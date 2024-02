Cuándo se cobra la paga extra de marzo: estos son los beneficiados

El salario de los trabajadores se abona, por lo general, de forma mensual. Sin embargo, es muy común que el salario anual de un empleado se calcule en más de 12 mensualidades. Esto se debe a que también se les abonan las pagas extra.



Las pagas extra están reconocidas en el Estatuto de los Trabajadores, no son un privilegio que concede la empresa. Su artículo 31 (puede consultarlo en este enlace) establece que "el trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores". Esta segunda suele ser la paga extra de verano.



Aunque las pagas extra sean un derecho irrenunciable de los trabajadores (forman parte de su trabajo) sí es cierto que no tienen por qué recibirse aparte. El Estatuto reconoce la posibilidad de que, si se reconoce en convenio colectivo, puedan prorratearse durante los 12 meses del año.



Qué trabajadores cobran la paga extra de marzo



Con todo, que se reconozca el derecho a dos pagas extra no significa que el trabajador no pueda recibir más. No son pocas las empresas las que conceden tres o cuatro pagas extra y, en ese sentido, el mes de marzo es clave, ya que es uno de los meses en los que se perciben.



En este caso, la cuestión radica en si las pagas extra se recogen en el convenio colectivo del trabajador o el contrato que ha firmado con el empresario. Solo los trabajadores que tengan esa paga extra de marzo reconocida en convenio o en contrato la podrán percibir.



La fecha en la que llegará esa paga extra dependerá del procedimiento habitual de cada empresa. Son dos los escenarios tradicionales: que llegue a la vez que el salario mensual en el mismo pago o en otro a mitad de mes.



Por qué se cobra más con las pagas extra



Como siempre que se recibe una paga extra, la cuantía será ligeramente mayor a la de una mensualidad corriente. Eso sí, esto sucederá en aquellas pagas que tengan una cuantía de, al menos, esa mensualidad. El Estatuto de los Trabajadores afirma que se fijará por convenio colectivo la cuantía de las pagas.



Sea como fuere, la razón por la cual se percibe un salario mayor en una paga extra es que, a diferencia de las mensualidades corrientes, en las pagas extra no se aplican cotizaciones a la Seguridad Social y solo se les aplica retenciones por el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).



Eso sí, que sobre la cuantía de la paga extra no se apliquen cotizaciones no significa que no se hayan realizado por el total del salario, incluidas esas pagas extra. Estas cotizaciones solo se hacen en 12 veces, una cada mes (con nuestro salario), pero se aplican a una doceava parte del salario anual. En la práctica se cotiza por una cantidad superior a la que sería nuestro salario mensual y después no se cotiza por las pagas extra.