Cuerpo asegura que el 47% de los fondos 'Next Gen' asignados a España "ya han llegado a la economía real"

El Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado hoy que aproximadamente el 47% de los fondos europeos asignados a España han sido completamente utilizados, lo que equivale a alrededor de 32.500 millones de euros. "Estamos a mitad de partido y se ha logrado la ejecución de la mitad de los fondos", ha celebrado el ministro durante la inauguración de la jornada sobre los fondos europeos y la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia organizado por la Comisión Europea.

Cuerpo también ha proporcionado datos adicionales sobre el avance del plan, revelando que se han convocado alrededor de 60.000 millones de euros de los 70.000 millones previstos en la primera fase del Plan de Recuperación. Este hecho, representa un avance del 86% en la movilización de los fondos, equivalente a una ejecución mensual de aproximadamente 1.500 millones de euros.

Del total de los fondos convocados "cerca de dos terceras partes, 41.000 millones, corresponden a la Administración General del Estado y el resto, unos 19.000 millones, a las comunidades autónomas", cuya participación "ha ido subiendo de manera gradual". Concretó que "13.500 millones ya han llegado a nuestras pymes y microempresas, incluyendo autónomos y hogares del 'kit digital'".

Por su parte, el Comisario de Economía de la Unión Europea, Gentiloni, ha elogiado el buen inicio de España en la implementación de su plan destacando que el país ha cumplido 121 hitos y ha recibido 38.000 millones en subvenciones. Sin embargo, ha advertido que la segunda mitad del plan será más desafiante, ya que las inversiones entrarán en una etapa crítica.

Difiere con Europa

Cuerpo criticó el informe de evaluación intermedia del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia presentado por la Comisión Europea a finales de febrero, calificando la estimación de un aumento del 3,5% en el PIB de España para 2025 como "muy conservadora", ante lo que señaló que esta cifra no considera el efecto positivo que el plan tendrá en otros países europeos ni el impacto de las reformas estructurales acompañantes.

En esta línea, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, señaló en una de las mesas de esta jornada, titulada "Impulsando la competitividad de la industria en España y Europa" que, según las previsiones del organismo, el Plan de Recuperación podría generar un impacto positivo de dos puntos porcentuales en el PIB de España hasta el año 2033.

Delgado explicó que este pronóstico se basa en análisis y modelos previsionales, y supone que los proyectos del plan se lleven a cabo de manera adecuada, junto con los hitos y reformas estructurales planificadas.

Por otro lado, destacó que las licitaciones "se están asignando a grandes empresas", al ser "supuestamente más productivas y tener mejor acceso a la financiación bancaria". Por su parte, las ayudas y subvenciones "van destinadas a las empresas pequeñas", con lo que defendió que las licitaciones "también lleguen a las pequeñas empresas", ya que "podría tener un mayor impacto en la economía a largo plazo".

Sin impacto en los PGE

Por su parte, el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, que ha participado en una de las mesas de eta jornada, afirmó que la decisión del Gobierno de no llevar al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 no tendrá ningún impacto en el ritmo de ejecución de los fondos europeos. Durante su participación en un evento organizado por la Representación de la Comisión Europea en España sobre la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Arroyo aseguró que la prórroga presupuestaria no frenará la llegada de los fondos europeos. Explicó que se continuará con los presupuestos prorrogados, los cuales tienen suficiente margen para ejecutar los desembolsos previstos y satisfacer la demanda de los fondos Next Generation EU. Además, subrayó que no hay ningún aspecto que ponga en riesgo la llegada de los fondos, aunque señaló la necesidad de trasladar ciertos elementos presupuestarios a otro vehículo. Sin embargo, enfatizó que esto no supondrá ningún retraso en la ejecución de los fondos.