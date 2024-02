Sánchez defiende la amnistía en Bruselas: "Todos los independentistas estarán incluidos porque no son terroristas" 

Después de que esta misma semana los diputados de Junts en el Congreso tumbaran la ley de amnistía para forzar un nuevo texto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que todos los independentistas catalanes serán "amnistiados porque no son terroristas" y ha descartado que sea necesario realizar cambios en la redacción de la norma.

"Con este proyecto de ley estoy convencido de que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas", ha dicho el presidente del Gobierno ante la prensa tras la Cumbre de líderes de la UE a la que ha asistido este jueves en Bruselas. "Vamos a poder superar las causas judiciales de errores que ellos también cometieron", ha asegurado.

Si bien el líder socialista ha opinado que la "normalización" de Cataluña "no llega de la noche a la mañana", ha asegurado que los "indultos son un paso importante" y la "amnistía el paso definitivo". Un avance que, ha indicado, "cuenta con un amplio consenso de la sociedad que más gravemente ha sufrido la crisis", en relación a Cataluña.

El presidente del Ejecutivo español no se ha mostrado proclive a cambiar la ley de amnistía pese al rechazo de Junts esta semana en el Pleno del Congreso, lo que fuerza a que se redacte una nueva ponencia en el plazo de un mes que se ajuste a sus pretensiones. La intención, tras el movimiento de los independentistas catalanes sería que no quede ni un resquicio en la norma en el que los jueces se puedan amparar para no aplicar la amnistía.

Preguntado por posibles cambios en la ley de amnistía ante la negativa de Junts, Sánchez ha descartado que una negociación se mida por "quien cede o no cede" porque "todos hemos cedido para lograr la ley de amnistía". La clave, según ha considerado, es mantener la "templanza" y la "firmeza". Un contexto en el que ha afirmado que la norma es lo "suficiente rigurosa como para lograr el objetivo de acabar superando el horizonte judicial de 2017".