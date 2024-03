Los autónomos de Sumar lanzan un manifiesto para equiparar la protección social de los trabajadores por cuenta propia

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha presentado un manifiesto instando a los autónomos a reclamar el "derecho al subsidio por desempleo".

Los autónomos de Sumar buscan equiparar los beneficios sociales de los autónomos con los de los trabajadores asalariados. De hecho, el manifiesto, disponible en un apartado web específico, proporciona un espacio para que los autónomos y entidades interesadas se adhieran a esta iniciativa. Además de ofrecer la posibilidad de sumarse al documento, se habilita un formulario para que los usuarios puedan enviar un mensaje al secretario de Estado del Ministerio de Trabajo, instándolo a ampliar los subsidios a los autónomos.

Este nuevo espacio incluye tanto la exposición de las demandas como un formulario donde los usuarios pueden adherirse al manifiesto y enviar un mensaje al secretario de Estado del Ministerio de Trabajo, instándolo a ampliar los subsidios para los autónomos.

UATAE ha subrayado que los subsidios por desempleo representan el nivel más elemental de protección del Estado del Bienestar hacia los trabajadores, reservados para situaciones de extrema dificultad en la inserción laboral y fragilidad económica. Indican que "estos subsidios adoptan un carácter eminentemente asistencial hacia aquellos trabajadores que, por causas ajenas a su voluntad, han cesado en su actividad laboral y enfrentan dificultades significativas para encontrar un nuevo empleo, como es el caso del subsidio para mayores de 52 años".

María José Landaburu, secretaria general de UATAE, enfatiza que no tiene sentido que los autónomos que se encuentran en la misma situación no puedan acceder al mismo sistema de protección. Bajo el lema "mismo trabajo, iguales derechos", se busca resaltar esta falta de equiparación en derechos entre los trabajadores, ya que, si en lugar de cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) lo hicieran en el Régimen General de la Seguridad Social, estarían amparados por este derecho.

Desde la organización enfatizan que más de 3.300.000 trabajadores autónomos se ven automáticamente excluidos de los subsidios por desempleo, quedando completamente desprotegidos frente a situaciones de dificultad laboral similares a las de los trabajadores asalariados que sí tienen derecho a este beneficio. Esta disparidad representa un agravio comparativo injustificado y contradice el artículo 41 de la Constitución, que garantiza la asistencia y prestaciones adecuadas en casos de necesidad, especialmente en situaciones de desempleo. Además, destacan que esta disparidad resulta aún más incomprensible cuando se trata de prestaciones no contributivas financiadas por los Presupuestos Generales del Estado y no por contribuciones sociales. Por lo tanto, señalan que "no hay justificación alguna para otorgar un trato desigual y generar un agravio comparativo a los afiliados al RETA.

La reforma del subsidio

Tras obtener una prórroga de dos meses otorgada por Bruselas, el Gobierno dispone de un margen ampliado para alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales que posibilite la reintroducción de su propuesta de reforma de los subsidios. Sin embargo, esta negociación se ha visto enfrentada a una nueva complicación con el anuncio de que los Presupuestos de 2024 serán prorrogados.

Según la ministra Díaz, la reforma del subsidio de desempleo es "la única" modificación que el Gobierno no pudo someter al diálogo social, debido a que su aprobación era imperativa antes del 31 de diciembre de 2023, al tratarse de uno de los hitos contemplados en el Plan de Recuperación.

En su momento, los agentes sociales, en particular la CEOE, no respaldaron la reforma propuesta por el Gobierno. Mientras tanto, los sindicatos la consideraron insuficiente, aunque reconocieron que incluía "avances significativos". El anuncio de la ministra Díaz de que estaría dispuesta a negociar la reforma con los agentes sociales fue inicialmente bien recibido por ambas partes.