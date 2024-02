El 57% de los autónomos subirá precios por el aumento de costes

Las perspectivas de cara a 2024 no son muy alentadoras para el colectivo autónomo. Según el XX Barómetro de ATA, el 68,9% de los autónomos cree que su negocio se mantendrá igual o disminuirá en 2024, mientras que solo el 16,2% tiene expectativas de que su facturación aumente en el nuevo año. En cuanto a la contratación, solo el 8,2% de los autónomos considera la posibilidad de contratar personal a lo largo de 2024. Además, el 57,1% de los autónomos anticipa la necesidad de aumentar sus precios en 2024 para hacer frente al incremento de los gastos.

En un contexto de desaceleración económica y con un ritmo de creación de empleo proyectado para el año 2024 que anticipamos que no alcanzará los niveles del año anterior, continuamos observando una disminución en el número de autónomos en sectores tan significativos como el comercio, la hostelería, la industria y la agricultura. Además, la reducción del desempleo es la más modesta registrada en los últimos años. Así, el 69,4% de los autónomos declaran que actualmente no están buscando trabajadores. Sin embargo, entre los que sí están en búsqueda, un 12,7% reporta dificultades para encontrarlos, un 11,3% señala que actualmente es complicado conseguir trabajadores, y solo un 6,5% informa que ha logrado contratar sin enfrentar ningún problema.

Según los datos aportados por la asociación presidida por Lorenzo Amor, dos de cada tres autónomos, específicamente el 67,4%, afirman haber aumentado los precios debido a la insostenibilidad de la situación en 2024. En contraste, tres de cada diez autónomos, el 29,3%, informan haber absorbido el incremento de los gastos y han mantenido los precios sin cambios.

En relación a las perspectivas para los próximos meses, casi seis de cada diez autónomos, el 57,1%, señalan que si las circunstancias continúan como hasta ahora, se verán obligados a incrementar los precios en 2024. El 28,7% espera no tener que ajustar los precios, mientras que un considerable 14,2% muestra incertidumbre sobre sus planes a corto plazo con respecto a los precios.

No obstante, al examinar los gastos que afectan a las actividades de los autónomos, se observa que casi la totalidad de ellos, el 87,2%, indica que los gastos aumentaron a lo largo de 2023. Un 11,2% menciona que sus gastos se han mantenido similares desde 2022. Solo un reducido porcentaje, el 1,5% de los autónomos encuestados en el Barómetro de ATA, afirma haber experimentado una disminución en sus gastos durante el transcurso de 2023.

En consecuencia, la disminución de la facturación para muchos autónomos y el aumento de los gastos han generado que estos últimos crezcan por encima de los ingresos, lo que implica que cada día que abren su negocio están conscientes de que les va a suponer una pérdida económica.

Pocas incorporaciones

En una nueva evaluación del colectivo, el 59,5% de los autónomos consultados por ATA indicaron que no tienen empleados asalariados bajo su responsabilidad, en contraste con el 49,1% que afirmó contar con personal contratado.Dentro del 50,5% de los encuestados que declaran no tener empleados a su cargo, aproximadamente uno de cada dos, el 47,9% menciona que esta situación se debe a que no pueden costearlos, mientras que el 29,7% señala que su actividad no requiere la contratación de personal. Un 15,8% indica que operan el negocio como una empresa familiar bajo la modalidad de autónomos, y un 2,1% explica que están solos debido a que han tenido que prescindir del personal que tenían anteriormente.

Se observa que los autónomos han logrado mantener su plantilla laboral. Del 49,1% de los autónomos que indican tener empleados a su cargo, la mayoría, el 64,4%, afirma haber logrado mantener la plantilla a pesar de las circunstancias.

El 18,6% de los autónomos que han respondido al Barómetro de ATA informa haber tenido que reducir la plantilla en 2023. Por otro lado, el 17% de los autónomos que tienen empleados reporta haber aumentado su plantilla en el mismo período.

En cuanto a las proyecciones de empleo para sus negocios de cara al presente ejerc icio, un 18% de los autónomos se muestran pesimistas y afirman que tendrán que reducir su plantilla si las cosas continúan como hasta ahora. Por otro lado, el 61,2% de los autónomos esperan poder mantener su plantilla, mientras que un 8,2% incluso considera que van a contratar nuevos trabajadores y aumentar su plantilla.

Se mantiene la morosidad

La morosidad, tanto en el ámbito público como en el privado, continúa siendo uno de los principales desafíos para nuestro colectivo. De hecho, sigue afectando a cuatro de cada diez autónomos. En el último año, el 38,2% de los autónomos han experimentado problemas de morosidad, un porcentaje ligeramente inferior al registrado en el Barómetro de septiembre (40,1%), pero aún considerablemente más alto que el 33,5% registrado en el Barómetro de junio de 2023. De estos, el 22,7% han sufrido retrasos de pago solo por parte de entidades privadas, el 10,9% tanto de entidades públicas como privadas, y el 4,6% por parte únicamente de las administraciones públicas. Por otro lado, un 58,2% de los autónomos encuestados por ATA aseguran no estar siendo afectados por la morosidad en este momento.