Gil Gidron: "A pesar del conflicto, las relaciones empresariales Israel-España van bien"

La inteligencia artificial ha supuesto una revolución en nuestros días. Tal es así que las empresas, de cualquier sector, buscan ser más competitivas usando esta nueva tecnología revolucionaria aplicada para ganar en competitividad y eficiencia. Gil Gidron, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Israel-España y presidente de Cardumen Capital, ha hablado con elEconomista.es de cómo Israel trabaja e innova para cubrir las necesidades tecnológicas de esas empresas en España y de cómo está afectando el conflicto a la inversión.

¿Está habiendo mucho interés por parte de España de la tecnología desarrollada en Israel?

Sí, nosotros vemos que el interés por la tecnología en general sigue creciendo. Sobre todo en la tecnología aplicada en sectores como agricultura, el agua, las energías renovables, ciberseguridad y, sobre todo, muchísima tecnología de inteligencia artificial aplicada a los diferentes sectores.

¿En qué sectores en concreto se está aplicando esa tecnología de inteligencia artificial israelí?

Se está aplicando a diferentes sectores, por ejemplo, para mejorar la productividad. Por ejemplo, con esta tecnología podemos hacer un riego por goteo más sofisticado, nutriendo a cada planta de lo que específicamente le hace falta. Es decir, lo que hay en Israel es, básicamente, tecnología aplicada.

¿La innovación israelí se adapta bien al mercado español?

Sin duda. El mercado español es más flexible, por decirlo así, es más mediterráneo. Por otro lado, está el tamaño de las empresas. Es decir, una cosa es innovar en una gran empresa y otra es innovar en Pymes. Entonces, estamos viendo muchísima demanda.

¿Ha afectado el conflicto a la inversión?

Yo me he asombrado, diríamos, de manera muy positiva, de que las relaciones empresariales de Israel y España van muy bien. Preparando esta entrevista hice llamadas a mis colegas inversores y a otros negocios y no conozco ninguna cancelación de contrato. Es decir, no conozco a nadie que me haya dicho "oye hemos perdido un cliente". Es cierto que hay cancelaciones, pero como en el curso normal, nada excepcional.

"Lo que ha traído el conflicto es pérdida de mano de obra y de productividad por los reservistas"

La inversión empresarial ha caído un 67,8% en el cuarto trimestre ¿Tiene algo que ver el conflicto?

Es evidente que el conflicto tiene varios impactos en la economía. No podemos ser ajenos. Lo primero en lo que ha afectado es el número de reservistas que han sido llamados a filas. Al final, eso ha significado una pérdida de horas de productividad. Mano de obra que ha sido dirigida a otra cosa, esto es evidente que ha tenido un impacto en el PIBdel país. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Israel es una economía muy pequeña, que todo lo que vende es al exterior y la mayoría de sus clientes son internacionales, por lo que el impacto en la economía basada en la tecnología no es tan grande. Es decir, hay impacto, obviamente, pero como está muy orientada al exterior y en la demanda internacional, pues está funcionando relativamente bien. De hecho, Intel anunció a finales del año pasado una inversión de 22.700 millones de euros. Es cierto que las ventas de mercancías y el turismo han caído. Pero Israel está haciendo un esfuerzo extraordinario por ir a misiones empresariales, de hecho ha habido varias en Valencia, Madrid o León, por ejemplo.

¿Cuánto representa la tecnología en el mercado exterior israelí?

La tecnología y la innovación tecnológica representan el 20% del PIB del país. Además, es el 14% del empleo que se genera y representa el 54% de las exportaciones. Estamos hablando de un sector muy importante y muy potente para la economía del país.

Un estudio asegura que la inversión privada cayó un 29% a inicios de 2023 debido a la reforma judicial de Netanyahu.

Nosotros lo que hemos visto es que el inversor estratégico sigue invirtiendo en Israel. Es decir, las empresas tecnológicas a las que les hace falta tecnología para ser competitivos siguen invirtiendo. Es cierto que el inversor más financiero tuvo una caída debido al anuncio de esa reforma judicial que hoy en día está parada. Es cierto que en su momento hubo cierta incertidumbre, lo que provocó ese alejamiento de la inversión. Te cuento un caso específico. Nosotros en Cardumen Capital hemos cerrado el segundo fondo que invierte en capital 100% de Israel en 105 millones de euros. El primero fue de 60 millones y el segundo de 105. Lo hemos cerrado en un año, después del conflicto.

Dejando a un lado el conflicto. En general, ahora no hay buen clima en el mundo para hacer negocios, por la gran incertidumbre económica que hay en el mundo.

Hay mucha incertidumbre. Los conflictos armados, las elecciones en Estados Unidos, la inflación, la subida de los tipos de interés... Tienes que saber que los tipos de interés en la inversión tecnológica generan mucho impacto. Influyen mucho en la inversión en alternativos. En inversión en tecnología, la inversión alternativa es totalmente financiera. Y eso lo hemos visto a nivel internacional. Pero los inversores estratégicos como Apple, por ejemplo, cuando van a comprar tecnología, no les queda otra. Por tanto, esto afecta más a la inversión financiera que a la estratégica, pero te podría decir que más que la reforma judicial, que sí que generó incertidumbre, los tipos de interés también alejaron a este tipo de inversiones. Si un inversor puede sin riesgo conseguir un 8% o un 9%y con riesgo el 15%, pues se va a ir a la opción sin riesgo.

"En la inversión tecnológica los tipos de interés generan mucho impacto"

Están todos muy pendientes de las decisiones de la Fed y del BCE.

Más que pendientes, yo diría expectantes. Pero sigo diciendo que es un muy buen momento para invertir en tecnología porque las condiciones están ahora mucho mejor que hace un año.