía y es uno de los perfiles más políticos dentro de las filas del Consejo de Ministros.



Tanto Macron como el recién nombrado primer ministro mantuvieron mensajes muy similares en sus redes sociales tras la noticia. Ambos hablaron de "rearmar nuestro país", por lo que da una idea de la línea que van a tomar de aquí en adelante. Además, Attal dijo que trabajará "sin tabúes".



La trayectoria política de Attal comenzó a sus 17 años en el seno del Partido Socialista de Francia y, con solo 23 años, entró a formar parte del gabinete de la ministra de Sanidad, Marisol Touraine. Posteriormente, ya con 25 años, fue concejal del municipio de Vanves (dentro del Gran París).



Tras eso, abandona las filas socialistas para unirse al movimiento En Marche! , fundado por el actual presidente de la República, Emmanuel Macron. A los 29 años entra a formar parte del Gobierno bajo el cargo de Secretario General de la Juventud y luego pasó a ser portavoz del Gobierno durante la pandemia del Covid-19.



Pero el gran salto lo dio a los 33 años, cuando Macron le nombró ministro delegado de Cuentas Públicas como mano derecha del actual ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire.

Pero lo que Le Maire no sabía es que su subordinado iba a pasar a ser ahora su jefe.



La popularidad de Gabriel Attal se vio más acentuada durante su etapa como ministro de Educación, último cargo que ostentó antes de pasar a ser líder del Gobierno.



Durante este tiempo quiso hacer una reforma para implantar la figura de autoridad del profesor dentro de las escuelas para frenar el acoso a los docentes, su principal prioridad al mando de la cartera de Educación.



Al mismo tiempo, abordó un proyecto de implantar el uniforme escolar en los centros públicos para "respetar el principio de laicidad y neturalidad" obligatorio en todas las escuelas francesas, ya que la ley prohibe el uso de símbolos o prendas religiosas en dichos centros. Algo que le hizo aumentar en popularidad dentro del electorado y los sectores más conservadores de la política. Una posición que se vio reforzada cuando impulsó la prohibición del uso de atuendo femenino tradicional en varios países musulmanes denominado abaya en las escuelas, ya que está considerado como un símbolo religioso.



Gabriel Attal es hijo de la élite intelecutal de la Rive Gauche ( la margen izquierda) del Río Sena. Su padre, Yves Attal (fallecido en 2015 a los 66 años) era un abogado y productor de cine que ejerció como periodista. Además, tuvo su vínculo con el cine español, ya que participó en la producción de la película Tacones Lejanos, del director manchego Pedro Almodóvar. Su madre, Marie de Couriss, era menos concida aunque también estaba vinculada al mundo del cine como productora corporativa.



Sus progenitores eran muy activos en el campo político. El padre militaba en el Partido Comunista de Francia y la madre estaba muy próxima al Partido Socialista. El propio Attal declaró que ambos influyeron en su carrera política ya que le transmitieron valores como "la solidaridad y el respeto por los demás, valores que están hoy en el centro de mi compromiso político".



La figura del primer ministro en Francia siempre está al borde del precipicio, pero muchos le auguran un largo recorrido en el cargo.