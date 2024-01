Indian Creek Village, el complejo de Miami para multimillonarios donde las casas cuestan de media 30 millones

Miami es una ciudad donde no extraña ver grandes mansiones y todo tipo de exposiciones públicas del lujo que algunos pueden permitirse. Y varios escalones por encima está Indian Creek Village, una isla de apenas 1,2 km2 donde residen multimillonarios que pueden permitirse pagar los 30 millones de dólares de precio medio que tienen las viviendas de este exclusivo enclave, que es conocido en Miami como "el búnker de los multimillonarios".

A cambio, los privilegiados vecinos de esta isla ubicada en Biscayne Bay (Bahía Vizcaína), en Miami Beach, cuentan con una seguridad privada extrema, a prueba de los delincuentes más expertos y, en principio, con anonimato, aunque son conocidos numerosos moradores que tiene o ha tenido este lugar.

La Bahía Vizcaína es una laguna tropical de 56 kilómetros de largo y 13 de ancho donde desemboca el río Miami. Está situada en la costa atlántica sur de Florida, a solo 12 kilómetros del centro financiero de Miami, y se divide en tres zonas: Bahía Norte, Central y Sur. En la parte norte, la más poblada, están las ciudades de Miami y Miami Beach, y también Indian Creek, mientras que en el centro y en el sur se halla el Parque Nacional Biscayne, creado en 1980.

El enclave toma su nombre de los indios muscogui, muskogui o creek, que moraban en esta región y viene a significar "la villa de los indios creek", aunque no encontremos a ninguno. Con las únicas personas con las que los multimillonarios que viven allí puede toparse en su 'barrio' es con otros multimillonarios.

Eso sí, que los residentes no esperen visitas sorpresa de sus amigos, porque la seguridad privada no les dejará acceder a la isla a no ser que hayan sido informados previamente por los propietarios.

Isla prefabricada

La isla de Indian Creek es artificial. Se creó a principios del siglo XX frente a la ciudad de Surfside como parte de un proyecto que preveía una isla mucho mayor. Pero la iniciativa fracasó y la isla fue entonces reconvertida en el complejo residencial de lujo que es hoy.

La instalación dispone de un campo de golf privado y exclusivo para los vecinos que ocupa la parte central y las mansiones lo rodean. Son 32 viviendas en total, todas con su propio puerto para fondear yates y salida directa al mar. También hay un elitista club social para que los ilustres vecinos del lugar puedan confraternizar si lo desean.

El clima es privilegiado en esta zona de Estados Unidos y en el vecindario se respira tranquilidad, aunque sin duda lo que más valoran los ricos moradores de Indian Creeek Village es la seguridad privada de la isla y el exhaustivo control de acceso, que solo es posible a través del puente que comunica la isla con la ciudad de Surfside, donde se ubica una comisaría de la Policía local.

Trece policías componen la dotación de la comisaría. Patrullan la isla las 24 horas del día y disponen de una dotación que se dedica en exclusiva a espantar a los paparazzi y a los curiosos que tratan de acercarse a la isla por mar.

Vecinos de Indian Creek

La privacidad es un aspecto fundamental en Indian Creek Village. Son conocidos algunos de su moradores pasados y actuales, aunque también la gente de Miami acostumbra a especular si tal famoso reside allí o no. Ocurrió con el futbolista Leo Messi, del que se dijo que había adquirido una mansión en la isla cuando fichó a principios del pasado verano por el Inter de Miami, pero finalmente se comprobó que no era así y que Messi había comprado una enorme casa de 975 metros cuadrados en Fort Lauderdale, a apenas 15 minutos del estadio de su equipo.

Entre las personas que sí residen en esta isla de menos de 100 habitantes se encuentran Ivanka Trump y su marido, Jared Kushner, que compraron una mansión por 32 millones de dólares; Gisele Bündchen, la modelo mejor pagada del mundo, y su esposo, el jugador de futbol americano Tom Brady, que compraron una casa 'de saldo' por 'solo' 17 millones de dólares. Jeff Bezos, fundador de Amazon y la tercera mayor fortuna del mundo, adquirió allí en 2023 una mansión de 68 millones. La vivienda era propiedad de MTM Star International, una firma vinculada a Panamá.

Otros ilustres vecinos son la modelo Adriana Lima; el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani; el inversor Edward Lampert o el fundador de Hotels.com, Robert Diener.

En Indian Creek Village vivió durante muchos años Julio Iglesias, que además compró suelo para que sus hijos también se mudaran a la isla, aunque finalmente no lo hicieron y el cantante acabó vendiendo los terrenos. En 2020, el cantante se embolsó 26 millones de euros por la venta de cuatro parcelas que tiene en venta.

La sombra de Pandora

Algunos de los moradores de Indian Creek Village se vieron envueltos en el caso de los denominados Pepeles de Pandora (Pandora Pepers), como Julio Iglesias, el empresario haitiano Gilbert Bigio o la firma Elad Invest Holding Corp. Todos figuran en los Papeles de Pandora como dueños de lotes de terreno y mansiones en este "búnker de los multimillonarios".

Los Papeles de Pandora, que no deben confundirse con los Papeles de Panamá, son un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados. La filtración se anunció el 2 de octubre de 2021 y las notas vinculadas comenzaron a hacerse públicas desde el 3 de octubre. La información está relacionada con diversas cuentas offshore de personalidades, políticos y personas muy adineradas, algunas de ellas acusadas de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal. La tenencia de una empresa offshore, no es necesariamente ilegal, pero sí puede servir de pantalla para delitos como esos e incluso para el terrorismo.

Los Pepeles implican a personas en distintos países de todo el mundo y desvelan "secretos financieros de 35 líderes mundiales, de más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países, de empresarios que figuran en los rankings de Forbes, y una larga lista de evasores que operaron en las sombras", además de citar 29.000 cuentas en el extranjero.

Entre las personas que figuran en estos Papeles de Pandora están el rey Abdalá II de Jordania, el primer ministro de la República Checa Andrej Babis, y los presidentes de Chile y Ecuador, Sebastián Piñera y Guillermo Lasso; y famosos como el propio Julio Iglesias, Shakira, Pep Guardiola, Chayanne, Claudia Schiffer, Ringo Starr, Elton John o el escritor Mario Vargas Llosa. En los Pandora Papers se estima que se ocultaron hasta 32.000 millones de dólares en impuestos.