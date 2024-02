La Generalitat Valenciana liquida el presupuesto de 2023 con un desfase de 2.946 millones de euros

La Generalitat Valenciana acaba de aprobar la liquidación del presupuesto de 2023, el último elaborado por el anterior Gobierno de coalición de socialistas, Compromís y Podemos que presidió Ximo Puig. Un ejercicio presupuestado que se saldó con un resultado negatico de 2.946,40 millones de euros, según ha aprobado hoy el Pleno del Consell, ahora en manos de PP y Vox.

Según la Generalitat, este fuerte desfase entre ingresos y gastos está condicionado por el incremento del gasto durante el último año del Botànic. Así las obligaciones reconocidas se han incrementado en un 11,62%, con un aumento del 7,3% en los gastos de personal, el conocido como el capítulo I del presupuesto. Asi, el año pasado se produjo un incremento de 543 millones de euros en gastos de personal respecto al anterior.

El gasto corriente fue otro de los apartados que sufrió un fuerte aumento. Así, el capítulo II que recoge esos costes se dispara un 23,35% y supera los 4.509 millones de euros, 853 millones más que en 2022.

Esa expansión del gasto estructural se produjo a pesar de la desaparición de los recursos extraordinarios vinculados a la lucha contra la pandemia o la guerra de Ucrania de ejercicios anteriores, lo que acentuó el resultado negativo.

Para el actual Gobierno de Mazón, este resultado presupuestario que se suma a la infrafinanciación que supone el actual modelo, "compromete el cumplimiento en los próximos ejercicios de los objetivos de estabilidad presupuestaria" al suponer un elevado déficit estructural primario.

La liquidación practicada por la Intervención General de la Generalitat corresponde exclusivamente al Presupuesto de la Administración de la Generalitat y no incluye al sector público. Por ese motivo, aunque el resultado presupuestario no financiero influye de forma considerable en el cálculo del déficit definitivo de la Generalitat en 2023, este dato no se conocerá hasta marzo.

En el presupuesto de ingresos o derechos reconocidos netos se aprecia un crecimiento con respecto al ejercicio de 2022 de 2.562 millones de euros, un 15,77% más. El incremento de los ingresos obedece principalmente al aumento del 22,74 % y del 17,61 %, respectivamente, de los capítulos I y II (impuestos directos e indirectos). También crecen los capítulos IV y VII de transferencias corrientes y de capital, pero el capítulo III referente a tasas, precios públicos y otros ingresos, así como el IV (enajenación de inversiones reales), se han visto minorados con respecto a 2022 en 349 millones.

En cuanto a las obligaciones reconocidas, que en conjunto se han incrementado en el 11,62 % mencionado, la ejecución aumenta en todos los capítulos salvo en el capítulo VII (transferencias de capital), que ha sufrido una reducción de 45 millones. Por su parte, las operaciones con activos financieros (capítulo VIII) han minorado su saldo negativo en un 46,64 %, al pasar de -139,45 millones de euros a -74,42 millones.

Más deuda

Por lo que respecta a las operaciones con pasivos financieros, el incremento neto del endeudamiento de la Generalitat en el ejercicio 2023 se sitúa en 3.156 millones de euros. Comparado con el del año anterior, el aumento neto de la deuda en 2023 ha sido de 145,98%.

Este fuerte incremento de la deuda viene generado principalmente por el exceso de déficit de la Generalitat en 2022, que se financia al año siguiente al través del FLA. En este sentido, cabe recordar que el Consell del Botànic disparó el déficit en su último año completo en el Consell por encima de los 3.860 millones de euros, un 3,12% más que el año anterior.

En cuanto al remanente de Tesorería, que refleja la liquidez de la Generalitat a corto plazo este empeora hasta -5.385 millones de euros, frente a los -4.998,6 millones del ejercicio 2022, lo que supone un incremento del 7,73%. En este aspecto, destacan, entre otros aspectos, la reducción en 250,7 millones de los derechos pendientes de cobro, un 31,19% menos, mientras que las obligaciones pendientes de pago suben en 194,2 millones (4,96%).