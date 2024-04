Listas para ahorrar pero no para invertir: las tareas pendientes de las mujeres con las finanzas

La relación de las mujeres con las finanzas sigue siendo deficitaria, o al menos así lo exponen cuando se les pregunta por su gestión de la economía. Son varios los lastres que pesan en esta cuestión, desde el laboral, lastrado por la brecha salarial, hasta el educativo, donde los estereotipos siguen pesando en la relación de las mujeres con el mundo de los números. El ahorro es el terreno financiero donde están más cómodas.

La tensión entre las mujeres y la economía personal tiene varias aristas, una de ellas la laboral. La II edición del informe 'Mujer y Finanzas' de Mastercard indica que sólo el 33% de las mujeres españolas se siente apoyada económicamente en el lugar de trabajo frente al 40% de hombres. Esto significa que la gran mayoría (más entre ellas que entre ellos) percibe desigualdad salarial o no considera, por ejemplo, que el plan de pensiones de la empresa se ajuste a sus necesidades, aunque el dato supera en ocho puntos la media europea, que se sitúa en el 25%.

En este sentido, aparece también la brecha de género. El 31% de las mujeres cree que la desigualdad salarial en puestos equivalentes a los de sus colegas hombres frena su empoderamiento financiero, mientras que entre ellos este sentimiento cae al 21%. En este caso, la comparativa europea demuestra que las españolas son las terceras más propensas a sentir esta brecha salarial en Europa, tras Portugal (41%) y Polonia (37%) y se ubican en el mismo nivel que las italianas (31%).

Cuestionadas por su capacidad de tener el control del dinero, de tomar decisiones financieras adecuadas o de contar con los recursos necesarios para cubrir objetivos, el estudio revela que para el 33% de las españolas, el empoderamiento financiero se da cuando pueden pasar más tiempo de calidad con su familia, para el 32% cuando no tienen que parar a pensar si pueden comprar entradas para conciertos, billetes de avión o irse a comer con amigos, y para un 27%, cuando se deja de tener un sentimiento negativo al revisar la cuenta bancaria.

El extracto bancario está muy presente tanto entre ellas como entre ellos. Según los resultados del sondeo, el 29% de las mujeres y el 27% de los hombres revisa su extracto bancario a diario, un 22% y un 24%, respectivamente, lo consulta de una a tres veces por semana y un 17% y un 19% al menos cuatro días a la semana. La horquilla de edad donde más accesos diarios se registran, aunando ambos géneros, señala a la mediana edad: un 35% de mujeres y hombres de entre 35 y 44 años reconoce entrar una vez al día.

En el caso de la gestión de la economía familiar, el 58% de hombres españoles creen que son los que gestionan las finanzas en su hogar, frente al 46% de las mujeres españolas que dicen llevar ella el presupuesto casero.

No se habla de dinero

El estudio refleja una relación nociva de las mujeres con las finanzas y confirma uno de los estereotipos más extendidos: los números son cosa de chicos. A día de hoy siguen siendo ellos los que gestionan en su mayoría las finanzas del hogar; así lo estima el 58% de los hombres, frente al 46% de las mujeres españolas que dicen estar al cargo del presupuesto casero.

En el ámbito laboral se replica esta tendencia y merman las opciones de empoderamiento financiero. Según el estudio, las mujeres dicen abstenerse de plantear problemas financieros porque un tercio afirma que hablar abiertamente de dinero no es común en España y un 53% constatan que les preocupa la privacidad si hablan de forma abierta de sus finanzas. Un tabú que lastra la pretensión del 70% de las españolas de una mayor transparencia sobre los salarios y las finanzas.

Y cuando se deciden a hablar abiertamente de dinero, la figura del hombre se erige como interlocutor principal. En concreto, las españolas prefieren para ello a los asesores financieros (56%), a sus padres (19%) o a amigos hombres (17%). Entre los hombres también acuden a sus similares para estas consultas, pero con más peso de los amigos (22%) sobre los padres; sólo el 7% de las españolas y el 6% de los hombres consulta a sus amigas mujeres.

La educación financiera explica esta relación de las mujeres y las finanzas. Sólo el 37% dice sentirse segura sobre su nivel de conocimientos financieros en general de cara a tomar decisiones de cierta relevancia. El ahorro (68%) y los presupuestos (56%) son las áreas donde las mujeres se ven más capaces, sin embargo, tienen tres talones de Aquiles: al ser preguntadas por hipotecas, inversiones y pensiones, apenas el 47%, 40% y 52%, respectivamente, dice conocer dichos términos pese a ser cuestiones de alta relevancia en las finanzas personales.

En todas esas áreas, los hombres (que generalmente cobran más que ellas y tienen mayor solvencia económica) afirman tener mayores conocimientos que ellas: sobre el ahorro (75%), los presupuestos (67%), hipotecas (63%), inversiones (52%) y pensiones (63%) .

Redes sociales como aula financiera

Las fuentes de educación financiera a las que acuden las mujeres son la familia (33%), la universidad (26%), las redes sociales (25%) y la educación secundaria (19%). En lo que respecta a las redes, despuntan como la fuente de conocimientos financieros tenida como más eficaz: la mejor para un 77% de las mujeres y un 75% de hombres es YouTube, seguida de Instagram (69%-59% respectivamente) y TikTok (58%-57%), cifras muy similares en el resto de Europa.

Este desapego con la educación financiera (la mala relación de las mujeres con las matemáticas abona este terreno) tiene otra derivada en la gestión de las finanzas pero no es el único motivo por el que esto no es prioridad para las mujeres. Ellas no priorizan la gestión de sus finanzas por no tener capacidad de ahorro, ya que gastan aquello que ganan cada mes (29%), tener otras prioridades laborales o personales (19%), la falta de conocimientos financieros suficientes (19%), preferencia por obviar el problema (17%) o que experimentan signos de estrés emocional o ansiedad cuando piensan en sus finanzas (16%).

En este contexto, únicamente el 12% de las mujeres españolas opta por acudir a sitios web para la gestión financiera, en comparación con el 24% de los hombres y por debajo de la media europea (20%). Lo mismo con las aplicaciones para móvil: sólo el 16% de las mujeres usan este tipo de apps para planificar sus gastos, frente al 21% de los españoles, aunque en este caso sí están por encima de la media de Europa (11% mujeres y 14% hombres).

Paloma Real, directora general de Mastercard España, considera que "en los últimos años hemos avanzado progresivamente en materia de igualdad, tanto en el lugar de trabajo como fuera de él, pero aún queda mucho por hacer" pero ve "fundamental que colaboremos de manera conjunta como sociedad, involucrando a empresas, gobiernos e instituciones públicas, para garantizar la equidad en todas las áreas, incluyendo la financiera".

Más optimistas con el futuro

El empoderamiento financiero no llegará hasta los 50 años, o eso es lo que perciben, de media, las mujeres españolas. Ellas son más optimistas que los hombres, que creen que no alcanzarán ese estado hasta los 58 años. En ambos casos, está por debajo del sentimiento en Europa, donde las mujeres creen que ese estado llegará a los 48 años y los hombres a los 52.

Con todo, sigue habiendo un 33% de mujeres y un 41% de hombres que no creen que vayan a conseguir ese estado financiero algún día. La media supera en ambos casos a la europea, donde este sentimiento se extiende entre el 38% de las mujeres y el 37% de los hombres.