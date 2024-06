La empresa familiar de Castilla y León advierte de que "la polarización política no favorece la inversión"

El presidente de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), Pedro Palomo, ha señalado que sus dos años de mandato han sido positivos pese al "complicado contexto político, social y económico", de "polarización", que "no favorece a la inversión".

Palomo ha hecho este martes balance de su período al frente de EFCL, unos años en los que la entidad ha trabajado en la línea de "crecer", por encima de las dificultades generadas por la "Covid-19, la guerra de Ucrania, la ley de amnistía, la falta de mano de obra o el endurecimiento de tipos de interés", entre otras situaciones, informa Ep.

En este sentido, ha incidido en que, una encuesta a los socios, refleja que, "por primera vez", la situación política actual es considerada el "principal riesgo para la economía", "por delante de la deuda pública y la inflación". Sin embargo, el 91 por ciento de las empresas socias de EFCL mantiene o contempla aumentar su plantilla, el 85 por ciento mantiene o aumenta ventas y el 58 por ciento prevée incrementar su inversión en Castilla y León.

"Por tanto, no todo es tan negativo", ha apostillado Palomo, quien, no obstante, ha advertido de que la situación política de "polarización" no promueve un clima que permita a las empresas familiares "abordar inversiones de futuro con alegría y optimismo". Al respecto, ha recordado que las inversiones de una empresa "se hacen a largo plazo".

En este contexto, ha puesto en valor la "confianza de las empresas en seguir generando empleo y en crecer". "La situación política no favorece, no ayuda, pero es lo que tenemos y por tanto al final nuestra misión es continuar, que las empresas sean competitivas y seguir otra generación aportando valor a nuestra comunidad", ha reivindicado.

Como retos que deja para su sucesor, ha situado la reducción de la burocracia como el más importante. "Tenemos que tener una administración más ágil", ha indicado, apelando a la Junta de Castilla y León, de la que ha puesto en valor su política de impuestos a la sucesión de la empresa familiar, que ha permitido que "haya menos mortandad" de estas entidades.

Por otra parte, ha apuntado a la despoblación como otro de los principales retos, entre los que también ha incluido la apuesta por la Formación Profesional Dual y la necesidad de las empresas de la Comunidad de "ganar tamaño para ser más competitivas".

"Estamos en un mundo global y por tanto, para ganar tamaño, tiene que haber políticas que ayuden a las empresas a ello", ha reclamado, para que se establezca un rango de empresas de tamaño intermedio para las que facturan entre 50 y 500 millones de euros, de modo que las empresas familiares que alcanzan la cifra mínima no reciban el mismo trato que "empresas del IBEX".

El 17,4% del PIB regional

En relación con las acciones realizadas en sus dos años de mandato, Palomo ha destacado que EFCL congrega a 180 empresas que suponen el 17,4 por ciento del PIB regional y reúnen al 8,7 por ciento del empleo privado de la Comunidad.

Asimismo, ha explicado que en este período ha impulsado decenas de actividades de formación e información para socios, así como ha celebrado encuentro con otras asociaciones de empresas familiares de España. También, ha resaltado, ha posicionado a EFCL como generador de opinión en temas "de interés común" para "reclamar un entorno adecuado y estabilidad política. En este sentido, ha defendido que EFCL se ha manifestado "en la defensa de la Constitución y separación de poderes" y ha mostrado su rechazo a la ley amnistía al considerar que "atenta contra la igualdad de los ciudadanos y de las distintas comunidades autónomas".

Igualmente, ha ensalzado que EFCL ha realizado propuestas "de valor" para mejorar la Comunidad y crear un "entorno más competitivo". En este aspecto, ha destacado las propuestas para la racionalización y simplificación administrativa que ha presentado a la Junta, que ha aprobado un tercio de ellas. Por último, Palomo ha puesto en valor las acciones de difusión sobre el "papel esencial" de las empresas familiares y las actividades educativas.

El sucesor de Palomo será Isidoro Alanís, quien previsiblemente sea elegido presidente de EFCL en el X Congreso Regional de la asociación que se celebrará el 6 y 7 de junio en el Monasterio de Valbuerna bajo el lema 'La fuerza de las personas'-