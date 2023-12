Esta es la paga extra de Navidad a la que tienes derecho si llevas menos de un año en tu trabajo

Llegado el mes de diciembre, millones de trabajadores en España recibirán la tradicional paga de Navidad, que supone un empujón económico en una época de mucho gasto y que es, aunque no lo parezca, un derecho de los trabajadores.

A veces se le reviste de un aura de privilegio o una condición económica mejorada por parte de las empresas, pero nada más lejos de la realidad: la paga extra es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 31 (puede consultarse en este enlace del Boletín Oficial del Estado) establece que el trabajador "tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año".

Po normal general, existen dos pagas extra, la de Navidad y la de verano. Con todo, la que reconoce como tal el Estatuto es la de Navidad, ya que se permite que la segunda se abone en el mes "que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores.

También cabe la opción de que las empresas prorrateen las pagas extra durante todo el año. "Podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades, explica el Estatuto, que abre la posibilidad de que los trabajadores cobren una parte de las pagas cada mes, sumándose a su mensualidad corriente. Así, no tendrían ese empujón económico en verano y en Navidad, pero cobrarían más todos los meses.

La cuantía de estas pagas extra no puede ser menor al Salario Mínimo Interprofesional y el Estatuto explica que ha de fijarse por convenio colectivo el importe de esa gratificación. Lo habitual es que corresponda a una cifra algo superior a la de la mensualidad, dado que en ese pago no se incluyen las cotizaciones. Esto no significa que no se cotice por la paga extra: las cotizaciones se pagan por el importe íntegro de las retribuciones (incluidas las pagas extra) pero se pagan en 12 meses.

Cuánta paga extra cobra un trabajador que lleva menos de un año en una empresa

Si un trabajador lleva más de un año en la empresa no debe preocuparse: la cuantía de la paga extra de Navidad será una cifra muy similar, aunque algo superior a su salario mensual. La cosa cambia cuando se trata de uun empleado que lleva menos de un año: ahí dependerá de varios aspectos.

En primer lugar, hay que tener en cuenta el modo de devengo de la paga extra:

Algunas empresas se decantan por un devengo anual , es decir, que para generar derecho al 100% de la paga extra de Navidad es necesario haber comenzado a trabajar desde que se abonase la anterior paga de Navidad.

, es decir, que para generar derecho al 100% de la paga extra de Navidad es necesario haber comenzado a trabajar desde que se abonase la anterior paga de Navidad. Otras empresas optan por un devengo semestral. En estos casos se empieza a generar derecho a esa paga extra desde el cobro de la paga extra anterior (si son solo dos pagas extra, la de verano).

Teniendo en cuenta esto, lo siguiente que hay que calcular es el número de meses que se ha trabajado. No se percibirá la misma cuantía de paga extra con tres meses que con seis meses trabajados, de igual forma que no se cobrará lo mismo habiendo trabajado seis meses si se devengan las pagas extra de forma anual o semestral.

Así, un trabajador que comenzó a trabajar en marzo de 2023 en su empresa podrá cobrar la paga extra de Navidad íntegra si su empresa las devenga de forma semestral, mientras que si lo hace de forma anual tendrá derecho solo a una parte de esa paga extra (ya que habría trabajado entre nueve y diez meses desde que se cobrase la anterior paga de Navidad).